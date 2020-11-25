Polis içerisinde bir terfi sınavı... Adrese teslim üst düzey atamalar. Gene adalete olan güven sarsıldı. Gene mahkeme koridorları. Resmen yetenekli bir ekip tasfiye ediliyor, hem de zulüm ede ede...

Anlatacağız...

Ve hükümet...

Tufan Erhürman, bir erken seçim hükümeti için yetki aldı; Haziran 2021'yi işaret etti.

HP içerisinde, "blok" bir görüş yok. Çoklu erken seçim hükümeti isteyen de var, UBP ile icraat hükümeti isteyen de... Bu krizden ne CTP'ye, ne UBP'ye, doğalında da memlekete bir fayda zor çıkar. HP önce, "takım" olarak ne istediğine karar vermeli.

Bugün, hükümet için "prensipler" konuşulacak. Önce UBP, sonra HP'ye gidilecek.

Biz, zamanın ruhu ve makul olan üzerinde ısrar etmeye devam edeceğiz. "Çok bildiğimizden" değil, doğru olan zaten "bas bas" bağırıyor.

(Hüseyin Ekmekçi)





Öğretmen olup da öğretmenliği sevmeyen yoktur. Çünkü öğretmenlik sadece bilgi, kültür gibi donanımlarla değil baştan aşağı bir sevgi donanımıyla yürütülen bir iştir. Kalbimde sonsuz sevgilerini en yakından hissettiğim, her günümü aydınlatan Annemin, Babamın ve tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun.

(Ozan Emiroğlu)





Halkın partisinde kurultay yarışı kızıştı; Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan kendisine yakın bazı delegeleri posta dairesi, karayolları, ilaç eczacılık ve spor dairesinde istihdam ettirirken İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da kendisine yakın delegelere ve delege yakınlarına Kalkınma Bankasından kredi imkanı sağladığı şeklindeki fısıltılar artık yüksek sesle konuşuluyor... Bravo çok temiz bir kurultay olacağa benzer...

(Göktürk Ötüken)





Bir torba samanı iki eşşeğe bölüştürmede sıkıntı çekecek kadar beceriksiz ve basiretsiz olduğu halde, ülkenin , siyasi, idari ve hukuki kadrolarında görev almış/ hala almakta olan birçok yöneticinin, eğitim/öğrenim hayatına dokunan öğretmenlerine zaman zaman öfkelenip, lanet okuduğumdan ötürü, o öğretmenlerden bugün af diliyorum

Ülkenin geleceği için gaylesi olan birçok öğretmenin de, zamanında sınıf kaptanlığı bile yapamayacak vasfa sahip olan öğrencisini, günümüzde yönetici koltuğunda görüp, gururlanmak yerine, aslında ne kadar çok ızdırap çektiğini de farkındayım.

Eğitimin cahilliği aldığı fakat eşşekliğin baki kaldığı gerçeğini bir kez daha hatırlayarak, birçok eğitimli eşşeğin üzerinde emeği olanlar da dahil olmak üzere tüm öğretmenleri saygıyla selamlıyorum.

(Ediz Uzun)





İnsan hayatında ilk öğretmen çok önemlidir. Önce evde eğitilmeye başlarız. Ebeveynlerimizden ilk eğitimi alır yaşımız gelince ilk okul sıralarına kendimizi atarız .

Çoğumuz, İlk ilkokul öğretmeniyle tanışmakla yaşamın farklı bir evreye girdiğini sonradan anlarız. tabi arada benim gibi istisnalar da vardır. İlk okuldaki ilk öğretmeni anası yada babası olanlardan bahsediyorum.

Benim İlk okul öğretmenim annem Jale Baha (Dizdarlı) ydı Bir öğretmen çocuğu olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşatmadan , evden okula evrilen eğitim hayatımın değiştiğini dibine kadar hissettirmişti bana .

O zamanlar, etrafıma hep bakardım da öğretmen çocuğu olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşayanlar arasında olmamanın hüznünü yaşardım. Allahtan aynı sınıfta Ali Fikri (Katipoğlu) da vardı da , aynı muameleyi gördüğümüzden marazı paylaşırdık .

Tabii o zamanlar doğrunun bu olduğunu kabullenmek zordu. Yaşadıkça diğer öğretmen ve eğitmenlerden eşitliğin , demokrasinin önemini öğrendikçe anacığıma sevdam kadar saygım da arttı.

İlkten sona tüm öğretmen ve eğitmenlerime minnettarım. En çok da beni ATATÜRKÇÜ yetiştirdikleri için . Başta rahmetli Annemin olmak üzere tümünün öğretmenler günü kutlu olsun.

(Bülent Dizdarlı)



Bir yandan geçim derdi, işsizlik ve açlık varken bir ülkede, diğer yandan lüks yaşam, fütursuzca harcama, debdebe, gösteriş merakı iç acıtır. Okulunuz, hastaneniz bir tamam oldu, her şey yolunda ve bir eksik Tatar’ın sarayı kaldı!..

Bu olayda Kıbrıs Türk insanı ile Türkiye insanının içi birlikte acıdı… Birçok konuda olduğu gibi…

(Sami Özuslu)

