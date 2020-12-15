Meyhaneyi kapatıp, restoranı açık bırakmanın mantığı olamaz... Restorana uygulanan standart meyhane için de uygulanmalı... Tedbir alınsın ama kapanma ekonomiyi bitirir.. Bu arada kumarhane ve kerhane açık... Bu kadar tutarsız karar olmaz!

(Aytuğ Türkkan)





Sizin önceden karantinasız girişlerle saçma sapan verdiğiniz kararlar yüzünden yine hep biz zarar görüyoruz aylardır hiç bir müzisyene sanatçıya oyuncuya fotoğrafçıya barmene garsona güvenlik görevlisine halka ilişkilere ışıkçıya mutfakçıya temizlik görevlilerine ve daha onlarca işleyen kişilere sordunuz mu bu süreçte nasıl geçiniyor ne yapıyor diye?

(Umut Özsoy-DJ)





Güneyde çalışan bu akşam gelecek, yarın gitmeyeceksin diyecek...O insan ustasına, patronuna, müdürüne ne diyecek? Yevmiye, haftalık ile çalışan ne halt yiyecek?

Meyhaneci bu hafta için hazırlık yapacak, yarın kapatıyorsun diyeceksin! Ne yapacak o hazırlığı!

Karantinasız giriş kararını siz aldınız, vaka doldurdunuz...Şimdi kaldırdınız!

Bazı gazetelerin, çalışanları ve öğrencileri hedef tahtasına almasına göz yumdunuz çünkü işinize gelirdi.

Olan ekmeği peşinde koşana oldu!

Sınır kapıları kapandığına göre bazıları kına yakıp oturabilirler! En çok test yapılan, en çok korunan gruba, hiç test olmayanlar engel oldu!

Bravo, gerçekten bravo...

Not: Bu yazının sahibi, Güneyde çalışır ve uzun zamandır zaten evden çalışır...Etkilenen ben değilim! Ama empati yapabiliriz herhalde!!! Bazılarınızda olmayan o duygu!!!

(Umut Faruk)





Sn. Tatar'ın vekalet bırakmaksızın Cumhurbaşkanlığı'na gitmesiyle yaratılan hükumet boşluğu dolayısıyla şoför okullarını ilgilendiren tüzüklerle ilgili teknik değişiklikler yapılamamıştı.

Şimdi hükumet kuruldu. Bu teknik değişiklikleri yapmak için güvenoyunun alınmasını beklemeye gerek yok. Hukuken bir hükumet var. Sektör de, insanlarımız da sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik yüzünden gereksiz yere bekletildi ve zarara uğratıldı. Daha fazla bekletmeyin.

(Tufan Erhürman)



Çift PCR ile "karantinasız" 3 günlüğüne girişlere ses çıkarmayanların, bugün kararı alınan bir dizi kapanmaya ses çıkarmaması gerekir. Sorunun kökü ortada dururken, hatanın bir nebze de olsa telefasine tepki göstermektir esas ahlaklı olmayan. Belki bugünler bizi bir ders olur da "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" mentalitesinden vazgeçeriz...

(Ahmet İlktaç)





Neyse ki Sağlık Üst Kurulu da “önce sağlık” dedi...

Karantinasız girişler 24’ü sonrası için de durdu, yeni yıl kutlamaları yasaklandı.

Bugün karara tepki gösterenler olacaktır ama uzun vadede toplum kazandı...

Bir de aşı konusunda nasıl politika izleneceğine dair çalışma olduğunu görsek/duysak...

Bakan ev izolasyonunda, baş hekim pozitif. Pek çok doktor kendini izole etti...

Artık görev hepimizde. Daha dikkatli olunması gereken zamanlar.

Aman dikkat!

(Nazar Erişkin)



