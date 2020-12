Güneye gidip geldiğim için bana şarjöre sürülmüş corona mermisi gibi bakıp etraflarında dolaşmamdan ödü patlayanlar veya beni gördüğünde yolunu değiştirenler...! Markette burun buruna sohbet ettiklerinizden çok daha steril ve Corona açısından güvenilirim. Her hafta tekrar edilen bir Covid 19 test rutinim var en azından! Başka konularda garanti veremem ama en azından benden size Corona açısından bir zarar gelmez! Ayrıca ölümlüsünüz! Sizin de bir gidiş hikayeniz olacak! Bu kadar kasmayın derim.

(Alev Şensoy)



YDP’ye Sempati Antipatiye Dönüşüyor...

UBP tabanının HP duyduğu öfke ve antipati Özgürgünün dokunulmazlığının kaldırılması ile başlamış ve giderek de büyümüştür...

İşte tam bu noktada UBP’sinin kendi genel Başkanını Hükümet olma adına gözden çıkarması sahip çıkamaması, UBP Genel Başkanını YDP ve DP’nin onu UBP vekillerinden daha çok savunması sahip çıkması Parti tabanında bu iki partiye bir sevgi bir yakınlık ve sempati oluşturmuştur.

Bunun neticesinde protokolde bu partilere verilenlere takılmayan UBP tabanında HP değil de YDP ile kurulan ortaklık sırf bu sebepten memnuniyet yaratmıştır...

Ancak YDP Ekonomi Bakanlığını Devralırken Bakanlığı işgal etmiş Fethetmiş gibi davranışı, Vatandaşlıklarla ilgili yersiz ve alakasız açıklaması, Arkasından da Spor Dairesi ile ilgili yaklaşımı UBP tabanında ciddi rahatsızlık uyandırmaya başlamıştır..

YDP hakkına düşen hizmet kısmındaki yaklaşımı, sanki hizmet için değil de kapkaç gibi, ya da Ganimet paylaşımı gibi bir algı uyandırıyor.

Halbuki Devletin Kurumları Siyasi kimlikle değil Devlet Adamlığı kimliği ile Halkımızın her bireyine siyasi görüşü ne olursa olsun en iyi şekilde ve eşit mesafede olmayı gerektiriyor...

Bu makamlar sanki de sadece bir Partiye mensup insanımıza hizmet edecekmiş gibi yaklaşımlar veya algı yaratmak, geriye kalan halkımızı olduğu gibi UBP tabanını da rahatsız etmektedir.

Tavsiyem YDP’nin bu gibi tahrik edici davranışlardan uzak durmasıdır...

HP genel Başkanının durumu ortada... Bundan ders alınmalıdır...

HP UBP tabanının hassasiyetlerine dikkat gösterseydi belki de sarayda bu günHP’ninKutretli Başkanı KutretÖzersay oturur partisi de can çekişmezdi...

UBP tabanının Dostluğu çok şey getiriyor.

Tepkisi ise sadece bir şeyleri değil sizi de götürür...

(Gürsel Uzun)



Bedenlere değil, size güç veren nedenlerinize tutunun...

Nihayetinde sizi ayakta tutacak tek şey;

yarın neye dönüşeceğini hiç bilmediğiniz insanlar değil, yine kendi ayaklarınız olacaktır...

Ki şu zamanda insan kendini bile çok zor taşırken, yükü ağır ama yüreği boş hiç kimseye yer vermemeli, değer vermemeli hayatında...

O yüzden; hayatı basit yaşayın,

ama asla basit insanlarla değil...

(Deniz Gürgöze)



Birkaç gündür yerel vakalar artmaya başladı. Ben, okulda ders anlatırken maske, mesafeye dikkat edeceğim. Öğrenciler, okula yarı buçuk gelecek, devletin kurumları sokak etkinlikleri yapacak. Spor salonunda seyircili ve onlarca kişinin de maske ve mesafeye uymadığı maç olacak ki girişte kural diye ateş ölçülecek, yine devlet kurumu maske ve mesafesiz doğa yürüyüşü yapacak, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kucak kucağa etkinliklerle kutlanacak ama okulda pazartesi ve cuma günleri İstiklal Marşını 10 öğrenci ile yapacağız. Okuldaki milli günlerde yine 10 kişi etkinlik yapacağız. Ama, kapalı alanda hala daha maske takmayan sorumsuz ve saygısızlar olacak. Doktorlar, bas bas bağırıyor "Kapalı alanlarda mutlaka maske takın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun" diyor. Ama çevremde o kadar çok sorumsuz ve saygısız insan var ki, başkasını suçlarken hiç kendine bakmıyor. Birkaç ay önce neredeyse eczane, market, benzinci ve hastahane dışında her tarafın kapandığını ne çabuk unuttuk. Birçok esnaf iflas etti. Aç kaldı aç. Şimdi bile bir çok dükkan ya kapalı ya da siftah bile yapamıyor. Çoğunluk mu? Saygısız ve sorumsuzca yaşamaya devam ediyor. Yemeler içmeler devam. Yılbaşı da geliyor. Bakalım hangi restoranda şov yapacaklar? Çeşitli kurum ve kuruluş da yılbaşı etkinliklerine başladı. Bizim öğretmenler de eminim toplu yemekler düzenleyecek. Ha bu arada okullarda öğrencilere yılbaşında eğlence yok yerinde bir karar ile. Ben mi? Sevdiklerimi, ailemi korumak için neredeyse görüşmüyoruz bile. Sorumsuzca ve saygısızca hareket edenler size tavsiyem, ne olur doktorların sesine kulak verin. Bir de,Tv'den veya sosyal medyadan "Getir" reklamını bir izleyin lütfen. Belki bir şeyleri anlarsınız.

Biraz daha sabır. Güzel ve sağlıklı günler dileğiyle.

(Derviş Atakan)