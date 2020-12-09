

Bu ülke neler gördü... 1 gecede kurulan ÖRP, "Bana dolar verdiler, içinden sadece viski içtim" deyip meclise savuran vekil, parti değişenler, gidip gidip geri gelenler... Hepsi de siyasetin çöplüğünde yerini aldı. Vicdanlarda yerleri belli. Çok çok, iktidara taşıdıkları partiye yama olurlar, o kadar... Önceki gün yaşananlar kimsenin içine sinmedi.

Süreci bu noktaya getiren ne oldu? Ona da bakmak lazım...

UBP- HP olmadı... UBP- CTP, olmadı... CTP- HP- DP- TDP olmadı... Sonra gene UBP- HP (Zamanın ruhu da makul olan da) olmadı...

Geriye bir tek bu "operasyon" kaldı...

Sağ olsun üç vekil, "kahraman gibi" kendilerini öne attı.

Bu olayda bir değil, birden fazla ayıp var; bir de ahlaki olarak sorgulanması gerekenler...

Birileri topluma ayıp etti, birileri hem kendine hem partisine...

Tek mutlu var, o da Ersan Saner... Bir gecede hem başbakan, hem kurultayda tek aday oldu

(Hüseyin Ekmekçi)







Şimdi herkes artık çok daha mutlu ! Gönüllerdeki gizli ittifak anlaştı. "Heyyyt kendimizi ateşe atarak geliyoruz" dediler. Paranın önündeki engel kalktı, statüko aynen devam! 13. maaşlar ödenecek! Salon arabalarına gümrük indirimi devam edecek, parası olan olmayan, karantina parası ödemeyecek! İnşaatlar devam, master plan falan hikaye olacak. Verin herkese izinciği! Beşparmaklara yeni ocak izinleri, olur olmaz yere inşaat izinleri, Casino izinleri, T izinleri vesaire. Verin da korkmayın! Kırsal bölge arsaları hazır! Dağıtın cevizcinin çuvalından! Yeni İskele Yeni Maraş olacak! "Bu memleket bizim, bana da, bana da" diyenler de artacak. İki emeklili hala çalışan Ahmet dayı bir boka yaramayan oğluna devlette işçik bulacak. Özel sektör ise yeni keşfettiği Afrikalı Pakistanlı öğrencileri köle gibi sömürmeye devam edecek. Bir taraftan insan ticareti devam ederken, kerhaneler Xmas'a patlama yapacak. Gittikçe batakhaneye dönüşen medya daha da batacak! Patronsuz yazar kalmayacak! Üniversitelerimizin en büyük camiyi kim yapacak yarışmasının sonucu belli olacak. Bu memlekette "hiç bir şey olmaz" diyenler de artık rahat rahat yatacak! Hepimize hayırlı olsun! KKTC fabrika ayarlarına geri döndü!

(Mete Hatay)





Noldu ya guzzum...

Türkiye, Mehmet Ali Talat ile gizli anlaşma yaparak Rauf Denktaş'ı ekarte etmeye çalışırken işbirliği.

Türkiye, Mustafa Akıncı'yı istemeyerek yerine Ersin Tatar'ı getirmek isteyince müdahale.

UBP'den milletvekilleri bir gecede istifa ettirilerek ÖRP kurdurulup CTP ile hükümet kurdurulunca işbirliği.

HP'den milletvekilleri istifa edip UBP-DP-YDP hükümetine destek verince müdahale.

(Songuç Kürşad)







Futbolumuza bir ambargo da bizim siyasilerden geldi. Maalesef koltuk sevdası peşinde koşmaktan ,gençlerimize futbol oynatacak ortamı yaratamadılar..

Bu dünyada KKTC’li olmak artık bir suç olmuş. Yazık. Gençlerimiz için çok üzgünüm..

(Vural Köseoğlu)







“En kötü hükümet hükümetsizlikten iyiymiş" hayır efendim ne münasebet. Ozaman en kötü cumhurbaşkanı cumhurbaşkansızlıktan iyiydi. Neden müdahaleye hayır dedin? Sen kaybedince müdahale partin hükümete girince iyidir. Halk kendi için iyi olanı bilir ve seçer. Yeter ki sandıklar kurulsun. Kimse Kıbrıs Türk Halkını en kötüye razı edemez...

(Göktürk Ötüken)

