Hayat Pahalılığı 1.04’müş!...

KKTC İstatistik Kurumu, ekim ayı hayat pahalılığını yüzde 1.04 olarak açıkladı. Rahmetliyi s...r demeyeceğim. Aslında hayat pahalılığı oranı bence, fazla açıklandı. Millet cebindeki fazla parayı harcayacak yer bulmazken, alış verişte harcadıkları parayı bitiremezken, hayat pahalılığını Eksi olarak göstermeleri gerekirdi.

Vallahi eskiden, çeşit çeşit ruh halimiz vardı. Mutluluğu çorba yapıp, elimize çatal vererek bizi çıkmaz sokağa bırakanlar ne ruhumuzu nede halini bıraktı. Ustalarıma şirin görünme ustasıyım, hayat pahalılığını düşük göstertme hastasıyım diyen İstatistik Kurumu ile ilgili susma hakkımı kullanmak istiyorum. Yoksa söyleyeceklerim sonrasında sayfa kapanma riski ile karşı karşıya kalır

(Taner Ulutaş)





Yani o kadar insan boşuna gitti kurultaya, bekledi iradesini sandığa yansıttı ama birlerinin işine gelmedi, e ne yaptın kurultayı, o kadar insanı sürüklediniz, kutuplaştırdınız, karşı karşıya getirdiniz şimdi de 10 ay ertelediniz beyin felci resmen

(Bilal Dericioğlu)





Kimse kendi iradesiyle ikinci turdan geri çekilmedi... Bunu bilmeyen de yokken niye tüzük gereği geri çekilmelerini normal gibi gösteriliyor. Erteleme değil, iptal değil, genel başkan çıkmadı deniyor... 45 gün içinde genel başkan seçilecek veya genel başkanlık seçimi gerçekleşecek... Hükümet devam yani... Benim anlamadığım irade kimde?

(Deniz Gürgöze)



Yıllardır duyduğumuz "susma sustukça sıra sana gelecek" demek buymuş.

(Emre Perçinci)



“Kapatıyoruuuuuz”

Anonsunu duymaya bırakmadan biz kendimiz çıkıp, kapıyı arkamızdan kapatalım o zaman?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde olan biten tartışılsa da bir şekilde sineye çekildi.

Şimdi buna da mı tamam denecek!

Devam ise böyle mi devam edecek?

Olurdu, olmazdı başka ama bu konuları tartışıyor olmamız bile yaşadığımız ülke için hayli yıpratıcı...

Hepimiz yazıyor, kapalı devre konuşuyoruz da;

eeee sonuç?

(Nazar Erişkin)







Sayın Sucuoğlu, Sayın Akıncı ile aynı şeyi yaşadı diyebilir miyiz? UBP’li kardeşlerim umarım sessiz kalmazlar. Onurlu, ideolojisi olan ve gururla hayatımda taşıdığım UBP’li arkadaşlarım eminim sesini yükseltecektir.. Aldıkları karar hakkımıza hayırlısı olsun.

Seçilmişlerle değil ‘atanmışlarla’ yola devam..

Bu anlayışla oraya gelecek olanlarla hükümet kuranlar olursa isim-isim küfür ile anacağım..

Biat değil özgürlük derken bu toplumun tamamını kastetmiştik..

Bu bize müstehak mı, bir ara konuşalım..

(Berkem Korbay)







Demokrasi böyle birşeydir işte bir gün herkese lazım olur... 27 Nisan 2007’de Genel Kurmay E-Muhtıra yayınladığı zaman, 15 Temmuz Darbe girişiminde halkın iradesine karşı kalkışma yapıldığı zaman nasıl Recep Tayyip Erdoğan’dan yana, taraf olduysak, nasıl 31 Mart Yerel Seçimlerinde, “Hak Yemem, Hakkımı da yedirmem” deyen Ekrem İmamoğlu’dan yana taraf olduysak, nasıl 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde aleyhinde her türlü müdahale yapılan Mustafa Akıncı’dan yana taraf olduysak... Bugün de hayatımızda belki de hiç oy vermediğimiz, ancak hakkı yenilen Faiz Sucuoğlu’ndan yana tarafız... Çünkü Demokrasiden yana tarafız.

(Mehmet Ekin Vaiz)



