“Kıbrıs burada, gerisine aldırma” pankartıyla alana taşınan nüfus, reisini selamlıyor. “Aldırma” dedikleri gerisi, “bu memleket bizim, biz yöneteceğiz” diye bağırıyor, polis barikatından yankılanan sesleriyle…

Son söz misafirin artık!

İşin aslı, misafir, ev sahibi kıvamında konuşuyor.

Ev sahibi, uvertür!

“Sana oyuncaklar alacak, seni gezmelere götüreceğim” şefkatinde avutuyor evladını…

Evladın da başka bir derdi yok zaten.

“Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti” bir dil sürçmesinin ötesinde gerçekliğe dönüşüyor.

(Cenk Mutluyakalı)



Tüm partilerden oluşacak olan hükümet halkın siyasi partilere bakış açısını belki de zamanla siyasilere kaybolan güveni yeniden tesis edecektir. Tüm partilerden oluşacak hükümetin halkın sorunlarını ortak yüklenmek, çözmek için en ideal zaman bu zamandır.

(Bilal Dericioğlu)



UBP'nin hükümet için YDP ve DP'ye gitmesi, içerisinde hangi mantığı barındırıyor? Arıklı ve Ataoğlu, "26 var mı?" diye neden sormaz? Mesut Genç, Hasan Topal be Hasan Büyükoğlu'nu bu şekilde tartıştırmak zulüm değil mi?

(Hüseyin Ekmekçi)



Türkiye’de ne varsa bizde de olacaktı. Türkiye’deki faşist yönetim TMMOB ile hep uğraşmıştır. Burdaki junior faşistler de benzer uygulamalara başladı KTMMOB için. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar herkesin gözünün içine bakıp yalan söylüyor KTMMOB için. Birkaç tane de kalemşör de tutmuş abilerinin yaptıklarını yapmaya çalışıyor yavrular. Yemezler. Size en büyük tokadı her zaman bilim vermiştir, yine o verecektir. Bilimle, yalanla değil...

(Merter Refikoğlu)



Sn. Denktaş ve 40 yıllık mücadelesini tarumar ve bertaraf edip.. Annan Planı’nın %65 evet oyu onayını almasını sağlayan

Sn. Talat ve Sn. Akıncı’yı Cumhurbaşkanlığı makamına getiren aynı irade müdahalesi değil miydi sanki? Samimi olmak gerek.

İki kez siyasi iradeye müdahaleye çıkarları uğruna göz yumanın, üçüncü müdahaleye karşı duruşu pek de samimi ve adil değil.

Politikalar ve çıkarlar değiştikçe liderler değişir.

Değişmeyen tek şey, değişime neden olan müdahalelerdir.

Ne yani!!

Sn. Talat’ı ve Sn. Akıncı’yı aynı makama taşıyan irade müdahalesi doğru, ama Sn. Tatar’ı aynı makama taşıyan irade müdahalesi yanlış yaklaşımı, trajikomik değil mi sizce?!

(Candaş Özer Yolcu)





Erdoğan acaba herhangi bir ışık verdi mi UBP'nin Başkan olmayı bekleyen üç siyasetçisinden birine? Öylesine galdılar ortada!?

(Mete Hatay)



Dünyanın beş büyük ekonomisinden biri olan Almanya’nın başbakanı şansölye Merkel bir apartmanın üçüncü katında oturuyor. Kirası da maaşından kesiliyor.

Fazla söze gerek yok...

(Kubilay Merttuna)



Her bölgede okula, sağlık ocağına, hastaneye, kamusal hizmet binalarına ihtiyaç varken, şimdi de sırada 5 dönüm içine yapılacak olan CUMHURBAŞKANLIĞI KONUTU var... yazık, çok çok yazık...

(Serkan Soyalan)