İki hafta oldu ama doluluk oranı % 0

Aslında “ pandemi” hastanesi olmayan “acil durum” hastanesinin açılışı yapılıp da açılamayışının üstünden bu gün itibarıyla iki hafta geçti.

Anladık ki hastane falan açılmadı. Tören yapıldı o kadar.

Peki neden açılmadı? Zira o hastanenin teşkilat yapısı yok.

Türkiye hastaneyi yaparken bizimkiler tüm uyarılara rağmen uyudular.

Dolayısıyla içinde çalışacak insan yok

Doğal olarak doluluk oranı % 0.

Şaşılacak bir durum yok : Zaten hükümette yok.

(Bülent Dizdarlı)



Demokrasi diyoruz, adalet diyoruz, irade diyoruz ama sadece diyoruz! Bu konularda Halk bir ağlıyorsa siyaset 10 katı ağlıyor! İyi de canım kardeşim MUHALEFET ağlamak ya da şikayetler üzerinden prim üretmeye çalışmak değildir!!! Ne hükümet görüşmesi yaw? Çıkın o meclisten! NEDEN HALA O MECLİSTE DURUP OLAN BİTENİ MEŞRULAŞTIRIYORSUNUZ? Sine-i Millet yapın. UBP ile HP ne haliniz varsa görün, yaptığınız pisliğe biz ortak olmayacağız deyin! Biz Halka gidiyoruz, kapı kapı dolaşıp yenen haltları, içinde bulunduğumuz coğrafyanın realitelerini, neyin neden yapılması gerektiğini anlatacağız deyin! AĞLAMAYIN.... ALTERNATİF SİYASET YAPIN...

(Alev Şensoy)



Bu ülkede Trafik terörü;

Başbakan canı aldı,

Cumhurbaşkanı oğlu canı aldı,

Başbakan oğlu canı aldı,

Polis Trafik müdürü canı aldı,

Ve....

Yüzlerce vatan evladı canı aldı,

Siyasi yetkililer hala Trafik Sorununa çözüm üretecek.

Bırakın üretmemeyi,

Üretmeye çalışan uzmanlara ve kurum kuruluşlara da popülist siyasi nedenlerle engel çıkarıyorlar.

(Ülker Fahri)



Aylardır bir dedikodu da gider 3 HP Milletvekili UBP’ye geçecek da geçecek... Keşke bir an evvel geçseniz da kurtulsa artık bu memleket da siz da... Bir tanesi heyecanlanmış dayanamadı açıkladı... Diğer ikisinden da aynı davranışı bekliyoruz. Bir an önce görelim kimi hangi partiden seçtik ama aslında hangi partiliymiş görelim yahu... Bakalım bir daha seçilecek mi onu da görelim hep beraber. Bu sefer UBP listesinden girsinler bakalım parti içi kesilme nasıl olur görsünler. Adamlar birbirinin önünü kesmeden gendi kurultayını yapamadı sizi alacaklar içeri gidin bugünden... Bu HP’de görünüp UBP’li olanlara baktığım zaman samimi söylerim YDP ve

Erhan Arikli’ya daha çok saygı duyarım. En azından nerde durduğu belli, ne söylediği belli, partisi belli. Ha adamla hemfikir değilsin ama zaten adama görüşünü bilenler oy verdi. “Temiz Siyaset” diye siyasete girip da “Kirli Siyaset”in koltuk değneği olan HP Milletvekili gibi değil... Yarın herhalde hükümet konusu netleşecek... Bizzat kendi partisi ve milletvekilleri bile yine kendisine şantaj konusu yapılan

Kudret Özersayhocama da gerçekten Allah’tan sabırlar dilerim... Memleketin çivisi çıkmış hocam, üzülmeyin herkes herşeyin farkındadır... Allah sabır versin gerçekten...

(Mehmet Ekin Vaiz)



Memleket 2 aydır hükümetsiz... HP Pazartesi toplanıp karar verecek miş 4'lü mü olacak UBP ile mi kurulacak... Yahu memleketi bu rezil duruma düşüren Halkın Partisi değil mi? HP'nin cesareti varsa erken seçim kararı verir ve görür boyunun ölçüsünü...

(Göktürk Ötüken)

