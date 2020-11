Ekonomi yönetiminde kolaylığa kaçıp ezbere dayalı ve kaynak yapınızı dikkate almadan sektörler geliştirmek covid 19 gibi krizli dönemlerde sizi çıkmaza götürür. Bugün yaşanan da odur. Ekonominin önümüzdeki 6 ay içinde çok daha sıkışacağı kaçınılmaz bir realitedir.

İçte finansman olanakları gittikçe tükenmektedir. Dış finansmana ulaşım için de acilen ekonominin taşıyıcısı görülen sektörlerde yasal düzenleme yapılmalıdır. Dış finansman akışının önünde en büyük engel temel sektörlerdeki yasal eksiklerdir.

Ekonomik yapı önümüzdeki bir yılda felaket yaşanacağı varsayımına göre dizayn edilmesi gerekmektedir. Lütfen kendimizi değil perişan olması muhtemel halkımızı düşünelim.

(Derviş Kemal Deniz)



KKTC de futbol gerçeği şudur...

Kulüp başkan ve sponsorları maalesef oynanmasını isteyenler ve istemeyenler olarak ikiye bölünmüştür... İstemeyenler kendilerine göre maddi sorunlarından dolayı haklı olabilirler ama bunun sonucunda futbolu engellemeye çalışmak kimsenin haddine olmamalıdır.. Yapamayan istemeyen çekilir veya durumu açıklar maddi acıdan kabul edenlerle bütçeyi kısarak devam ederler... Burada amaç illa da şampiyon olmak ya da kümede kalmak olmamalı, mevzu spor yapmak futbolun süreklilik ve devamlılığını sağlamak olmalıdır... Federasyon da ortada kalmış ve ne yapacağını şaşırmış durumda ve işi çözmek yerine rölantide bırakıp oyalama yoluna gitmektedir.. Bu da kanaatimce kabul edilemez bir insafsızlıktır....

(Tekin K. Birinci)



UBP Kurultayı ilginç bir yerdir. Herkes neden her seferinde 1. turda bu kadar çok aday olduğunu merak eder... 1. turda Aday olup kaybederseniz ikinci tura kalanlar destek için kapınıza gelir. Bakanlık sözü ceptedir. Ama dikkat etmek lazım, verilen sözlerin tutulmadığı ve buna kimsenin de şaşırmadığı yerin adı gene UBP Kurultayıdır...

(Mehmet Ekin Vaiz)



Ses kirliliği,

Çöp kirliliği,

Yemek kirliliği,

Koku kirliliği,

Pandemi kirliliği,

Yanaşık düzen,

Yapışık düzen,

Adaylar maskesiz geziyor,

500 metre kuyruk,

Muazzam kalabalık,

Herkes temaslı,

Tokalaşma,

Kucaklaşma,

UBP en büyük parti olduğunu gösterdi bir kez daha kalabalığı ile.

Hayırlısı olsun inşallah, yalnız, görüntü sağlık açısından ürkütücü..

Bugünden sonra pandemi nedeniyle yasak olan, kapalı olan herşey anlamsızdır!

(Ahmet Özsoy)



Evet dün akşamki kurultay sonucu Gezici algı şirketini de patlatmıştır.

Artık bu kişiye birileri dur desin ve bu konuyla ilgili gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.

KKTC Menşeili olmayan şirketlerin anket yapması ve/veya açıklaması yasaklanmalıdır.

Benzeri düzenlemeler birçok meslek dalında mevcuttur. Mesela müteahhitlik, emlakçılık, doktorluk, eczacılık, hatta kendi adına berberlik bile yapılamaz. Yapmasını bırakın yapabilirim demesi bile suçtur ve hapislik cezası vardır.

Yasaya aykırı olarak anket yapıp açıklayanlar da hapislik cezası ile yargılanmalıdır.

Sahi bu Gezicinin önceki seçimlerde bir yasaya aykırı hareketinden davası vardı. Ne oldu o davanın sonucu?

(Ziya Emir)



Trafiğe 2 can gitti

Bizde seçimler bitmedi...

İnsanlar depresyonda, çıkmazda, intiharda

Seçim kavgası hat safhada! Bitmedi...

Bugün nefes alamıyoruz. Yarınınız yok

Ama seçim önemli...

Sağlık bitti. Eğitim çökezliyor. Ekonomi çıkmazda.

Koktuk sevdası kavgaları biterse hükümet kurulacak

Elbet birilerinin aklına gelecek içinde bulunduğumuz durum!

Yollar köstebek yuvası. Arabam yine tamirde.

Seyrüsefer istiyorlar.

Döviz maaşı yedi!

Hastalık, kaza, ölüm...

Pamuk ipliğinde hayatlar

Seçimler hiç bitmedi...

Geleceğe yürüyoruz! ...

(Sevdiye Gökaydın)



Giden 2 gencecik Can!

Ateş düşen ocaklar!

Tamam, yollarımızın mükemmel olmadığını herkes biliyor ama,

Bu yaşanan Kazalarda millet olarak ders çıkarıyor muyuz? Tabii ki Hayır!

Yine Sürat

Yine Alkollü sürüş

Yine dikkatsizlik, acelecilik

Ve en önemlisi.

BOK TELEFONLAR!. ARAC KULLANIRKEN, CETLESMEKTEN OYUN OYNAMAKTAN NE ZAMAN VAZGEÇECEĞİZ!

INŞALLAH DERS ALIRIZ.

(Togay Menekşeli)