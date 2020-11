Kuyruk Acısı...

Kuyruk acısı Öyle bir acıdır ki, hiçbir acı onu kapadamadığı gibi tedavisi de mümkün değildir...

Hikayeyi bilenler bunun Yılanla Çoban arasında geçtiğini biliyorlar...

Şimdi de UBP- CTP- HP arasında yaşananlar bu hikayenin benzeridir..

Kudretli Partinin Kudretli Başkanı Kudret Ersin’den yediği çalımın acısını Ersan’dan çıkarmaya çalışıyor...

Eeee kolay mı... Adam sana öyle bir kafa golü attı ki hayatın boyunca hiç bir zaman unutamayacaksın...

Tesellin olacaksa söyleyim, yalnız değilsin, Kaçı daha yedi o kafa golünü bilemezsin..

Haaa bunun intikamını da Ersan’dan almaya çalışıyorsan her zaman ki gibi yine yanılış yoldasın..

Kaldı ki sen bunu zaten hak etmiştin..

Sen UBP’yi küçümsedin, Kendi partini bıraktın UBP Başkanlarını, Bakanlarını ve Vekillerini terbiye etmeye kalktın..

Şimdi yine yanlış yoldasın.. İntikam duygusu ile o kadar yanıyorsun ki bu duyguların mantığının önüne geçmiş durumdadır..

Gel bu sevdadan Vaz geç yoksa UBP’yi yok edeceğim derken kendi kendini yok edeceksin...

Bu tavırlarınla bu intikam duygusuyla cezalandırdığın UBP değil Halkımızdır..

(Gürsel Uzun)



Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdıktan sonra ilginç bir olay oldu. Bugün telefonum çaldı. Açtım. Telefonda gür bir ses “Sevgili Kardeşim, Ben Recep Tayyip Erdoğan, yazdığın mektubu okudum.” dedi diyeceğim memleketin yarısına inme inecek :)) Şaka arkadaşlar korkmayın böyle bir şey olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın yakın çevresinin mektubu okuduğuna dair bilgimiz var ancak kendisinin bizzat okuyup okumadığını henüz bilmiyoruz. İlginç olan benim Kıbrıs’tan aldığım geri dönüşler. Genellikle insanlar kendilerinin de hemfikir oldukları yerlerle ilgili “Çok doğru şeyler yazmışsın.” diyorlar. Kendi beğenmedikleri bölümler içinse “Ama galiba biraz kafan karışık...” :)) diyorlar. Burası herkesin sadece kendisi için mutlak haklılık talep ettiği, ancak sadece haklı olmanın da kimseyi mutlu etmediği bir memleket...

(Mehmet Ekin Vaiz)





%70 İskele insanı cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar’ı desteledi, Hamza Ersan Saner zihniyetini destekledi. İmar Planı istermisin diye sorsan %99 hayır istemem deycek. Ama UBP-HP peşkeşine tepkiliymiş İskele halkı. Olmaz be annem olmaz...

(Merter Refikoğlu)



“Kapalı Maraş’ın tamamımın açılmasıyla ilgili süreç başladı. Bir sabah Maraş’ta iş makinalarıyla çalışmaya başladığına şahit olabiliriz...”

(Sefa Karahasan)



Birçok fabrikayı kapat , çoğunu sat, ekilecek yerleri iskana aç, yerli tohumu tamamen kaldır, yurt dışından hayvan ithal et sonra da üretimi artırmak zorundayız de..

(Emirali Tatlıdil)



Bugüne kadar ki kötü yönetimi seçim barajına bağlamak, başkanlık sistemi istemek; arazi peşkeşlerinden, kurultay ve seçim istihdamlarından, batırılan kamu kurumlarından, mecliste dolar fırlatılan rüşvet iddialarından UFO'lar mı sorumludur sorusunu akla getiriyor...

(Göktürk Ötüken)





Mustafa Akıncı ya Açık Mektup !

Sayın başkan , seçim bitti , oy kullanıp ,sizi destekleyen %48 gibi bir oran a sahip oldunuz .

İlk gecenin verdiği moralsizlikle siyasetten çekildiğinizi beyan ettiniz ,ama irade yürüyüşünde ameliyat geçirmenize rağmen yine de bir ara olsun halkla beraber oldunuz .

Uluslararası bir saygınlığınız var , lider seçilmiş ,ama sonradan emekli olmuşlar gibi ayrı bir ofis ,veya özel şoför veya gösterişli koruma talebiniz olacağını sanmam ,daha doğrusu bilemem ,ona siz karar vereceksiniz !

Toplum artık kendisine yapılan hakaretler ,küfürler ,horlanmalar yüzünden öfkeli ve kırgın,TC Başkanının Kıbrıs ziyaretinden sonra, bu hali tavan yaptı, ümitsizlik ,çözümsüzlük,gelecek için umudun olmadığı,Kıbrıslıların hayatları boyunca

karşılaşmadığı günler i yaşıyor !

Eğer bu topluma liderlik,öncülük yapmak istiyorsanız arada bir kaç demeçle ,söylemle olmayacağını biliyorsunuz , barış ve çözüm yolunda toplumun lidere ihtiyacı var ,bir an önce karar vermelisiniz , özel ofise kapanıp ,özel şöfor ,özel koruma ile diğerlerinin yaptığı gibi yaşamağa devam edecekseniz buna hemen karar vermelisiniz .

Ya uluslararası tanınmışlığınızı kullanıp,mücadeleyi halkla beraber yürüteceğinizi resmen açıklayacaksınız,yada köşenize çekileceksiniz .

(Bumin Bezmen)