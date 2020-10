Benim ciddi 1-2 sorum var. Sorularım gerçekten ciddidir.

1- KKTC’de şu anda hükümet var mı?

2-Başbakan kimdir?

3-Ersin Tatar başbakanlıktan istifa etti mi? Görevini devretti mi?

4-Başbakana kim vekalet eder?

5-Hükümet kurma görevi vermek için 2 hafta daha UBP kurultayının bitmesini mi bekleyeceğiz?

6- HP bakanları görevlerinin başında mı?

7- HP bakanları istifa etti mi?

İşte memleketin polisi, savcısı, hakimi görevini yapmaz ise bir parti başkanlığına aday olan bir vekil çıkar ve ben yapacam der.. o polis müdürünün ve başsavcının yerinde olsam bu gün istifa ederdim.. yazıkkk.. çok yazık.. bu saygın makamlara zarar vermeyin artık

“Seçime müdahale yapıldı” diyerek Yüksek Adliye Kurulu’ndan istifa eden emekli kıdemli yargıç ve eski milletvekili Sayın Çetin Veziroğlu’nu yürekten kutlarım, saygı ile selamlarım. İşte bu yüzden biz kazanacağız. Böylesi onurlu insanlarımız sayesinde birleşip çoğalarak mücadeleye devam edeceğiz. Ta ki zafere kadar...

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir kaç cümle daha...

İçimde kalmasın diye anlatıyorum çünkü hala daha bir çoğumuz geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı seçimlerini iyi analiz edemediler.

Bir kere eğer Fuat Oktay, Murat Gezici, Erhan Arıklı ve Fikri Ataoğlu bu operasyonu gerçekleştirmeseydiler bugün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman olacaktı.

Her şey Ankara ziyareti ile tezgahlandı ve Tatar'ın Cumhurbaşkanı olmasına yetti.

YDP Başkanı Arıklı ve DP Başkanı Fikri Ataoğlu, Tatar ile birlikte gerçekleştirdikleri Ankara ziyaretleri tamamen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgiliydi.

Ankara ziyaretleri operasyonun birinci ayağı idi dersek yalan olmaz.

Gezici araştırma şirketi direktörü Murat Gezici Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili yapmış olduğu araştırmaları sürekli olarak Ankara'ya bildiriyordu.

Sizin için buralarda algı için yapılan anket çalışmalarını değil gerçek verileri...

UBP oylarında büyük bir risk vardı ve ilk turda Tatar'ın ikinci tura kalmama gibi bir durum söz konusuydu.

Seçimin kaderini değiştirmek için süratle TC kökenli oylara ihtiyaç vardı!

Arıklı adaylığını açıklamıştı ama bu oyların Tatar'a kaydırılması gerekiyordu.

Ok yaydan çıkmıştı, adaylıktan çekilme gibi bir durum söz konusu değildi.

Zaten Ankara dönüşünde adaylıktan çekilecek diye spekülasyonlar yapılmaya başlamıştı.

Ataoğlu için bir sıkıntı yoktu çünkü Serdar Denktaş henüz adaylığını açıklamamıştı.

Gerçi açıklasa ne olur, Fuat Oktay istedikten sonra akan sular duruyor!

Operasyon tamamen TC kökenli oylara yönelikti ki bu oylar YDP, DP ve HP'de mevcuttu.

YDP'lilerin Covid-19 ile tanışmaları sizce bir tesadüf mü yoksa o da bir tezgah mıydı?

Yukarıda Allah var diyenleri Allah'a havale ediyorum nasıl olmasa yukardaki Gonnara yemez!

Yapılan tüm anketlerde CTP adayı Tufan Erhürman'ın seçimi kazanacağı ortaya çıkıyordu.

Erhürman her kesimden oy alacağı için kesinlikle ikinci tura kalacaktı.

Bütün mesele Erhürman'ı ikinci tura bırakmamak.

Anketlerle algı operasyonları devreye girdi ve topluma sürekli olarak şu mesaj verilmeye başlandı.

"Seçim Tatar ile Akıncı arasında geçecek"

Burada amaç Erhürman'a gidecek olan oyları Akıncı'ya kaydırılması idi.

Çünkü Tatar Erhürman ile ikinci tura kalırsa seçimi kaybedecekti.

Sadece fidan dikmek yok olan bir habitatı tek başına geri getir(e)mez!

Algım Özel Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleri ile geçtiğimiz hafta çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Gençlerimizin ve çocuklarımızın ilgisi muhteşemdi. Habitat restorasyonunun sadece fidan dikmek olmadığını anlattık, yaşam döngüsüne, canlılar arasındaki bağlara, doğal dengenin önemine dikkat çektik, habitat restorasyonu projesinin detayları hakkında bilgi verdik.

Telsim 25. Yıl Ekoloji Ormanı Projesinde ortaklarımız Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Telsim'e tekrardan teşekkürler.

