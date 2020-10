İnkar siyasetleri farklı farklı yapılabiliyor. Örneğin bir dönemde bir topluma yapılan şiddet inkar edilebilir! Örneğin bu tip bir "inkar" siyasetini uzun yıllar resmi Rum söylemi olarak uygulandı, hatta hala daha uygulayan kesimler mevcuttur. Kıbrıs sorununu hep 1974'te başladığı savunuldu ve bu tarihten önce yaşananlar veya yaşatılanlar hep inkar edildi. Diğer bir "inkar" şekli ise kendini mağdur gören kesimin inkarıdır. Bir dönem mağduriyete uğramış ve/veya o algıyla ve travmayla başkalarını mağdur etmiş kesimlerin "inkar" siyaseti. Her yaptığı olayı kendi mağduriyetiyle veya mağduriyet algısıyla meşrulaştıran bu tavrın en iyi örneklerinden biri de Kıbrıs'taki Türk milliyetçiliğinin uyguladığı "inkar" politikasıdır. Aynen bugünlerde yaşandığı gibi: "Maraş konusunda biraz daha dikkatli olun, yağmalanmış bu şehri ziyarete açtınız ama orası bir Hollywood seti değildir. Birçok insanın derin duygularla bağlı olduğu bir hafıza mekanıdır. Orada dolanırken biraz daha saygılı olunuz, insanların duygularıyla bu kadar hoyratça oynamayınız" diyenlere, "eeee Makarios aklıyla dursaydı," "bizim de göçmenlerimiz var," "63-74'te de biz çok çektik," gibi argümanlarla bu yerin gerçek sahiplerinin acılarını görmezden gelmekte ısrar etmek, empati duyanları ise aşırı romantikle suçlamak tam da bu tip "inkar" siyasetinin kendisidir. Kimseye de bir yararı yoktur. Bu hafıza merkezinin bu şekilde kullanıma açılması yıllarca süren çalışmalar sonrası büyük zorluklarla bir nebze olsun yeşermeye yüz tutmuş olan empati ve karşılıklı anlayış kültürünün altını oymaktadır. Yoksa yapılmak istenen bu mudur?

(Mete Hatay)







Son iki aydan beridir dünyada artan döviz ve şubat sonundan itibaren patlak veren pandemi hammadde ve türevlerinin dünyada dolaşmasına engel olmuştur büyük ülkeler yaptıkları ve ürettikleri hammaddeleri satışında bazı tedbirler almak zorunda kalmışlardır

Örneğin hayvan yemlerinde kullanılan soya ayçiçek kepek .vb ürünlerde hasat yeni bitmiş olmasına rağmen ulaşımda zorluk oluşmuştur bazı tedbirler almışlardır bu ürünler ilerleyen günlerde hem ton başı dolar hemde kur farkından dolayı aşırı yükselmektedir

Yükselecektir. Şimdi bakıyorum bizdeki duruma herkes birilerine suç atmak peşinde biri bakanlığa ulaşamamış oburu birliğe ulaşamamış yada 20 kuruş artsın süt yok 50 kuruş artsın falan bunlar hep boştur yapılması gereken doğru beslenme tekniklerine geçilmesi gerekir yani bir birim proteini kaç paraya mal ederi bir birim enerjiyi kaça mal ederim bunların hesapları yapılmalıdır süte zam sorunu çözmez çünkü doların nerde duracağını kimse bilmez yani fiyat olarak uygun ürüne yönelmeliyiz oda şu an için arpadır rayonlarda son 20 gündür aşırı arpa kullanımı başladı bu ne demektir tük un elindeki arpa 2 ay gitmez biterse gelecek arpa şu an için 220 dolar ton Mağusa limanıdır

Yani 1900 tonu mal olur 2 tl üzeri satılar işte o zaman büyük bir kırılma olacak hayvancılıkta şimdilik bu kadar kalın sağlıcakla

(İbrahim Güler)



KKTC Anayasanın kendilerine verdiği yetki ile cumhurbaşkanlığı ve hükümet görevi sürdürenlere hatırlatılır.

KKTC Anayasası'nın I. Bölümü'nden:

."., LAİK ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmek ; ve ATATÜRK İLKELERİNE bağlı kalmak ve özellikle O'nun "YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ" ilkesini yaygınlaştırmak amaçları ile...KKTC anayasası olarak ilan eder"

Kıbrıs'ta laik yaşam biçimi ve barış karşıtlığı üzerinden toplum mühendisliğine soyunan Atatürk karşıtlarına karşı anayasal görevlerinizi yerine getiriniz. Dün kışlada bugün camide durarak rüzgara göre değil, yemin ettiğiniz anayasanıza dönerek 29 Ekimleri kutlayınız. O zaman saygıyı hak edeceksiniz.

(Ahmet Billuroğlu)







Bir karış toprak bile vermezdiniz ha? Maraş'ın açılması demek 100%'ü Rum nüfusu olan Maraş'ın 100%'ünün onlara iadesi demek! Doğrudur 1 karış değil 50 karış verirsiniz siz! Ha bu arada Maraş'ın açık olan bölgelerindeki evlerde oturanları nereye yerleştireceksiniz bir de onu anlatın da insanlar son dakika açıkta kalmasın! Ben mi? Maraş'ın açılmasını tabi ki istiyorum... Ben sadece sizin söylemlerinizle eylemlerinizin sonuçlarının uyumsuzluğu konusunda dikkatinizi çekmeye çalışıyorum! Hade şimdi gerçeklerin ağırlığını zorbalıkla azaltmak için bir bir sıraya girin...

(Alev Şensoy)



Değirmenlik Belediyesini güzel peyzaj çalışmasından dolayı tebrik ederim.. Gerçekten insan yol ortasındaki bariyerlerden fışkıran rengarenk çiçekleri görünce huzur buluyor biraz olsun bu soğuk bariyerler bize ölümü hatırlatmayı bırakıyor...

(Tekin K. Birinci)