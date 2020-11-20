

Havanda su dövmeye devam... Olmuyorsa olmuyor Ersan abi...

Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar "hükümet kurulmasını" mı istiyor yoksa, "İlle de UBP'li bir hükümet" kurulmasını mı istiyor?

UBP 5 saat toplantı yapmış. "Teknokrat" öne çıkmış... Neden? 26'sı olmayan, zorlama bir hükümet modeli, "YDP ve DP" ile mümkün değil. 5 saat değil, 50 saniyelik bir iş. "26'mız var mı?", "Yok", "Dağılın..."

Demokrasiyi hallaç pamuğu gibi atmaya devam ediyoruz. HP'li vekiller, azınlık hükümetine destek vermeyecek. UBP, görevi iade etmeli. Aksi zorlamadır, yeter, şiştik...

"Ülkeyi hükümetsiz bırakmayacağız" dedi sayın Erhan Arıklı... Ma 2 vekille? Bu nasıl bir özgüven?

Formül anayasada var... 26 vekil desteği.

Ötesi zorlamadır, sivil darbedir, adam ayartmadır, toplum ahlakı ile oynamaktır...

Ya UBP- HP, ya erken seçim... UBP- CTP olmayacağını biliyoruz...

(Hüseyin Ekmekçi)







Koltuk sevdası hükümet kurdurmuyor

UBP-DP-YDP azınlık hükümeti olasılığı da çöktü.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında dün akşam yaptığımız görüşmeden bir sonuç alınmadı ve kurulması düşünülen UBP-DP-YDP hükümeti çöktü. Bu noktada Ersan Saner’in görevi iade etmesi gerekir. UBP azınlık hükümetinin kurulması halinde dıştan destek vermeyi yeniden değerlendirebiliriz dedi.

DP eski Başkanı Serdar Denktaş’ın önceleri bir teknokrat hükümeti kurulması yönündeki tavsiyesinden sonra, kısmen bundan vazgeçilmesinin de azınlık hükümetinin kurulmamasından etkin olduğu öne sürüldü.

Memleket hükümetsiz. yığınla konu masada beklerken, sorunlar diz boyunu da aştı. Bütçe görüşmeleri başlamazken, 2021'deki büyük krize hazır olun.

(Taner Ulutaş)









Sanırım 2005 veya 2006 yılında Uluslararası toplumun şikayetlerinden dolayı Evkaf ve TC yardım heyeti, yapılan bir protokolle 1974'ten sonra camiye çevrilmiş tüm kiliselerin boşaltılmasına ve cami ihtiyacının yeni yapılacak camilerle sağlanmasına karar verdi. O günden günümüze bunların boşaltılması için sanırım 46 tane yeni cami yapıldı. Hatta A tipi ve B tipi olarak tasarlanan bu camiler kısa zamanda görünür olmaları laik kesim tarafından çok büyük eleştirilerin yapılmasına sebep oldu. Tabii kimse yapılan camilerden sonra boşaltılan kiliselerin akibetini sormadı. Maalesef bu kiliselerin birçoğu şu an boş ve sahipsiz bir halde bırakılmış vaziyettedirler. Çoğu bakımsız ve kötü durumdadır. İlginç olan içlerine baktığınızda mihrab ve mimber gibi cami olarak kullanıldıkları dönemden kalan eklemler bile öylesine terk edilmiştir. Çoğu bina güvercin kakasıyla kaplanmış veya salaş masa tenisi gibi bazı spor aktivitelerin yapıldığı binalar olarak tutulmak istenmektedir. Fakat bu eski cami/kilisler veya "ne cami, ne kiliseler" paradoksal bir şekilde iki cemaat'ta da "tekinsizlik" yani "uncanny" duygular uyandırmaya devam etmektedir.

(Mete Hatay)



Dünya bu işte!

Emeksiz servet ...Vicdansız zevk...Kişiliksiz bilgi...Ahlaksız ticaret...İnsaniyetsiz bilgi...Feragatsız ibadet..

İlkesiz siyaset..!

(Betül Karayel)

