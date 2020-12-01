Çağdaş Belediyecilik



Mağusa belediyesinin yıllardır anlam veremediğim yollardaki çukur uygulaması halkımıza yönelik çağdaş bir uygulama olduğunu biraz geç anladım...

Meğerse DAÜ arkasındaki Eski Mağusa Lefkoşa yolundaki 10/12 civarındaki Rogar çukuru ve benzeri çukurlar bilerek ve isteyerek bırakılmıştır..

Başkanın da evine giderken kullandığı yolda her gün bizzat kendisinin de içine düşmesine rağmen neden kaç yıldır bu çukurlar düzeltemediğini hep merak etmiştim, en nihayet anladım..

Meğerse bu çukurlar bilerek ve isteyerek bırakılmış çağdaş bir uygulama modelidir, faydaları da saymakla bitmiyor..

Dalgınsanız, Uykunuz varsa, kafanızda bir proplem varsa bu çukurlara düşünce hem uyanır kendinize gelirsiniz hem probleminizden uzaklaşırsınız..,

Eğer bu çukura düşer de kendinize gelmez iseniz, Ertesi gün Lastikçiye vardığınızda uyanmakla kalmaz bütün iliklerinize kadar hissedersiniz...

Ha dolaşayım düşmeyim derseniz de şansınız yoktur..

Çünkü bu çukurlar öyle bir yerdedir ki mutlaka sizi uyandırır, bunlardan kaçma şansınız bile yok...

Bir tarafınızda göl, Bir tarafınızda ters akan trafik ortada çukur..

Örnek olacak bir uygulama..,

Teşekkürler Mağusa....

(Gürsel Uzun)







Üç ayı aşkın bir süredir ne yazık ki ülkemizde futbol rafa kaldırıldı. Ne yetkililer ne de yetkisizler bu konu ile ilgili tek kelime etmedi. Belirsizlik devam ediyor...

(Alkan Baykent)



Nargile ile hava atarım bakın ben büyüdüm nargile içerim diye kendini büyümüş sanan çocuklarımıza ve gençlerimize sesleniyorum hele futbol oynayanlara 2 kez sesleniyorum içme hakkınız vardır . İçin kimse size engel olmaz ama lütfen paylaşımlarınızda bunu özendirmeyin çünkü çok güzel bir iş yaptığınızı sanıyorsanız hayır yapmıyorsunuz hem kötü bir örnek oluyorsunuz hemde kendinizi öldürüyorsunuz ...

sadece hatırlatmak istedim .

Güzel bereketli hayırlı ve nargilesiz bir hafta diliyorum

(Süleyman Özkoç)



Anayasa hukukçularının tartışmasını beklerdim doğrusu: Bakanlar varsa, hükümet 'yok' olur mu? Hükümet yoksa, bakanlar olabilir mi? Bakanlar Kurulu toplanamazsa var olur mu?

(Hasan Erçakıca)



İnsan kendisine olan saygısını onurunu ve güvenini kaybettiği an bitmiş demektir....ama ve lakin bu memlekete birini tanımak istersen ya yetki verecen ya para kimin ne mal olduğunu anlarsın.

(Mustafa Gençosman)





UBP, HP ile imzaladığı ortaklık protokolünü mesela KIB-TEK’de delik deşik etmiş. Kararlar oy birliği ile alınır ilkesini yerle bir etmişti.

Hükümet bozulunca ise daha önce HP’li KIB-TEK üyeleri tarafından polise şikayet edilen ve de hakkında mahkemesi bulunan eski müdür HP yokmuşcasına yeniden Müdürlüğe atandı.

HP’nin haberi olmadan 500’e yakın istihdam da UBP tarafından seçim için açıkça Personel Dairesi kullanılarak yapılmış sınav filan yapılmamıştı.

Bunlar ve de daha fazlası HP’nin ortaya çıkış nedeni olan şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini toplum gözünde yerle bir etti.

(Ersin Semi)

