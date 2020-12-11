Dursun Oğuz, koştur koştur Maliye Bakanlığına gitti, Olgun Amcaoğlu'ndan görevi devraldı.Sonra, Dursun Oğuz, koşarak Tarım Bakanlığı'na döndü, görevi Nazım Çavuşoğlu'na devretti.Bu arada Nazım Çavuşoğlu, koşarak Eğitim Bakanlığı'na gitti.O arada Olgun Amcaoğlu da koşarak Eğitim Bakanlığına gitti, görevi Nazım Çavuşoğlu'ndan devralmak için.Koştur koştur bir hal oldu üç bakan... Üç bakan altı işlem.Bir Yazım Olacaktı Bu Gün’e Ait...Ancak önce Hükümet kurulumuna ait yorumum ve görüşümü yazayım sonra bu günün yazısını atarım..,Öncelikle partimizdeki vekillerimizin hepsinin bakanlık hatta Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı yapabilecek Bilgi beceri ve ehliyete sahip olduklarının, birinin ötekinden ne daha becerikli ne de daha beceriksiz olduğuna inanmayan biri olarak...Ve Bakanlığın vekillerin tekelinde olmadığına birçok bürokrat, partili ve partide görevli arkadaşlarımızın da bu görevleri yapabileceğine de inanan biri olarak..,Yazılarımda bunun içindir ki sandalyeye oturma yarışlarını veya kabinenin kökten yeni vekillerden olmasını yazdım..Gelelim kabineye, Kabine iyi bir kabinedir bir iki noyans farkının dışında da yerine oturmuştur..Eğtim Orman ve maliye gibi...Ancak... Bu Kabine Bu hükümet Ersan Saner’in kabinesidir, ve hertürlü başarı da başarısızlık da ondan sorulacağı herkesin malumudur,.O zaman görev istenmez Alınmaz Verilir kuralını da hatırlatarak Başkan vekili Sn Ersan Saner’e bu şansı tanımamız gerektiği inancındayım.,,Görev bekleyip alamayan arkadaşlarımız hayal kırıklığı yaşamış, bundan kaynaklanan hiç hoş olmayan paylaşımları da üzülerek okudum..İlk 24 saatte herkesin dikkatli sabırlı ve görev alan arkadaşlarımıza eleştiri üslubuna dikkat etmelerini tavsiye ederim.,20 Bakanlık olmadığına göre, Bütün arkadaşların Bakan olması da mümkün değildir...Alamayanlar almış olsaydı bu sefer de almayan diğer vekiller sitem edecekti...Yeni kabineye başarılar dilerim.. Onların başarısı UBPnin başarısı olarak kabul görecektir..Bu gün bakan olamayanlar önümüzdeki dönem millet vekilliğini kazanması belki de nu arkadaşların çalışması siyasinde olacağı da nettir..Yıllardır tüm alışverişimi Güney’den yaparım,nedeni her zaman bir kampanya veya indirimin olmasıdır.Kapılar kapanınca ihtiyacım olanları burdan almaya başladım her defasında daha yüksek fiyatla...Yeni yıl geliyor ve fiyatlar değişip yükselmeye başladı ve ben Güney’in mantığını kullanarak herkesin hediye alabilmesi için 14/12/2020 tarihinden itibaren tüm orjinal doğal taş takılarımda indirim yapıyorumBelki bazı tüccarlara da örnek olur...Vermeden almak bir ALLAH’a mahsusturBasına düşen haberlere göre; yayımlanan BM raporunda küresel ısınmanın 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde arttığı bilgisi paylaşılmış ! Oysa 5 yıl önce imzalanan Paris İklim Anlaşmasına göre küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulması hedeflenmişti. Ama Ülkemiz için ne önemsiz ne gereksiz bir haber! Biz, ülkeyi bir saatte felç eden yağmurlara , sellere de , asırlık zeytinlerimizin yandığı orman yangınlarına da alışığız ! Hepsiyle baş edebiliriz ! Zaten şimdi gündem de kalabalık , aslında bu ülkede gündem hep kalabalık ..Bakanı , müdürü , müsteşarı hep değişecek , çevre bakanı ya da hemen hepsinin kendi deyimleriyle turizm bakanı da değişecek ! Hayırlı uğurlu olsun da umarım bıçağın kemiğe dayandığı birkaç çevre sorunu için bir adım atılır , göz göre göre gelen bazı tehlikeler için birkaç önlem alınır , ya da ne bileyim hani olur ya önceden başlamış bir çalışma devam ettirilir ..Tamam çevre politikamız yok yapmaya da niyetimiz yok ama en azından belki bunları yaparız..Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu önümüzdeki yıl futbol oynanacaksa hangi şartlarda nasıl oynanacak ve hangi tedbirleri alacak bunların çalışmasını kim veya kimler nezaman yapacak yoksa son gün yine toplanıp yetkiyi yetkisiz kişilere mi verecekler futbol ve futbolcu yine mi mağdur edilecek..Birde lafım oynanmasını istemeyen başkanlara siz isteyince futbolcu sahaya çıkacak siz istemeyince çıkmayacak demek ki futbolcular köleniz siz ne derseniz o olur kimse inkar etmesin. Bir daha da futbolcular kölemi sorusunu sormayın çünkü kimse kızmasın bu durumda futbolcular köleymiş ispatladınız..