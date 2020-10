Siyasette ne zaman "okul yerine cami yaparlar" sızlanmasından vaz geçip, "okulu da camiyi de ihtiyaç varsa biz yaparız" tavrına geçtiğimiz zaman, gerçek anlamıyla özgürlük talebinden söz edebileceğiz! Bunun için de bedel vermek gerekir. Bedel vermeden ancak bu kadar olur!

(Mete Hatay)





Ülkemizde eğitim gören 3 yabancı uyruklu genci trafiğe kurban verdik. Kazanın olduğu yer aydınlatma ve yol güvenliği açısından yeterli miydi? Hayır... Ama ölenler yabancı ya kimsenin umuru olmadı... Onlarda bizden di...

(Göktürk Ötüken)





Türkçe haber okumak yorucu, hep "bizimkiler" haklı yedi düvel haksız, Türkiye'yi yönetenler aniden gene Lozan'ı hatırladı, Ege'de adaların silahlandırılması her yerde karşımıza çıkmakta, Türkiye haksız mı söylediklerinde? Yerden göğe haklı da o Lozan anlaşmasında yalnız bu mu yazar? Türkiye'ye bırakılan adalar konusunda Lozan antlaşmasına uyuldu mu? Bunun cevabına bakarak olun da, bu silahlandırma işini de konuşmak gerek, Türkiye'nin NATO kapsamına dahil etmediği Ege Ordusunun 74ren bu yana savaş pozisyonunda olduğunun farkında mıyız? Ege barış denizi olsun, doğrudur, bu nedenle doğru talep adalar askersizleştirilsın, Ege Ordusu dağıtılsın bu tartışmada doğru yaklaşımdır.

(Murat Kanatlı)





Anladığım şu; Özdemir Berova; Resmiye Canaltay; Olgun Amcaoğlu şimdilik aday değil. Şimdilik diyorum ki; içinde olalım

(Hüseyin Ekmekçi)





Farkında değiller

Daha geçen haftaya kadar, "Türkiye ile uyum içinde çalışarak hata yapıyorsunuz . Türkiye'nin desteklediği kaybeder" diyenler, bu gün, "Türkiye destekledi diye kazandınız" diyorlar...

Her kesimden destek alabilmenin, Kıbrıs ile alakalı her insana, her kuruma veya her ülkeye dokunup iyi ilişkiler kurmanın esas olduğunu anlamadılar.

Kamplara ayırmak ile, kendi gibi düşünmeyene faşist yaftası yapıştırmak ile olamayacağını göremiyorlar.

Kendi söylemleri ile de çeliştiklerini farkında değiller..

(Kubilay E. Bilgi)