Kasanda paran yoksa kapatırım, asarım, keserim diye gofgorozluk yapmayacaksın! İşsiz bıraktığın insanları açlığa mahkum etmeyeceksen efelenmeyeceksin! Kapanan ülkeler sırf insanını mağdur etmesin diye milyonlar akıtıyor kendi insanına! Var mı o gücün? YOK!!!!! SO?!!! Neden bu kasalarda para yok, hasba yeseydiniz de ödediğimiz vergileri böyle günler için ayırsaydınız diye karşınıza dikileceğimiz günü dört gözle bekliyorum! Uzaktan kumandalı guglalar!

(Alev Şensoy)







Belediyeler Vergi Dairesinden bilgi alın vergi yükümlülük belgesine göre Belediyelerin izin vermesi gerekiyormuş. Yani vergi yükümlülüğünü ne yazarsa izin ona göre verilmeli. Meyhaneci diye bir meslek yokmuş bilginize.

(Emirali Tatlıdil)





Son zamanlarda hem kendi mensubu olduğum , hemde başka parti mensubu arkadaşların facebook da istifa ve benzeri yazılarına okuyorum. Burada yazılan hiçbir şeyin bir geçerliliği yoktur. Bunu kendileri de biliyor. Amaç nedir onu anlamış değilim. Bir eğreti kağıda iki satır yazı ve en yakın ilçeye teslim etmeniz yeterli olacaktır.. Resmi ve gerçek olan budur...

(Tamer Karakaşlı)





Bir öneri!...

Kıbrıs’ta Turizm ve Eğitim sektörünü batıralım!

Reel sektörü de yok edelim!

Binlerce çalışanı sokağa atalım!

(Zaten öyle davranıyoruz, yok sayıyoruz, açlığa mahkum ediyoruz.)

Otelleri ve üniversiteleri “devlete verelim...”

Hükümetler de memur alsın, doldursun!

Sadece memurların maaşlarını ödeyelim (öyle yapıyoruz ve bunu başarı sayıyoruz!)

Ki siyasetçiler ve medya olarak da sadece “memur” üzerine açıklama, haber ve yorum yapıyoruz!

Bunlar olduktan sonra; huzurlu ve mutlu yaşarız!..

(Sefa Karahasan)











Memleketin bütün hükümetleri Meyhanede gurulur... Bakanlar, Müsteşarlar, Müdürler, Örgüt Başkanları, Delegeler meyhanede toplanır... Yer içer, iş bağlar, iş çözer... Ama bu Meyhanecilerin gendi mağduriyetini giderecek lobisi, gücü bulunmaz! Restorantlarmış başka Meyhanelermiş başka... Tabi tipik hastalığımız da şudur, Meyhaneci da Meyhaneciyi çekemez. Ona gittin, bana gelmedin, o benim arkamdan şunu dediydi falan filan... Yeni zamanlarda artık herkesin yeni şeyler söylemesi lazım. Yeni alışkanlıklar edinmesi lazım. Birbirinizle uğraşmayı bırakın... Marx’ın bir bildiği vardı söylerken... Kıbrıs’ın Bütün Meyhaneleri Birleşin!

(Mehmet Ekin Vaiz)

