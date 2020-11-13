Maraş'ı Konya Belediyesi tımar ediyor, CHP da (Kılışdar) KKTC ile ilişkiler için Hatay Belediye Başkanı'nı atadı...

Hayır benim tercihim Trabzon belediye Başkanı, bize soran yok... Demirel- Denktaş'dan, Belediye başkanı seviyesine düşüş...

(Hüseyin Ekmekçi)







UBP'deki ana tartışma AKP'nin gerçekte hangi aday için müdahil olduğu üzerine devam ediyor galiba. Yani anladığım kadarıyla müdahaleye falan karşı değiller de hangi adayın AKP'deki torpilinin daha güçlü olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ve daha açık müdahale bekliyorlar. Bu yüzden 15 Kasım pikniğini dört gözle bekleyip işaret edilmeyi bekleyecekler. Bu arada Hasan Taçoy bu filimdeki esas oğlanın kendisi olduğunu 8 ay sonrası için ışık aldığını söylüyor. Faiz Sucuoğlu ise TC'den gelen ışığın yanlış anlaşıldığını, müdahil olanların direk Reis'ten emir almadıklarını söylüyor ve yarışta ben de varım diyor. Ersan Saner ise esas oğlan hep bendim, "bekle dediler bekledim, şimdi ise herkes gördü" diyor!

(Mete Hatay)







İki İleri Bir Geri....

UBP’de Genel Başkanlık yapabilecek özelliklere sahip bir çok vekilimiz vardır..

Öyle diğer partilerde olduğu gibi değil yani, hani bir tane ya var ya yok...

Bu partide Başkan Bereketi hep var olmuştur ve olacaktır da...

Şahsen bu değerli vekillerimizin harcanmasına gönlüm razı değil.

Hatta Kendini Geceleri başka gündüzleri başka biçim bir Genel Başkan görenler bile var...

Bana göre Tüzük Değişmelidir ve en az 5 Tane Genel Başkan olmalıdır...

Adına da Eş Başkan denmelidir..

Bu eş Başkan işi Tüzükte var müsait, sadece adını ve sayıyı koymak yeterlidir...

Mesela...

Başbakan olacak Genel Başkan..

Partinin Başına geçecek Genel Başkan

Yürütmeden sorumlu Genel Başkan

Örgütlerden sorumlu Genel Başkan

Uzlaşı ile Gelen Genel Başkan..

Bu yapıldığı anda düze çıkar partiye de ciddi kazanım ve rahatlama gelir, Memleketin sıkıntıları biter ne kavga olur ne şamata..

Ha talep olursa, yada Genel Başkanlığı hak eden birileri daha çıktı, bir iki tane daha münhal genel Başkanlık açılır olur biter..

Tabi ki memlekette hükümet olması önemli, Ekonomi de, mavi vatan, Anavatan ve yavru vatan, pandemi, esnaf, eğitim, sağlık, parti bütünlüğü, bunlar çok önemlidir elbet de, UBP’de Başkan kim olacak o da çok önemlidir.

Amma kimin için..

Makam arabası var, Koruma var, işe alma var, krediler müdürlükler yönetim kurulları var, var oğlum var. Bunlar hep Başbakan olan Genel Başkanın hakkı ya..

O zaman da iki ileri bir geri normal...

(Gürsel Uzun)





Seçim sitemi değiştirilecekse (1)

Hükümet kurmakta zorluk yaşanıyor.

İş dönüp dolaşıyor, kimse istemez göründe de yine seçime dayanıyor.

Tabi bu arada seçim sisteminin değişmesi de gerekiyor. En azından son seçim sonrası, Yüksek Seçim kurulu mevcut seçim yöntemiyle bir daha seçim yapılmaması temennisi yaptığı hafızalardadır.

Hâl böyleyken doğal olarak tartışmalar da başladı. En çok söylenenleri şöyle bir gözden geçirdim

En çok karma oy tartışılıyor. Siyasiler genelde karma oyun kaldırılmasını savunuyor. Bir gurup insanımız ise karma oyun demokrasi için gerekli olduğunu söylüyor.

İkinci sırada baraj geliyor. Güçlü partiler barajın %10 olmasını dillendiriyor. Tabii ki küçük partiler buna itiraz ediyor , hatta barajın kalkmasını istiyor.

Eh madem herkes bir şey istiyor bende isteyim . Bağımsız bir adayın da en az bir parti listesinden giren aday kadar seçilme şansı olmasını istiyorum. Zira şimdiki sistemde bağımsız bir adayın seçilmesi mümkün değildir.

Hemen olmaz demeyin. Yani, bakın siyasilerimiz, Cumhurbaşkanı, Belediye başkanı adayı olurken genelde bağımsız olmayı tercih ediyorlar. O zaman millet vekili seçiminde de neden ille partili olunsun ki?

(Bülent Dizdarlı)



Eğitim adası, turizm adası, Las Vegas derken, uyuşturucu adasına dönüştük.

(Özgür Göksel)

