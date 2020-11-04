Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde hükümeti bankaları nasıl insanların cebindeki pahalı hayattan kalan 3-5 kuruşu nasıl alacağını fırsatçılık yaparak bakınız nasıl alıyor.

Bir bankaya borcumu ödedim bir başka işlem için bir başka bankaya verilmek üzere borcum yoktur yazısı istedim 80 TL istedi verdim. Ha bazı bankalar almadı genelleme yapmak istemiyorum ancak borcu yoktur yazısına 80 TL almak tefeciliğin bir başka yasal görünümü olduğunu düşünüyorum.

Vatandaş kurumlara çeşitli dilekçeler yapıyor, belediyelere, kaymakamlıklara v.b bu kurumlar da dilekçe parsı alsın bu hak doğar tabi ki bu verdiğim bir tepki örneği olmaz olamaz tabi ki yazıklar olsun diyorum yıkılası sermaye düzenine

(Bilal Dericioğlu)







Tüp gaza 89 dedik, 90'a yuvarladılar, iyi mi?

35 günde trafikte kaç kişi öldü biliyor musunuz? 8... Tamamı aşırı sürat, Dikkatsizlik, ve telefon kaynaklı... Ölmeye de devam edeceğiz, öyle görünüyor... Bu alana ayrılan nitelikli bir kaynak yok...

Ve UBP'de 2'nci tur için Hasan Taçoy start verdi.

Oysa Faiz Sucuoğlu Başbakan gibi konuşmaya başladı. Maliye ve İçişleri'ni HP'ye vermeyecekmiş. Bu arada Ayşegül Baybars ve Kudret Özersay da yeni kabinede olmamalıymış.

(Hüseyin Ekmekçi)



Bir garip diyar:

Bugün paranız olmayabilir, yarın olur.

Bugün mevkiniz olmayabilir, yarın olur.

Ancak; Bugün "şerefiniz" yoksa, yarın da olmaz!

Gaz zammı!

"Satılmış" ve "Vatan haini" sıfatlarından daha çok üzmüş çoklarını!

Ört ki ölem...

(Eralp Şerifoğlu)



Ard niyet içeren bir uygulama daha. Sürüş ehliyetleri verme ve yenileme işlemleri hükmet boşluğu ve yasal düzenlemeler gerekçe gösterilerek bir süre verilemeyecekmiş. Bundan daha saçma bir karar düşünebilir misiniz. Ehliyet süresi dolmuşsa hükümet boşluğu ile ne alakası var. Yoksa tüp gaza yapılan okkalı zam mı tasarlanıyor?

(Adnan Işıman)



Hayırlısıynan Euromuz da 10 oldu. Daha da büyüyecek inşallah. Geleceğe yürüdüğümüz bugünlerde gelecekte Sterlin ablasını da yetişir hatta geçer. Allah göz hasetten korusun nice nice yükselişi yıllar nasip etsin, TL gibi uçurumlara düşürmesin amiin

(Hamit Sakallı)





Herkes battı. İflaslar, intiharlar, sosyal patlamalar kapıda. Ve sizin elinizden bir şey gelmiyor. Adamı olmaktan övündükleriniz de çaresiz. Kimse bir şey yapamıyor... Ezilen her zamanki gibi halk oluyor..

(Göktük Ötüken)







Önemli olan binayı ayakta tutabilmeyi becerebilmek



"Bazıları depremin siyaseti kurtarmanın şovu olmaz diyor. Dünyanın en büyük yalanı. Deprem siyasi bir meseledir çünkü nerede hangi koşullarda yaşayacağına karar verebilmekle ilgilidir. Kurtarmalar ise her zaman şova çevrilir. Neden? O binaları ayakta tutmayı beceremeyen, Ayda'yı anasız bırakan kapitalist devlet oraya gelip tüm kurumlarıyla "büyük devlet" olsun diye. Büyüklük karşıtıyla varolan bir kavram. "Büyük" olmak için karşınızdaki küçülecek, ezilecek. Deprem küçültücüdür bu ülkede. Küçülen, ezilen insan buldu mu bu devlet o fırsatı kaçırmaz. O yüzden televizyonluk, gazetelik kurtarma şovları tezgahlanır. Yani devlete ve insanlığa yakıştıramadığınız, erdemli bulmadığınız şeyler, gerçekte, kapitalizmde, bu ülkede gayet sıradan ve gündelik şeyler olarak yaşanıyor. Binayı ayakta tutmayı becermek. Devlet istiyorsanız, erdem istiyorsanız bunu becerecek gücü örgütleyeceksiniz. O zaman kurtarılmayı bekleyen kimse kalmaz".

(Ahmet İlktaç)





