Kişiliksiz, kimliksiz ve ideolojisiz siyasette geldiğimiz son noktayı yaşıyoruz!

Haftalardır hükümet yok, ama seçim sonucundan bile ders çıkaramayan bir parti, hükümeti kurma görevini alan partinin seçilmiş başkanının, Başbakan olmasına karşı! İlkesi bu!

Bir başka ilkesi, BM kararlarına aykırılığın kabul görmesi!!!

Çünkü meşruluğunu yitirmiş, istifa ettiği söylenen ama ne olduğu belli olmayan hükümet modelini, olmayan parti başkanlarıyla yenileyip yolunu yürümek istiyor birileri.

Parti içi demokrasiler de çalışmıyor ama kimse de ses çıkarmıyor! Usulca köşesinde çarkın kendine dönmesini bekliyor!!!

Demokrasi, etik, ahlak hiç bu kadar ayaklar altına alınmamışken, sonraki adım, atanacak başkanlarla Başkanlık sistemi altında, yeni bir ucube yapı yaratma yolu gibi görünüyor!

Yeni geleceğimiz bu sanırım!

Çocuklarımızın geleceğine yazık!!!

(Aysu Basri Akter)



Ülkem ki, kamu maliyesindeki açık nedeniyle sürekli iç borçlanma yapıyor. Ülkem ki; vatandaşından iki aydır sürüş ehliyeti yenilemek, yeni sürüş ehliyeti sınavı ve yeni sürüş ehliyeti çıkarmak için ödeyeceği harcı yeni bir sisteme geçileceği için ülke maliyesi bu geliri almıyor. Neymiş efendim; Ehliyet Birimi'ndeki memurun söylediğine göre Bakanlar Kurulu kararı bekleniyormuş. Sonra da, ağalara "STATÜKOCUSUNUZ" deyince güçlerine gider. Memlekette iki aydır hükumet yok. Yeni hükumet ne zaman kurulacak Allah bilir. Ha bir de, bilindiği gibi her yeni yılda damga ve vergiler zamlanır. Peki benim 2020'de bitecek ehliyetimi ağaların keyfi gelince 2021'de yeni sistemle, yeni zamlarla mı ödeyeceğim acaba? Ben gününde ödemek istiyorum ağalar. Sizin keyfinize göre değil.

(Derviş Atakan)



Covid-19

SON DURUM:

Önceki gün alınan sonuçlar.

KKTC'de vaka sayısı 21 (Yurt dışından gelen 16, temaslı 3, yerel 2)

Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 318

Türkiye'de vaka sayısı 30 bini aştı ve artmaya devam ediyor.

Memlekette durum:

Millet, para kazanma ve eğlence derdinde...

Gazete, tv ve facebook reklamlar gırla.

Hafta sonları ve Yılbaşı akşamı,

Eğlence programları şarkıcılı, türkülü ve dansözlü eğlenceler.

Ve...

Geceleri 21.00-05.00 arası, hafta sonu 24 saat tam sokağa çıkma yasağı uygulatması başlatan Türkiye'den KKTC 'ye geleceklere 3 günlük girişler serbest, Garantina uygulaması yok.

Vallahi pes...

(Ülker Fahri)





Erdal Eryener;

Katil mi ? Hayır.

Mafya mı? Hayır.

Rüşvet aldı / verdi mi? Hayır.

Dolandırıcı mı? Hayır.

Hırsız mı? Hayır.

Ajan mı? Hayır

Rum mallarını birilerine peşkeş çekti mi? Hayır. İhalelerle milyarlar götürdü mü? Hayır.

Yalan, dolan, ihanet, sahte vatansever, yurdunu satan, ülkeyi yaşanmaz hale getiren mi?.....

HAYIR , HAYIR , HAYIR.... Hiçbiri değil.

Öyle ise neyin korkusunu yaşıyorsunuz?

Susan ve ağzını açamayan yetkili yetkisizler ile süt dökmüş kedi gibi sinmiş muhalefet partileri tümünüze de YAZIKLAR OLSUN. Ayrıca bu kadar basiretsiz karar alan adaletsiz adalet dağıttığını sananlar sizler neyin peşindesiniz, Erdal Eryener'den mi korkuyorsunuz? Tarih sizi de yazacaktır.

(Mehmet Malek)





Siyasetin ve siyasetçinin ilkesiz olduğu bir memlekette hükümet kurarken ilkeleri tartışmak olmayacak duaya amin demekten başka bir şey değildir. Bırakın ülkeyi yönetecek hükümetin ilkelerini halk sandıkta belirlesin...

(Göktürk Ötüken)



Cuma gün 4lünün kurulamayacağı anlaşılır, cumartesi Tufan hoca iade eder, hemen saniyesine Ersanım Sanerim Hamzan piyasalara geri döner, HP pm Pazartesi akşamı toplanıp UBP ile görüşme yapabilme yetkisini parti başkanı vekiline verir ve böyle devam eder. Yok kızmıyorum, en az ben de suçluyum bu ülkede yaptıklarım ve yapamadıklarım için. Oğlumun bu ülkede kaldığı her saniye için kendime çok kızıyorum ama çok.

(Merter Refikoğlu)

