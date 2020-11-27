

Milletle Dalga Geçmek...

Böyle Bişey Herhalde...

TDP Genel Başkanını zeka ve siyaset dolu açıklamasını gündeme bomba gibi düştü...

Herkes burdan bir mesaj bir mana veya anlam çıkarmaya çalışıyor...

Aynen Rene Descartes’in ünlü sözü gibi.

Düşünüyorum Öyleyse Varım...

Çarpıcı bir söz, Adeta slogan gibi..

Sloganlaşan sözler anlamlarını kaybeden sözlerdir...

Gerçi sayın TDP Genel Başkanın söylediği söz de anlam ve içerik olarak tamamen öyledir...

Kendini ifade etmekte zorlanan, zorlandık sonra da konuşan gibi anlaşılsa da çok basit bir söylemle de bir ifade etmesi yeterli idi...

Ben yokum...

Ne dedi bizim ünlü Düşünürümüz...

26 ve yukarı sayıda yokuz dedi.. Şuna bir de tersten bakalım...

26’nın Altında zaten olamazsın..

O halde sen yoksun..

Demekki sen hiçbir türlü olmayacaksın..,

Seni oraya gönderenler hiçbir türlü olmayasın diye mi gönderdiler..

O halde niye gönderdiler.. Senin o parlementoda olma Gereği de yok muydu yani...

Ah şu seçim yasasındaki baraj’a da bir iki puan tokunulsa de bir yanlışlık düzelse..

Ben de yeni bir felsefi söylem geliştirdim sayın hocama...

Düşünmüyorum o halde yokum...

(Gürsel Uzun)



Bir süreden beridir, Sendikamız EL-SEN'in aile içi denebilecek konularının, benim adımı da kullanarak kamuoyu önünde tartışılmakta olduğunu üzülerek izlemekteyim. Sendikal anlayışım gereği aleyhime getirilen haksız ve iftiralarla dolu suçlamalar karşısında sessiz kalıp sendikamın kamuoyu önünde yıpratılmasına katkı koymaktan bu güne kadar hep kaçındım. Gelinen aşamada dur durak bilmeyen 'çamur at izi kalsın' mantığındaki saldırılara karşı ilerleyen günlerde ayrıntılı açıklama yapacak olmakla birlikte 2012 Temmuz ayında bıraktığım EL-SEN Başkanlık görevini daha enerjik arkadaşlarımın sürdürmesinin daha uygun olacağı görüşündeyim. Bu göreve yeniden aday olma gibi bir düşüncemin olmadığını ifade etmek isterim. Pek tabiidir ki benden istenebilecek her katkıyı , EL -SEN'in diğer onurlu üyeleri gibi sendikam için sunmaktan geri duracak değilim.

(Tuluy Kalyoncu)



Dörtlüye direnip, bütün yaşananlardan sonra hala daha UBP'yle dans etmek ne anlama gelir?

(Mete Hatay)



"Türkiye'de vaka sayıları gizleniyor" diye hep yazdık. Ama belli bir kesimin kulakları hep kapalı kaldı.

Sahi Corona konusunda Türkiye'nin hangi kategoride yer alması gerekiyordu? (Gerekiyor)

(Engin Arca)



Aslında bu Memleketin,Corona aşısından çok,

Beyine enjekte gerektiren, Akıl geliştirici bir aşı modeline daha çok ihtiyacı vardır.

(Togay Menekşeli)







Üst Komite gelen verileri bilimsel çerçevede değerlendirip, gelen en taze bilgileri alt alta koyup bu akşam toplantı yapıp acil güney ile ilgili karar üretmeli, değil? Ercan açık, Kermiya'da değişen prosedürün hesabını tutabilen yok... Ey Komite üyeleri bu işler bitip analizler yapıldığında çocuğunuz gelip, baba, anne yahu, Türkiye'de vaka sayısı uçarken siz nasıl kararlar verdiniz öyle, kafanız galiba güzeldi ki kuzeyden rakamlar gelir güney ile ilgili düzenleme yapardınız dediğinde ne deyceksiniz? bunu bir düşünün isterseniz

(Murat Kanatlı)



