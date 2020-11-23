Dünyada 200 devlet var. 27 tanesi ambargo uyguluyor diye derde düşüp 173 tanesini yok saymak bu ülkeye ihanettir.

Vay efendim AB'nin Kuzeyde üretilen malları alması için yeşil hat üzerinden geçmesi gerekiyormuş, vay efendim işlenmiş ürün geçemezmiş, sadece avlanan deniz balığı geçermiş çiftlikte üretilen balık geçemezmiş bilmem ne binbir türlü terane...

Arkadaş, hiçbir şekilde Türkiye makamlarından ne mühür ne onay almadan sadece ve sadece KKTC evrakı ile dünyanın her yerine ihracat yapabiliyoruz...

Asya, Amerika ve Afrika ülkeleri hiç birşeyi dert etmiyor yeter ki malın olsun!

Birileri memleketteki ölü toprağını kaldırsın artık.

Hükümet edecek olanlar Hükümet protokolünde 1.madde Üretim ve İhracat seferberliği koysun...

Biryerden başlansın artık...

(Mahmut Erden)



Hazinede para az diyoruz ama belki de 1000 kişi devlete herbiri 100.000 TL vererek evinin tapusunu almak için bakanlar kurulu kararı bekliyor.

Ancak ortada karar alacak kurul yok. Müteahhitler de bu evlerden alacağı parayı, piyasa da bu paradan alacağı payı bekler.

Binlerce insan ehliyetini yenileyemiyor ve ehliyeti bitmiş olarak araba kullanıyor buarada devlet de elde edeceği gelirden oluyor. Bu ehliyetler 1 Ocakta yeni tarifeye göre zamlı çıkarılacak ama ehliyet yenileyebilmek için gerekli tüzük değişikliği yine bakanlar kurulu olmadığı için yapılamıyor.

Yeter artık batsın sizin bakan olma ihtirasınız.

Bizim derdimiz gailemiz ülkemizdir, tahsildeki çocuklarımızı ülkemize geri getirebilme ümididir ama sizin derdiniz başka maalesef.

Allah rızası için azacık sağduyu gösterin.

Bizim için kimin hangi makamda olduğunun hiç ama hiç önemi yok.

Bırakın 3 ay ülkeyi müsteşarlar yönetsin ve sonrasında ülke barajını da yükselterek seçime gidelim. Bu ülkeye sadece 2 parti yeterli olsun.

(Ziya Emir)



Çocukken boş tarlaların içerisinde küçük hortumlar gördüğümüzde heyecanlanır, sevinirdik bu doğa olayına şahit olduğumuz için. Şimdi o hortumlar büyüdü ve şehirlerimizi yıkıyor. Kabul etsek de etmesek de artık ülkenin değil tüm gezegenin sorunlarıyla yüzleşiyoruz. İklim değişikliği, küresel pandemi, ırkçılık, ayrımcılık, demokrasi bunalımları sadece ülkelerin değil tüm gezegenin sorunu haline geldi... Küresel sorunlara, küresel çözümler bulmak gerekecek. Umarım gezegenimiz bir gün bu ortak aklı yaratabilir. Yaşanan felaket sonrası fotoğrafları gördüm biz uzaktan ne desek boş, ateş düştüğü yeri yaktı gene, zarar ziyana uğrayan herkese büyük geçmiş olsun...

(Mehmet Ekin Vaiz)



Kumyalı yolunda kaza ve ölüm normal bir haber gibi okuyup yazık yine kaza yine ölüm diyoruz kazanın birçok sebebi olabilir ama gerçek olan yollarımızın yetersizligi ve kötü oluşu ilginç olan ise acımasız caeleştirdigimiz siyasileri sandıkta yine seçiyoruz acayip bir durum incelenmesi gerekir .

Ateş düştügü yeri yakar bu kazalar son olmaycak ama son olmasını diledigim artık bu ülke için gelecegimiz için kurulacak olan hükümetler iş yapsın kimin hükümete geldi birkaç yalaka avantacı çıkarcılar için önemli olabilir ama millet için bizim için artık önemli olmamalı artık bu ülkeyi ayaga kaldıracak hak ettigi yere getirecek bir hükümet bekliyoruz.

İnşallah yeni bir sayfa açılır koltukları sadece vekil bakan olmak için doldurmazlar .Bizim de suçumuz var millet olsrak tepki koymayı beceremiyoruz partilerimizi veya siyasileri eleştirmek günah mış gibi korkuyoruz menfaatlerimizi çıkarlarımızı kaybedecegiz korkusu ile duymadım görmedim diyerek geçişdiriyoruz .

Bugün kazada insanımıza rahmet yaralanan insanımıza da geçmiş olsun diyorum.

Artık siyasetciler yandaşlar ve millet olarak kafayı degişelim yoksa daha çok canımız yanacak .

(Süleyman Özkoç)



CTP hükümeti kurarsa Türkiye para göndermez, memur ödenemez, yatırımlar durur şeklinde yapılan yorumlar akıl tutulmasıdır. Bu yönde kamu oyu yaratmak isteyenler iki ülke arasındaki ilişkilere büyük zarar vermektedir. Türkiye Cumhuriyetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığı yardımlar soydaşlık, kardeşlik bağının neticesidir...

(Göktürk Ötüken)



Habiresiyaset, trafik ve futboldan konuşup, hiç birinde bir halt yemeyen millet biziz sanırım!

Biz, en iyi yaptığımız işi yapalım,boşa kürek çekelim.

(Eralp Şerifoğlu)



Hoşgörü onun adeta simgesiydi, en sıkıntılı zamanlarımızda bile olaylara tevekkülle yaklaşmasını iyi bilirdi. Mütevazi bir yapısı vardı. Büyükle büyük, çocukla çocuk olması en önemli özelliğiydi.. Yıllarca Genel Başkanlığını yaptığı Mücahitler Derneğinde Genel Sekreter olarak görev yaptım. Çok yakın mesailerimiz oldu. Abi, kardeştik. Milli şuuru ayakta tutabilmek adına yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte çok iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Çok ama çok üzgünüm. Babacan tavırlarıyla o hep kalbimizde yaşayacak.Mekanı cennet olsun. Perihan hanıma, tüm ailesine sabırlar diliyorum.

(Adnan Işıman)

