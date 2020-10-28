

Bir Facebook paylaşımı gördüm. Devlette işe başlamış arkadaş. Daha önce da danışmanmıştı. O iş bitmiş. Şimdi de devlete almışlar paşayı. Araştırdım; münhal var mı? Yok. Mülakat var mı? yok. Peki devletin kamuda bu arkadaşa ihtiyacı var mı? Yok yok yok... Kısacası arka kapıdan partili istihdamı... Ne meziyeti var bu arkadaşın peki? Çok iyi bayrak sallar, teşkilattan, gece yarılarına kadar örgütlerde... Yazıklar olsun! iş, ekmek bekleyen diğer gençlerin ahı üzerinize olsun.

(Göktürk Ötüken)



“Adaletsizliğe şahit olup göz yuman insanlar haysiyet ve onurlarını kaybetmeye mahkumdur.

Bir şahsa karşı yapılan haksızlık, herkese karşı yapılmış bir tehdit demektir.

Asla bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyetinde olmayın, o yılan bir gün mutlaka sizi de sokacaktır.”

(İbrahim Mısırlıoğlu)



Mutlaka her hasta kendi özel koşulları içinde uzmanlar tarafından değerlendirilir ama kalp krizinin kadınlardan çok erkekler arasında yaygın olduğu düşünülür. Son hafta içinde, genç kadınların da olduğu ani kalp krizi ölümlerinin salgınla bağlantılı olup olmadığı konusunda bir araştırmamız var mı? Covid19’un kalbi etkilediği biliniyor. Bu ani ölümleri normal mi karşılamalıyız? Uzmanlar bu konuda ne düşünüyor, gerçekten merak ediyorum!

(Aysu Basri Akter)



Yaklaşık bir Aydır yazmıyorum. Nedenine gelince siyasi anlam çıkarmayın dememe rağmen hep o yönde anlamlar çıkarılmasıydı..

Tabi ki işin esprisi bu...

Doğrusu ise minareyi çalanlara kılıf olmamaktı...

Neyse cumhurbaşkanlığı seçimi bitti, CTP sayesinde UBP ipi göğüslemiş oldu.

Son zamanlarda siyasette hiç de alışkın olmadığımız gelişmeleri görür olduk..

Rahmetlik Süleyman Demirel’in KERHEN kelimesini hiç unutmadım unutmam da..

Bunun anlamı istemeden demekmiş..

Kısaca bu dönemde kendi Genel Başkanını istemediği için başka partinin adayına oy vermesi veya kerhen kendi adayına vermesi veya kerhen vermemesini de gördük.,

Bu konuda bir çok etken vardır..

Amma CTP seçmeni de kerhen kendi adayına oy verseydi öyle inanıyorum ki savunulmaya çalışılan diğer etkenlerin bu kadar etkili olmayacaktı.

Bütün halkın CTP’nin ikinci tura kalması durumunda ipi göğüsleyeceği konusunda hem fikir olmasına rağmen parti tabanının Akıncıya yönelmesini bir türlü anlamadım anlayamıyorum...

Birinci turda birçok UBP’li CTP adayına oy verirken, Birçok CTP’linin de Akıncıya oy vermesi İkinci turda da kendi adaylarına oy verenlerin sandığa gitmeyip kerhen oy kullanmaması sayesinde ipi UBP’nin adayı göğüslemiştir.

Bence Tatarın CTP’ye bir teşekkür borcu vardır... İsteyerek olmazsa da kerhen katkı koymuştur..

Şimdi de tepki konacakmış protesto edilecek miş ve daha neler...

Kardeşim ilk önce kendinizi sorgulayın sonra diğer şikayetleri dinleyelim.

İşte bu nedenledir ki UBP’de Hem Genel Başkanlık hem de Başbakanlık münhal olmuştur...

Bu münhale de Başbakanlığa namzet 5 aday müracaat etmiştir...

Tabi memlekete Başbakan seçerken bütün toplumu ilgilendirdiğinden sadece UBP’liler takip etmiyor bu yarışı..

Hatta buna haksızlık da denebilir amma bu ilk değil son da olmayacak..

UBP’nin Ayni zamanda ülkenin en büyük partisi olduğundan Başkanının Başbakan olma olasılığı hep vardır olacaktır da..

Bol adaylı ve iki turlu seçimler kadar tehlikeli seçim yoktur..

Korkarım ki irade yine yansımayabilir...

Eğer öyle olursa korkarım ki UBP üyelerinin büyük bir çoğunluğu istemediği adaylar arasından Kerhen birine oy vermek zorunda kalacaktır..

Bu vesile ile iradenin yansıması dileği ile seçimin sadece UBP’ye değil bütün ülke insanına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim..

(Gürsel Uzun)





Keşke Türkiye’nin favori atı o olsaydı. Ama favori kendini belli etmiyor. Sadece kazanana yol açtı şimdi de kırık döktükleri toparlıyor. Konuşlandığı yer de çok kritik. Türkiye ye karşı olası bir siyasi mücadelede maskesi düşecektir. Oysa bizim merkez kalemiz çoktan düştü...

(Yusuf Özbil)