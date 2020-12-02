Güneyde aktif vaka 8 bin 459. İşletmeler tek tek kapanıyor, okulların Noel nedeniyle ara vermesi gündemde.

Türkiye'de 21- 5 arası, hafta sonu tamamen sokağa çıkma yasağı. Bu aynı zamanda yeni bir ekonomik yıkım demek. Ancak, Türkiye'de günlük vaka sayısı 30 bin. Yoğun bakımlar yüzde 70 dolu, özel hastanelerde gecelik Covid tedavisi 10 bin TL'ye kadar uygulanıyor.

Şaka değil yanı başımızda yaşananlar...

Bizim de ciddi olmak, şımarıklığı bir kenara bırakmak ve içerideki sistemi zora sokmayacak şekilde, tedbirleri elden bırakmamak gibi bir sorumluluğumuz var.

Hükümetsizliğe rağmen...

(Hüseyin Ekmekçi)







Vaz geçin şu "elini taşın altına sokma" edebiyatından. Bu saatten sonra bana elini taşın altına sokacak değil; taşı eline alacak insan lazım

(Bülent Dizdarlı)





HP akşam 4’lü hükümete yeşil ışık yaktı... Ne biz tebrik edebiliyoruk olur da ansızdan UBP ile gurar mı diye ne da UBP’liler durumu kınayabildi ya ansızdan durum değişirsa diye... Memleket olarak geldiğimiz durum bu... Birbirimize güven had safhada :))

(Mehmet Ekin Vaiz)



2020 yılı, adanın her iki tarafındaki Kıbrıslılara kalıcı olarak bölünmüş bir adanın nasıl görünebileceğine ilişkin karanlık bir ipucu vermiştir.

Kıbrıslı Rumlar Ledra Caddesi’nde yeniden yükselen barikatların, 2008’de Lokmacı geçiş noktasının açılışının ardından yeniden hayat bulan başkentin hayat enerjisini yok etmesine şahit olmuşlardır. Dükkanlar daha az müşteri gelmesinden şikayet ederken, mülk sahipleri kiraların düşmesinden şikayet etmektedir. Başkentin kalbi 1990’lara geri dönmektedir. Kıbrıslı Türkler, BM kararları hilafına kısmi olarak açılan Maraş’tan kaynaklanacak ekonomik “faydanın” yerel katkısının olmayacağını, altyapı ve tedariğin dışarıdan sağlanacağını görmüştür. Seçimlerine benzeri olmayan müdahaleler yapılmış, ekonomik bağımlılıkları artmıştır.

Adamızda görmek istediğimiz gelecek bu mudur? Çocuklarımız için istediğimiz gelecek bu mudur?

(Okan Dağlı)



Siyaset, amatörlerin hobisi değildir: Tufan Erhürman Hükümeti kurma görevini aldığında hafta sonu tatili Cumartesi ve Pazar'ı çalışma programında teğet geçmişti... Cuma gecesi gerçekleşen Valide Hanım Konağı yemeğinden sonra yemeğin katılımcısı HP de Cumartesi ve Pazar'ı dinlenceye ayırarak parti meclisini ta Pazartesi gecesi topladı... Zaman böylece harcanıp dururken vay hükümetsiz kalan, Başbakanı olmayan, bakanlar kurulu haftalardır toplanamayan ülkemizin haline... Kimileri siyaseti amatörce yapılan bir hobi sanıyor besbelli...

(Ahmet Tolgay)



30 Kasım 2016 tam 4 yıl önce iki yavrumuzu bir abimizi dağ yolunda trafik katliamına kurban verdik, acısı da asla bitmeyecek, 1 Aralık günü sendikal platform olarak Başbakanlık önünde tepki koyup eylem yaptık o esnada lefke belediyesinde çalışan bir arkadaşımız üyemiz emekçimiz o acının da verdiği isyan duygularıyla elindeki bir cisimi Başbakanlık binasına fırlattı iki polis arkadaşımız yaralandı onlara da üzüldük, yargı 2019 Kasım ayında kararını verdi ve 18 ay hapse mahkum etti, buraya kadar boynumuz kıldan ince, bu arada belirteyim bu emekçimizin 2 tane bakmakla yükümlü olduğu yavrusu var, 6 ay önce yasanın tanıdığı hak gereği şartlı tahliyeye başvurdu ve reddedildi, bunada eyvallah, 30 Kasım 2020 yine başvurdu yine reddedildi, tatbiki buna benzer birçok mahkum insanımız reddedildi, ama ülke gündemine bomba gibi düşen bir tahliye kararı çıktı, tamda bu noktada ne emekçimiz ne de benzer durumdaki mahkumlarımız için asla sessiz kalmayacağız, hesap soracağız ey İçişleri bakanı hesap soracağız eyyyy şartlı tahliye kurulu üyeleri, sizler ağa babaları para şan şöhret sahibi kişiler için varsanız, Bizde mazlumlar ve garibanlar için varız

(Mustafa Yalınkaya)

