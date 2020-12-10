Üç parti hükümet kurup muhalefete "destek olun" çağrısı yaptı.
Hükümet kurulamadığı için bir hükümet kuruldu. Kurulurken de siyaset tarihi gene yazıldı.
Özürgün'ün gelme niyeti yok. Serdar Denktaş, "katkı sağladım, kuruldu" diyor. Nedir katkı...? Kendisi bakan olmadı, "Bu YDP'yi hükümete getirmem" deyen, YDP Genel başkanının da, "Sen Serdar Denktaş'ın sözünden çıkmayan bir garibansın" dediği Dr. Koral Çağman kabinede olmayı kabul etti. Katkı, bu.
Peki UBP. Gaynar... Spor fonu YDP'ye (Komedi gibi ekonomi bakanlığına bağlandı) Turizm Fonu DP'ye verildi. Etkili kurumlar da "evet" dedikleri işçin DP ve YDP'de.
Üstüne bir de kabinede olmayacak isimler... Meclis başkanlığı "hakkımdır; vermezseniz...." diyen Zorlu Töre...
Ersan Saner, daha başbakan olmadan, "başbakan ve parti başkanı olmak için taviz veren" olarak konuşulmaya başlandı bile...
(Hüseyin Ekmekçi)
Covid-19 aşısının eksi 80 derecelik bir soğuk zincire ihtiyacı olduğu yazıldı söylendi. Memlekette böyle bir altyapıyı hazırlamak için ihale vesair hazırlıkları yapan var mı diye aklıma geldi birden! Yoksa buz kalıpcıklarıynan taşıyacayık bu aşıları? Hiç almama ihtimalimiz de baki tabi!
(Alev Şensoy)
Konu ilk gündeme geldiğinde bir programda, buradaki binaların durumu gözönünde tutuldu mu, bir çocuk kötü durumda bir binanın içine girer ve zarar görürse bunun hesabını kim verecek babında birşeyler söylediydik. Yok müneccim değilim, bilgili, zeki vs de değilim. Gerizekalı ve yalaka değilim o kadar. Adam uğruna savaştığı ülkede düşmanları değil, yandaşları tarafından öldürüldü. Şehit olur mu acaba?
(Merter Refikoğlu)
2021 bütçesi henüz Meclis’te görüşülmedi hükümet olmadığı için.
2021 Ekim’de seçim olacağı açıklandı.
Yeni hükümet Kasım’da oluşursa 2022 bütçesini de hükümet yapamayacak çünkü bütçe hazırlıkları Temmuz-Ağustos’ta başlar.
2020’de bütçe pandemiden dolayı alt üst olmuştu.
2021 bütçesini hükümet yapamadı, 2022 bütçesi de öyle olacak.
Bütçe Dairesi, siyasetten arınmış mali disiplinle bütçeyi 2 yıl kendisi yapmış olacak. Bu avantaj da olabilir kamu maliyesi için, dezavantaj da olabilir piyasa için.
Kamu maliyesi için iyi bir fırsat diye değerlendiririm ben bu zamanı ama piyasalar için yaşayıp göreceğiz.
(Ahmet Özsoy)
Irkçılığa hayır diyorsunuz ya! Her gün etrafta bunları söyleyenler kimler:
Pis Arap!, Köpek Arap! Gara Suratlı! Esmerciktir AMA! Güzelciktir! ve dilimize yerleşen, beyazlığı övücü, siyahlığı aşağılayıcı sayısız söyleme bir bakın ve sonra da lütfen aynaya bakın!
(Bedia Balses Çeliker)
Maliye Bakanlığı Döneminde aylarca başsız , başbakansız idare edip taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan şerefiyle bu isi yapan Olgun Amcaoğlu ,bu görevden alınıp Eğitim Bakanlığı görevini kabul edecek ve bunu hazmedecek??? Dalga geçersiniz insanlarnan..
(Tekin Birinci)
Sevgili Olgun Amcaoğlu’nun Maliye’den eğitime geçişi sanırım gelecek nesillere yönelik olarak sıkı tasarruf tedbirlerini içselleştirmeleri üzerine kurulu bir uzun soluklu politikanın parçası.
Dışişleri bakanımızın da bizi 2000’li yılların başına götürdüğü, nostaljik anımsamalarla baş başa bıraktığı olgusu da bu kabinenin güzellikleri arasında.
(Mehmet Harmancı)
“Tüm siyasi partiler aynıdır” diyeceksin; seçim zamanı sandığa gidip vatandaşlık görevini yapmayacaksın; bugün de kurulan hükümetten şikayet edeceksin.
Sen Covid-19’dan betersin.
(Hüseyin Arca)
Yahu kimseda çıkıp “Ulan salaklık edip mis gibi evliliğimi mahvettim, gül gibi eşimi kaybettim.” demiyor , tek suçlu karşı taraf tek suçlu avukat. Yuva yıkanın yuvası olmaz Doğru ama ben enkaz kaldırma ekibiyim , yuvayı yıkan sizsiniz
(İbrahim Mısırlıoğlu)
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