19 tane milletvekili bir parti başkanı belirleyemiyor.

48 tane milletvekili biraraya gelip bir hükümet kuramıyor.

Sonra da bize müdahale edildi diye;

Hatay Valisine bağlı bir Kaymakamla İlçe düzeyine getirilince de isyan edeceğiz.

Yeter artık herkes silkinip kendisine gelsin !!!

(Ziya Emir)





Şakaya gelmez, otoritede az bir boşluk, Güneyde Covid 19 patladı... Sadece ekonomiyi değil, sağlık sistemini de vuruyor. Dün 200 vaka, 3 ölü... Toplam hasta sayısı 5 bin sınırında... Patlayarak gelmeye devam ediyor.

Uyguladığımız sisteme halen daha sıkı sıkıya sarılma zamanı.

Hükümet yok, parti başkanı yok, kurultay yapılamıyor...

Muhalefet "oh olsun UBP" çibbanası çalarken, erken seçim de gündemde değil henüz.

UBP'liler birbirinin gözünü çıkarmakla meşgul... Üstelik hallerinden de memnun.

Ya bürokrasi? Allah'tan sağlıkta sorun yok... Üst kurul karar alıyor, uyguluyor...

Biat Değil Özgürlük eylemi dün akşam geniş bir katılımla yapıldı.

Bu aslında yeni bir siyasi yapılanmanın da ilk adımı, orada kalmaz...

(Hüseyin Ekmekçi)







Eylem akşamına dair çok fazla sayıda güzel anılarımız var ama bir tanesini hayatım boyunca unutmayacağım. Dereboyundan “Kıbrıs Laiktir, Laik kalacak!” diye geçiyoruz, cafelerde oturan eylemle alakası olmayan bir genç muhtemelen Türkiye’den gelen bir öğrenci gözlerini kocaman açtı ve şöyle dedi “Burda bu hala yapılabiliyor mu lan!” :)) Dedi ve gelip korteje katıldı...

(Mehmet Ekin Vaiz)



Olup bitenlerin bir numaralı sorumlusu bizzat Ersin Tatar’dır.

Hem toplumuna, hem de kendi partisine onanmaz zararlar vermiştir. Vücuttaki yarayı kapatmaz, açıkta bırakırsanız eğer her türlü enfeksiyona davetiye çıkarmış olursunuz. Kıbrıslı Türklerin demokratik yapısı ve de bütünlüğü ciddi bir tehdit altındadır. Zira yara açıktır, açıktadır. Olanca mikroplar vücuda akın edecektir.

Tatar ve ona her türlü desteği veren, müdahalenin her türünü mubah gören Ankara’daki yönetim ve buradaki elemanları Kıbrıslı Türklere fenalığın en büyüğünü yapmıştır.

(Sami Özuslu)









Son günlerde gerek iş gerek sosyal hayatımızda gördüğüm kadarı ile insanımızı gergin, huzursuz, bazılarımız o kadar dalgın ki derler ya beden dünyada ruh-beyin başka alemde gerçekten çok üzülüyorum, biraz daha anlayışlı olalım birbirimize, biraz daha el verelim birbirimize biliyorum başka dünyada yaşamıyorum farkındayım geçim zorlaştı, ekonomi daraldı gerginiz ama umutsuz değiliz lütfen biz halk olarak dayanışma, paylaşma, tahammül gibi manevi konularda birbirimizi halk olarak koruyalım zere yönetenler sanırım bunun farkında değiller yada farkındalar tuzları kuru veya umurlarında değil ya da bu durum işlerine geliyor. Ama unutmayalım bu halk ne zaman ne yapacağını çok bilir.

(Bilal Dericioğlu)