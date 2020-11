Tam 10 yıl önce bu ülkeye elektrikli araba ithal etmek istediğimde yok yasamız yetersiz, yok eksik var, yok tüzük tamam değil gerekçeleri ile talebim reddedilmiş, deyim yerindeyse herkes mersine giderken biz ısrarla tersine gitmeye devam ediyorduk.

10 yılda elektrikli araç ithal edemeyen bir ülkeden elektrikli araç üreten bir ülkeye dönüşmek hayal bile edilemeyecek bir durum aslında. Bu konudaki vizyon ve girişimlerinden dolayı hem çözüm ortağımız hem de sevgili dostum İrfan Suat Günsel’'i gönülden kutlarım.

Ben de geçtiğimiz gün Osman Ergene hocamızla beraber Günsel B9'u test etme fırsatı buldum. Şimdi gelelim Günsel B9 ile ilgili görüşlerime:

1. Öncelikle aracın içerisine giren kendisini kesinlikle havalı hissediyor

2. Ben şahsen aracın hem dış hem iç tasarımını çok beğendim. Üretimde kullanılan parçaların kalitesinden hem fiziki hem de dijital ekran/göstergeler çok güzel tasarlanmış.

3. Şimdiden uyarayım, aracın içerisine oturduğunuzda motoru nasıl çalıştırırım diye sağa sola bakmayın, yandaki arkadaş direk "çalışıyor abi zaten" diye uyarır, "biliyordum zaten seni denemek istedim" gibi çevirmeler sizi kurtarmaz. Araç elektrikli olduğu için doğal olarak dururken hiç ses çıkarmıyor. Benim gibi alışık değilseniz bir süreliğine siz de şaşkınlık geçirebilirsiniz, dikkat edin benim gibi kendinizi ele vermeyin

4. Sürüşü çok rahat, sessiz, araç süper tepki veriyor. Hızlanması müthiş. Bir tur attık ve hevesi kursağımda kaldı desem yeridir.

5. Aracın teknolojik özellikleri bir IT'ci olarak beni gerçekten etkiledi.

6. Aracın elektrikli ve çevre dostu olması da bir çevreci olarak beni gerçekten etkiledi.

Üretimin her türlüsü güzeldir, tabi bu zamanda Dünya standartlarına teknolojiler üretebilmek bana göre tamamen ayrı bir başarıdır. Bu konuda emeği geçen herkesi kutlarım.

(Kemal Basat)









Personelinin ayak tırnaklarına sürdüğü ojeye dahi müdahale eden kamu bankası genel müdürü de gördük ya artık ölsem de gam yemem.

(Ziya Emir)





İskele Belediyesine ait denize sıfır arazinin (Onur camping ile İstanbul resort hotel arası) bakanlar kurulu kararı ile belediyeden yani halktan alınıp maliye bakanlığına 7 Ağustos 2020’de bakanlar kurulu kararı ile hotel yapılmak suretiyle alındığını öğreniyoruz. O zaman mertçe bu soruları cevaplayacaksınız!!!

1. Halkın kullanımında olan bu arazinin halktan alınıp hotel yapılması kararını hangi siyasi otorite veya parti karar verdi? UBP? HP?

2. Çevresel sahillerin tahribatıyla ilgili imar taslakları veya emirnameler en aktif şekilde tartışılırken bu peşkeşi size verdiren rant sebepleriniz nelerdir.

3. Yıllarca iskelede birçok kurum ve sivil toplum örgütünün katkı ve mücadelesiyle halka mal edilen bu arazileri halktan alma yetkisini nereden buluyorsunuz.

4. Bunu hotel yapma maksadı verilecek firma veya her kim şirketse ismini açıklayın. Yada bu halktan aldıklarınız suçuna ortak olun.

5. İskele belediyesinden alınan bu arazinin alınması öncesinde Sn. Hasan Sadıkoğlu’nun haberi var mıydı. Var ise ve verilmemesi ile ilgili mücadele ettiği halde elinden arazı alınıyorsa bu bilgiyi neden belediye meclisi ile veya sto veya halka paylaşmadı.

6. İskele halkına ait her türlü arazı peşkeşine karşı bölgeden tüm seçilen iktidarından muhalefete tüm milletvekilleri ve iskele belediye başkanı arazinin geri alınması için mücadele edip geri alacaklar mı?

(Hüseyin Öztörel)





Bir parça ekmeği yanınıza yanaştığında kesip attığınız bir kedi, köpekle paylaştığınızda mutluluğunu..

karşıya geçmeye çalışan bir yaşlıya yol verme veyahut koluna girmenin mutluluğunu hiç unutmadan..

iyiliği ,hoşgörüyü, gerçek samimiyeti ve en önemlisi sağlığı satın alabilecek kadar para olmadığını hatırlayarak ve hatırlatarak yaşayın.

Saygı, sevgi ve samimiyetin olmadığı her yerde başarı dahi sunidir. Yüzünüz gülsün!

Dünyayı iyilik Kurtaracak...

(Berkem Korbay)





HP hem UBP ile pazarlık yapıyor, hem üyeleri, "Aynı derede yıkanmayız" diyor... E pazarlık yapılıyor, biliyoruz...

HP'nin UBP ile hükümet kurması, toplumsal ihtiyaç nedeniyledir.

UBP'nin de alışkanlıklarını bir yana bırakarak (Kamu Kaynağı Babanızın Malı Değildir) HP ile ortak bir noktada buluşması, toplumsal bir ihtiyaçtır.

Her şey toplumun gözü önünde cereyan etmektedir... Toplum hızla bir girdaba atılıyor. Kamuda bakanlar kurulu kararları olmadığı için çarklar bir bir duruyor...

Yoklar ülkesi olduk, halen bık bık bık...

(Hüseyin Ekmekçi)