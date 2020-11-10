 Sosyal Medyanın Sesi

Allah hiçbir ülkeyi kabinedeki bir Bakan istifa ettiği zaman, saatlerce korkudan sessiz bekleyecek duruma düşürmesin... Tüm Türkiye akşam saatlerce Youtube’dan öğrenmeye çalıştı olanı biteni... Ki zaten ara sıra Youtube da kapatılsın deniyor... Hakikat tektir. Şahitlik edip edememek kişinin kendi tercihidir...

(Mehmet Ekin Vaiz)







Son 2 aydır baskının her türlüsünü görmüş ve bunu iliklerine kadar hissetmiş bir siyasetin neferi olarak elbette demokrasi ve irade yürüyüşünde olacağım.

Baskı ve müdahalelerin yol açtığı yıkım o kadar derin ki enerjimizi ve siyasal öfkemizi dönüştürücü bir güce çevirmek zorundayız.

Katılırken bazı uyarılarımı da dile getirmek gerekliliğini hissediyorum. Hareketin bugüne kadar bu müdahaleleri görüp susanları, stratejik ilişki diyerek kafasını kuma gömenleri, "şimdi zamanı değil" diyenleri, "siz müdahaleyi çağırdınız" diyenleri aklayacak bir noktaya gelmemesini temenni ederim.

(Mehmet Harmancı)







Berat Albayrak’ın istifası sonrası !..

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı TC Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın istifası, şok dalgası yarattı. Millet istifa sonrasında, neden niçin diye sorular sormaya başlandı. Tabi buna paralel olarak ayni soruları bizde sormaya başladık. Türkiye’deki Minik Kuşlarımız, bak Taner, bir kenara yaz. Sakın demedi deme diyerek Berat Albayrak, Dışişlerine gidecek. Onun yerine İş Bankası Genel Müdürü Ekonomi Bakanı olacak. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu Cumhurbaşkan Yardımcısı olarak saraya gidecek. Ayni şekilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da Saray’a taşınacak dedi.

Buna Bağlı olarak AKP genel kurula gidecek. Kurultayda AK Parti başkanlığına Numan Kurtuluş getirilecek. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti başkanlığından ayrılıp, sadece Cumhurbaşkanı sıffatını taşıyacak. Ve Berat Albayrak rahatsızlığı ve başkanlık rahatsızlığı giderilecek olan Meral Akşener ile muhtemelen ittifak kurulacak.

AK Partinin düşmekte olan oyları böylelikle yeni ittifaklar ile yeniden yükseltilmeye çalışılacak. Aldığımız bilgiler böyle. Olmaz, olmaz demeyin. Bunları lütfen bir tarafa yazın. Sonrasında yine konuşuruz. Olursa hayırlısı diyelim

(Taner Ulutaş)







Ercan'ı mamur eden Emrullah Turanlı Maraş’a Millet Bahçesi yapacakmış...

(Göktürk Ötüken)



Siyasi partilerde ve milletvekillerinde,

Zerre kadar,

“Demokrasiye Saygı” ve “Onur” varsa,

Hiç birisi,

Talimatla kurdurulmaya çalışılan

Darbe Hükümeti’nde yer almaz.

(Ülker Fahri)



Biri gidince döviz bu gadar düşerse hepsi gitse ne olur acaba ??

(Emirali Tatlıdil)



Elbette birlik olmak, yollara dökülmek, mücadele etmek şarttır, olmazsa olmazdır. Lakin sadece tepki göstermek yetmez. Bir ‘yol haritası’ lazımdır. Aksi halde toplum kimsenin peşinden gitmez. Bugünkü sürdürülemez durumdan çıkış önerileri içeren, zor da olsa uygulanabilecek, akıl ve mantıkla ama aynı zamanda kaybetmişlik duygusunu iliklerine kadar hisseden ve gerçekte de kaybeden insanların inanabileceği, güvenebileceği, heyecan duyarak peşinden gidebileceği bir pusula, bir harita, bir liderlik… Tutunacak bir dal…

Böyle bir ‘dal’ı herkes tutar.

(Sami Özuslu)



Kendiliğinden dönen bir çarkın içine , elini sokma cüretini gösteriyorsan ; elinin yaralanacağını da bileceksin... Yara iyileşir , ama çarkın vuruşu ve yara izi ne unutulur nede unutturulur...

(Tamer Karakaşlı)



