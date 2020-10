Okullardaki tehlike büyüyor diye dikkati sadece okullar üzerine çekmek, dışarıdaki tehlikeyi görmezden gelmedir. Bu çocuklar virüsü okulda değil, dışarıda kapıp okula getiriyorlar. Ayni şekilde bu tehlike her alan için geçerlidir. Sokaktakiler için, kapalı veya açık alanda çalışan herkes için... çocuklar okula gidip bunu bulaştıracak, anneler babalar eve gelip çocuklarına bulaştıracak veya diğer aile bireylerine. Risk grubundaymışız değilmişiz hiçbir şey fark etmiyor. Bu bir çark gibi dönecek. Okullar değildir sadece esas mesele. Köklü şekilde önlem alınmaması ve gittikçe her şeyin daha da serbestleştirilmesi... Her gün yerel vaka sayısı artıyor ve sorun bizim rahatlığımız. Biz hala daha maske takmamalı mı takmamalı mı onu tartışıyoruz. Herkes maskesini hem kendini hem de başkalarını korumak için kesinlikle takmalı! Bizim kendi adımıza alabileceğimiz en büyük önlem bu!

Bugün birçok öğrenciye yarın nedir diye sordum. çoğu tatildir dedi.. Ne tatili dedim. Birkaç tanesi 29 ekimdir diye dedi. keşke 29 ekim nedir sorusunu sormasam. Bilen olmadı. Şimdi soruyorum. Gençlik mi suçlu biz mi? Saygılar..

Kaybede kaybede sonunda öğrenirsin AYNA gibi olmayı... Sen istemesen bile aslında zorla öğretir hayat sana bunu... Ve işte o andan sonra kimseye eyvallahın kalmaz. Karşındaki insan sana ne gösterirse sen de ayna gibi onu yansıtırsın yüzüne.. Kötülükse kötülük, iyilikse iyilik, sevgiyse sevgi, acıysa acı... Ne bir eksik ne de bir fazla...

Karşındaki insanın attığı adım kadar adım atarsın, koşmadan gitmeye başlarsın. Kendini ulaşılmaz zannedenlere 10 adım atıp, kendinden vermek zorunda kalmazsın. Her şeyi başkasından bekleyen insanlara ziyan etmezsin ömrünü.

AYNA olacaksın arkadaş bu hayatta... Kimsenin gönlünden ve zamanından çalmasına izin vermeyeceksin. Sana verdiği kadar değer vereceksin. Belki zorlanacaksın ama sonunda AYNA olup kendi değerini öğreneceksin...

Ben öğreneli bir kaç yıl oldu. Ve o andan sonra geçmişle hesabı kesip, geleceğe yürümek gerektiğini daha iyi anladım. Şimdi sıra sizde...

Çocuklarımız devlet okullarına dönüşümlü olarak gittiği için ; bu hafta resmî tatil nedeniyle A grubu 3 gün giderken B grubu sadece 1 gün eğitim haklarından faydalanacak. Eğitim Bakanlığı bu konuda birşey yapmayı düşünüyormu acaba , mesela sadece bu hafta için cuma günü A grubu yerine B grubu okula gitse ? Veya eğitim açığı öğleden sonra verilen takviye derslerle kapatılsa ??

Eğitim Hakkı çocuklarımızın elinden alınmamalıdır? Bunun bedelini çok ağır öderiz ileriki yıllarda , vatandaşların Eğitim hakkı en az sağlık hakkı kadar önemlidir ve devamlılık gerektirmektedir .

Eğitim camiasının da ellerini taşın altına koymasını bekliyoruz artık!! Çocuklarımız için kesintisiz

eğitim istiyoruz !!!!

Özel okullar bunu başarıyorken devlet okulları neden başaramasın!!!!

En azından çocukların okullara gitmediği günler için evde online eğitim yapılmalıdır!!!!

Devlet okullarından kesintisiz eğitim istiyoruz!!!!!!!!

Anlaşılan o ki Maraş’ı Toki inşa etmeye başlıyor... Türkiye’de ne varsa burda da olacak... Ağaoğlu da gelsin bence birkac gökdelen de o yapsın ne de olsa vakıf malı değil mi? Allahu Ekber, kandiliniz mübarek olsun...

Bir UBP'li vatandaşımız... Sol partinin TKP'yi ziyaretinde yaptığımız basında çıkan konuşmalarımızı TKP'nin göndersini paylaşarak eleştirmiştir... Cevabım kendisine hep belli üslup çerçevesinde TKP'lilere yakışan bir çerçevede olmuştur.. bu basit görünen ancak toplumsal da sorun haline gelen saldırgan ve bölücü siyasete yönelik tutumumu paylaşmak isterim.. umarım düşmanlık değil yurtseverlik bir gün kazanır... verdiğim cevap aşağıdaki gibidir...

"Bir kere bizler TKP'yiz dim dik de ayaktayız.. Bir kere bunu bilmeni isterim.. bizler hastaneler kuran okullar kuran, askerde intihar önleme merkezleri kuran, Gençleri uyuşturucudan kurtaran ve Türkiye’de bilim insanları olarak ödüller alan insanlarız... hayatımızın tümü de başarılar ile doludur.. bu memleketi bu hale getirenler kimdir bellidir biraz düşünseydin bunu keşfedebilirdin… Biraz araştırsan öğrenirsin... bu arada birilerine söz vermişiz falan gibi bir de iftira çalmamanı tavsiye ederim... varsa bir iddian açık söylersin... yalansa söylediklerin beni mahkemede hakaret davası ile karşında bulursun... seçim sonucunda halkın yarısı Akıncıya oy verdi.. binbir müdahale ile seçim kazanılmış olabilir.. müdahalenin de her türlüsüne karşıyım.. yalnız sol liderlere değil sağ liderlere de müdahale olmuştur... seçimi adil bulmadım..yine de Ersin beyi buna rağmen tebrik ettim.. bizler bu memleketin yurtsever insanlarıyız.. konuşmalarınıza dikkat edin... hem Akıncıya hem Ersin beye de veren bizim insanımızdır... bizler üslubumuz ile kucaklayıcı olmaya devam edeceğiz.."

(Mehmet Çakıcı)