Zannedersem, yayalar için de bir ehliyet uygulaması olması lazım! Yaya ehliyet sınavını geçemeyen eğitim kamplarına filan alınmalı sonra sokağa salınmalı. Sabah cıngır trafiğin içinde, bakanlık ışıklarında, sağ dönüş için yeşil ışık yanmışken iki tane sahte sarışın karşıya geçmek için attı kendini yola! Ya çarpacan, ya da ani fren yapıp zincirleme trafik kazası yapacan! YAYA EHLİYETİ ŞARTO güne kadar da birileri bu kadıncıklara sarı boyalı saçların trafikte herhangi bir anlam taşımadığını öğretmeli...3- 5 GÜN DA BÖYLE GEÇECEK...Tufan Erhürman, UBP- HP- TDP ile görüştü...- UBP, "Başbakan bizde olmalı" dedi- HP, "UBP- HP- CTP hükümet kursun" dedi- TDP, "26 varsa, bizi boşuna uğraştırmayın" kısmını kibar söyledi...Erhürman, belirlediği "makul" olanı önermeye devam edecek.- Bu UBP başkanlığında bir hükümetle seçime gidilmez...- Geniş tabanlı bir seçim hükümeti- Ben başbakan olmayabilirim, birlikte belirleyelim...- Eylül gibi erken seçim...İyi niyetli, bu öneriler, UBP ve YDP'nin umurunda değil. HP'ninUBP'liCTP'li önerisi masadadır...UBP'sizCTP'nin 26'yı bulması imkansız, o da buna yanaşmaz...Velhasıl...3- 5 gün da böyle geçecek...Sonra Ersan Saner'in, "Erken seçime de hazırız, yeniden görev alıp deneme de yapabiliriz" sözü gündeme gelecek.6 Ekim'den bu yana hükümet yok. Bu çabalardan bir hükümet çıkma ihtimali de yok...Zamanın ruhu, makul olan UBP- CTPUBP- HP...Ama her şeyi düşününce, UBP- HP makul ve zamanın ruhuna uygun olan... Söylemeye devam edeceğim...Çoğu insan Kudret Özersay’ın siyaseti bırakacağı veya bıraktığı yönünde görüş belirtiyor... Bilen bilir bugüne kadar kendisini bir çok kez eleştirdim... Kendime göre doğru bulduğum zaman da destekledim. Bana göre kendi siyasi kariyeri içerisindeki en değerli Kudret Özersay şu an mevcut olandır... Bize köy köy gezip, milletle ele ele tutuşan, idealist, parlak bir gülümsemesi olan bir Kudret Hoca lazım değil... Bunları herkes yapar... Bize mevcut statükonun sillesini yemiş, kendisine verilen hiç bir söz tutulmamış, dibe vurmuş, inandığı Devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarıyla birlikte alenen bypass edildiğine bizzat şahit olmuş Kudret Özersay lazım... Bize gerçeklerle yüzleşmiş bir Kudret Özersay lazım... Benim için Kudret Hoca için sorulacak soru: “O zaman 4’lü koalisyonu neden bozduydu?!” değil, “Artık samimiyetle kendi halkına, sadece kendi halkına güvenmesi gerektiğini öğrendi mi?”dir... Çoğu insan kendisinden umudu kesmiş olabilir... En çok eleştirenlerden biri olarak ben kesmedim... Sessizliği benim için ayrıca bir umut vesilesidir...