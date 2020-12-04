

Engeli olmak kader mi değil mi bilmem ama bildiğim bu ülkede engelli olmak ve yaşamak çok ama çok zordur.

Engelli insanlara vereceğiniz değer sözde ve görselde paylaşılanlara bakılırsa sanki da tepsi üstünde altın sunulur oysa maalesef engellilerin birçok sorunlarını hala daha çözemeyen 37 yıllık bir KKTC vardır .Kimler geldi kimler geçti birçok yasalar geçti ama istenilen ve arzulanan birçok engelli problemleri maalesef çözülemedi.

Engel yoktur demek kolay onu birde engeli olana sor kardeşim sonra burada AHGAM KES öyle engeller varki kimse görmek istemez hele görmeyi boşverin yokmuş gibi hareket ederler..

Neysa siz yine gabak kesmeye devam edin.

Şunu da belirtmek isterim tüm ailelere sesleniyorum engelli olan çocuğunuza sahip çıkın onun engelleri sizin engelleriniz olmasın önünü açık tutun ona destek olun ona bunu yapaman şunu yapaman demeyin tam tersine yapması için onu zorlayın inandırın destekleyin ve bırakın o gerekeni yapsın bakın görün işte o zaman engeller kalkar .

Allah kimseye engel vermesin zihinlerde engelsiz hayatlar dilerim ...

Tüm engelli kardeşlerimin de engelliler ününü üzüntü ile kutluyorum.

Kader de varsa yapacak hiçbirşey yoktur.

(Süleyman Özkoç)







Dörtlü kurulmaması için mesai yapanların UBP'li olanlarını anladım da olmayanların muradını tam anlayamadım! Yok partiler şimdi koalisyona girerlerse yıpranacaklarmış! Yok Türkiye para vermeyecekmiş falan! Eeee yıpranmak istemeyenler eve gitsin, ne ararlar mecliste? Türkiye parayı yollasın statüko da aynen devam etsin diye dörtlüyü engelleyip UBP'yi iktidarda tutmak, nasıl bir duruş? Eğer erken seçimse istenen! Herkes artık anlamadı mı bu havayla UBP'nin tek başına iktidara(iktidar mı o tartışılır ya) geleceğini? Dediğim gibi eğer UBP ise vicdanınızda ve/veya cüzdanınızda yatan o başka tabii!

(Mete Hatay)







Yerel vakaların Girne bölgesinde artış göstermesinin nedeni açık!

Güney Kıbrıs ve Türkiye vaka artışlarında kırmızı alarm seviyesindeyken ve Türkiye önlemlerini artırıp, hafta sonu tam gün sokağa çıkma yasağı ilan etmişken, Türkiye’den ek charter sefer koymak ve karantinasız giriş kabul etmek çok büyük bir risktir!

Pandemi hastanesi çalışmıyorken, 2 hasta yoğun bakımdayken, sağlık çalışanları arasında karantina ve vaka sayıları artarken, bir an önce karntinasız girişleri durdurmazsak, kısa sürede kapasitemizi aşma, salgını kontrol altına alamama riskimiz vardır!

En azından bütün sağlık uzmanları benzer görüşe sahiptir.

Üstelik Türkiye ve Güney Kıbrıs kendi kapsitlerini zorlarken yardım alacağımız acil bir adresimizin de olmayabileceğini düşünmek ve ona göre hareket etmek zorundayız.

Sağlık Üst Kurulu’nun bu kargaşa ortamında siyasetten bağımsız olarak tedbir kararı üretmesini beklemek vatandaşlık hakkımızdır!

Yeni yıla casinoları dolduralım, ekonomiyi hareketlendirelim derken, etkisi çok daha ağır ve uzun olacak kötü senaryolarla başbaşa kalabiliriz!

(Aysu Basri Akter)









Hasan Taçoy AKP'ye neden kızdı?

Yapılan dış müdahalede alenen yer alacaksınız, her türlü açık ve örtülü operasyonun başını çekeceksiniz ve toplumun iradesinin paspas edilmesine yardım ve yataklık edeceksiniz…

Ve sonra da çıkıp ‘AKP beni değil Faiz Sucuoğlu’nu destekledi’ diye şikayet edeceksiniz.

Böyle bir ilkesizlik olabilir mi?

Bir makam için, bir rütbe için, bir koltuk için UBP’nin üst düzey siyasi elitinin ne hallere düştüğünün göstergesidir bunlar…

Az bile yaptılar size!..

(Sami Özuslu)







Kısır döngü ve siyasi gelişmelere cevap vermekle zaman harcarsanız, milletin aklı ile dalga geçmiş olursunuz. Bu millet aptal değildir.

(Hasan Ecer)

