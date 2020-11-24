

Bu dört çarpı yüz metre yarışı değil ki...

Her UBP üyesinin Genel Başkanlığa aday olmak yasal olarak da Tüzük gereği de en doğal hakkıdır..

Kimsenin bunu engellemeye ne hakkı var ne de yetkisi....

Ancak süreçler var takvimler var ve bazı özel haller oluyor ki ben bu partiliyim diyen, bu partiye gönül veren gücünü bu partiden alan herkesin bu durumlarda özveri ve fedakarlık göstermesi de bir sorumluluk gereğidir..

UBP’nin sloganı var, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz diyor ya...

İşte Hepimizin Hepimiz için yapması gerekenin tam sırası..

Bu sadece parti için değil, Halkımız, Ülkemiz, Kurum Kuruluşlarımız konusunda da ayni şekilde olması gereken bir davranış şekli olmalıdır...

Hem Parti Meclisi üyelerinin hem de Meclis gurubunun almış olduğu tavsiye kararları son derece yerinde kararlardır...

Partinin başına ne kıral atanıyor ne de birilerine tapusunu veriliyor...

Belki de görevlendirilen Genel Başkan vekiline Avantaj değil dezavantaj olacaktır.

Sınırlı bir süre için geçiş sadece. Hepsi bu.

En küçük iş yerleri bile 5 yıllık projeler yaparken ülkenin en büyük partisi bir haftanın içine 13000 kişilik üyesi ile kurultay yapmaya zorlandı.

Yangından mal kaçırır gibi...

Hükümet görüşmeleri yapılırken parti içindeki bir gurubun yine acele bir kurultay talebinin amacı herhalde ülke aşkı veya parti sevgisinden değildir..

Genel Başkan vekiline asaleten bu görev verilmesi ve Süreci yönetmesi zorunludur.

Süreç sonu da Kim aday olacaksa olsun..

Bu Genel Başkan vekiline verilen bir görevdir, görevlendirmedir..

Bu süreçte aday olacak olan kişilerin Ersan Saner’in Şahsına ve kişiliğine karşı değil UBP’sine karşı olacağı bilinmelidir...

Ona bu görevi verenlerin aslında Ersan Sanere değil Genel Başkan vekiline verildiği ve bunu da parti Bütünlüğünü koruma adına yaptıkları da bir gerçek..

Bu da partiyi olağan kurultaya taşıması içindir başka bir maksat da yoktur...

Ülkede bu kadar sorun varken, ülke hükümetsiz iken, Genel Başkan vekili de hükümet kurma çalışmalarını yürütürken tüzük gereği yapılması gereken kurultayı bir fırsata çevirme gayreti ve telaşı asla kabul görmeyecektir...

(Gürsel Uzun)



Kararsızım, kafam karışık, emin olamıyorum.

İçimden ‘Bu koşullarda asla CTP hükümette yer almamalıdır. Hatta Erhürman’ın müdahale ile seçilmiş Tatar’dan görevi kabul etmesi bile hatadır’ demek geçiyor önce… Ama sonra ‘UBP’li hükümetlerin topluma daha fazla zarar vermesi de doğru değil. Hele seçime giderken UBP’yi orada tutmak bir yığın yeni partizanlık anlamına gelecek. Ankara’nın müdahaleleri daha da sürecek’ diye iç geçiriyorum.

(Sami Özuslu)



Muhalefet ile Ana Muhalefet Partisi kavramlarını karıştıranlar için hazırlanmıştır.

MUHALEFET NEDİR?

1.Bir görüşe, bir eyleme, bir tutuma vb. karşı olma durumu, aykırılık.

2.Karşı görüşte, karşı tutumda olan kimseler topluluğu.

ANA MUHALEFET NEDİR?

Çok partili düzende, parlamentoda iktidardan sonra sayıca en çok milletvekiline sahip olan parti.

Ana muhalefet partisi lideri veya Ana muhalefet partisi başkanı, parlamenter sistemde iktidar partileri haricinde en yüksek oyu almış partinin genel başkanını niteleyen geleneksel unvan. Ana muhalefet lideri genellikle mevcut yönetime alternatif isim olarak görülür.

(Hüseyin Arca)



Aklımda deli sorular, Kennedy Caddesi'nin adı Semih Sancar Caddesi olarak değiştirilmesine kim karar verdi? Mağusa Belediye meclisi? bu fetihçi zihniyetin bir yansıması değil mi? 1974'teki işgal harekatı sırasında TC Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Semih Sancar’ın isminin Maraş’ta bir caddeye verilmesi provokasyon değil mi? Tam BM yeni girişim yaparken, bu tip provokasyon ile çözüm sürecine ne gibi katkı sağlanmaya çalışılıyor? şimdilik sorularım bunlar

(Murat Kanatlı)

