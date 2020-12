Covid-19 tedbirleri dolayısıyla Mart'taki gibi değil belki ama bir kısmi kapanma durumundayız. Birçok küçük esnaf kapanma, bununla birlikte birçok emekçi de işsiz kalma noktasında. Alınan tedbirlerle güneye çalışmak için geçen emekçilerin geçişlerine de izin verilmemesi onları da işlerini kaybetme noktasına getirmiştir. Geçen sefer ki kapanmanın yaralarını dahi saramayan küçük esnaf için yeni hükümetimiz ne yapmayı düşünüyor acaba? Hala daha 1500tl'sini alamayan özel sektör emekçileri için bir çalışması var mı? Yoksa yine boş vaad mı verecek özel sektöre.Bu pandemi koşullarında küçük esnafı ve özel sektör emekçilerini rahatlatacak tek çıkar yol #ServetVergisi 'dir. Bankalarda belli bir miktarın üzerinde mevduatı olanlardan, yani ultra zenginlerden kesilecek belli bir oranda para küçük esnaf ve emekçilere can suyu olacaktır. Bu yapılmadığında ise ekonomi daha da darboğaza sürüklenecektir.Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Ülkemiz bu durumdan fazlası ile etkileniyor. Özel sektör kan ağlıyor. Bu şartlarda 13. maaş tartışmaları, bu yöndeki ısrarcı talepler çok yersiz ve sosyal adalet duygularımızı zedeleyen girişimler. ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ öğretisi çerçevesinde mevcut kaynaklarımızı paylaşmaktan başka çaremiz yok. Varsın bu yıl 13. maaşlar özel sektörü desteklemede kullanılsın. Gerekse maaş kesintisi yapılsın, yine bu insanların desteklenmesinde kaynak yaratılsın. Bence bize de bir Jacinda Ardern lazım...Siyasi partiler kendi içlerinde eğer hazmedebiliyorlarsa istedikleri gibi hareket edebilirler. Örneğin istedikleri gibi genel başkan seçip istedikleri zaman kurultay yapabilirler. Hatta var olan tüzüklerini yok sayabilirler. Tüm bunlar kendi tercihleridir. Ama hiçbir siyasi parti ülkeyi istediği gibi yönetemez. Çünkü memleket kendi partileri değildir...Dünyanın en gelişmiş ülkeleri; ekonomik sıkıntı yaşıyor. Pandemi ülkeleri çökertmiş durumda.Devlet ise özel sektör çalışanı ile kamu çalışanını “korumak” için çaba harcıyor!Ki ülkelerde memuru da işçisi de aynı şekilde bedel ödüyor!Halk bütünleşmesi, yardımlaşması var!KKTC ise, memurlara 13. Maaş verilecek mi verilmeyecek mi kavgası var?Özel sektörde insanlar 2 bin TL’ye aile geçindirmeye çalışan bir ülke; diğer tarafta 40 binlere varan maaş alacak “memur devleti...”Hükümet; çıkacak 13. Maaşı tüm halka pay edecek!Halk arasında ayrım yapamaz!Memuru da işçisi de birlikte bedel ödeyecek!Şu anda yapılan “Memur benim halkım” diğerlerinin ne hali varsa görsün anlayışıdır!..Eğer bu devlet “dünyanın dev ekonomilerinden” daha zenginse; neden özel sektör can çekiyor!..Neden “kaynak” bekliyor!..Gittikçe daha da bencilleşiyor insanlar.İkili ilişkilerde, yapılan her şeyin kendi istediği gibi olmasını isteyen, karşı taraf bunu uygun bulmadığı zaman da onu anlayışsız olmakla suçlayan ve ilişkiyi kolayca bitiren insanlar o kadar çok ki çevremizde.İnsan ilişkilerinde anlayış çok önemli bir kavramdır. Bir tarafın istekleri olduğu sürece herşeyin süt liman olduğu ilişkilerde istediği olmayınca karşı tarafı anlayışsız olmakla suçlayan insanların görmesi gereken en önemli nokta, Anlayışın karşılıklı olması gerektiğidir.Anlayış beklerken, önce ne kadar anlayışlı ve hoşgörülü olduğumuza bakalım, sonra ilişkinin ne kadar sağlıklı olduğunu sorgulayalım.