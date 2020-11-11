



Yalan deryası:

"Kimsenin halkı düşündüğü yok" deycem, "GENELLEME YAPMA" diyeceksiniz.

Resmen bir yalan ve bencillik deryası içerisinde yüzüyoruz. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi uğruna, bir parti başkan seçimi uğruna şu yaşadığımız rezilliklere bakın. BATTI ahali...

Her türlü yalan ve ip cambazlığı ile halkın içerisine düşürüldüğü durum tam bir girdaptır.

Faiz Sucuoğlu, resmen UBP üyesi ile "dalga" geçmektedir.

HP'ye de bir çift sözüm var... İrade dediğiniz şey oyuncak değildir. "4'lü, 2'li, hiçli... Hade sen da gel beraber oynayalım..."

Bugün gelinen aşama, ülke siyaseti adına değil, ama ülke insanı adına utanç vericidir.

Özgürgün falan da adaya gelmedi...

(Hüseyin Ekmekçi)



Bu düzene hastayım, 85 kişi geçici işçi statüsünde işe alınmış. Varmi bir bilgisi olan değerli insanlar, ne bir sınav ne bir münhal nede bir haber, ben insanlardan utanıyorum peki bizi yönetenler nasıl oluyor da utanmıyor onu anlamış değilim. Nasıl bir ülke nasıl bir toplum haline geldik bilen biri varsa banada anlatsın.

(Salih Kaplan)



Bazıları yoktan var ederek bir ülke kurar, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir der, bazıları o egemenliğin üzerine kendi iktidarlarının devamı için söz söyletir, söylenmesine izin verir ve kol kanat gerer, partizanlıkla dağıta dağıta bir yurdu böler-parçalar ve insanları birbirine düşman eder.

Bazıları yarattıklarıyla unutulmazlar arasına girer.

Bazıları ise kendilerinin yapmadıkları ve başkalarının kendi adlarına yaptıkları ile unutulmaz...

Bazıları efsane, eh işte bazıları da gazoz olur...

(Mehmet Harmancı)



Galiba 2020'nin laneti kırılmış gibi. Önce Trump eve gitti, şimdi ise aşı haberi. Kovid-19'a karşı yüzde 90'dan fazla koruma sağlayan aşı üreten BioNTech'in başarısının gerisinde Almanya'da yaşayan ve çalışan İskenderun, Hatay kökenli Uğur Şahin ve Özlem Türeci çifti var..

(Mete Hatay)



Kaos büyüyor, hükümette sorun diz boyu, muhalefet hükümet etmeye yanaşmıyor. UBP de iç gelişmeler ve kurultay yangın yeri. Üyeler son gelişmelerden oldukça rahatsız. Partinin Başkanı yok. Genel Sekreteri de kabul görmüyorlar. İlçe Başkanları sus pus. Taban adeta çıldırıyor. Muhatap yok. Eski başkan adaylarının çekilmesi güven sorunu yarattı. Şimdi artık eskisi gibi değil. Bakalım neler olacak.

(Alkan Baykent)



Tik Tok'tan UBP Kurultayı için herhangi bir adaylık başvurusu yapılmış olabilir mi diye sürekli refresh yapıp duruyorum. Berat Albayrak'ın instagramdan yaptığı istifanın yarattığı etkiyi gören yurdum siyasetçisi özenebilir diye hani!

(Alev Şensoy)



Herkes laik, herkes ilime, bilime, sanata hizmet ediyor, herkes bağımsız ve özgür.

O zaman niye aydınlanamıyor, ilerleyemiyor ve niye yobazlığa doğru gidiyoruz.?

(Bedia Balses Çeliker)



1 Mayısta herkes komünist , kurban bayramında muslim , Kandilde muhammet , İstanbul’un fethinde Fatih sultan , Kıbrıs’ın fethi kutlamalarında sarhoş selim , işgal altında özgür ve barışseveriz , 20 Temmuz’da ülkeyi böler toprağı bütün Kıbrıs isteriz .... Ateistiz ama ölenlerin ardından fatiha süresi gecesi de mevlit okuturuz .... Haaaa ! bu gün 10 Kasım herkes potansiyel Kemal oldu iradeye koşar ... Memleket bölünmüş , ortasında kanlı teller var ama yurtta barış cihanda barış sloganları yeri göğü inletir ... Hele de şu meşhur gazeteci çocuğun bu gün paylaştığı makalesini okuyanlar Küba devrimini Che ve Fidel değilde Kemalin yaptığını sanır ... Akıl mı dediniz , nananay , orantısız .....

(Hamza Irgat)

