Sorunlarımızla başbaşayızYeni bir dönem başlıyor...Bir seçimin sonuna daha geldik...Öncesi pandemi dönemi ve devem etmekte olan etkilerini aşmamız gerekiyor.Sağlık; devamında bugüne kadar görülmemiş bir kriz ve ne zaman normalleşeceğimiz belli değil...Yeni dönem diyorum!Neden?Uzun süredir Türkiye ile KKTC arasında gerginlikler güven bunalımı yasadık. Bunun da en büyük etkisini pandemi döneminde Türkiye’nin kamu maliyesine gecikmeli yardımları ile hissettik...Şu an 20 binden fazla işsiz, yüzlerce batma noktasında iş yeri ve alacak verecek sorunları ile binlerce mahkemelik dosya gerçeğimiz var.Tablo bu demek istiyorum ama bundan daha kötüsü olduğunu biliyorum...Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin bölünmez ve ayrılmaz bağını asla inkar edemeyiz. Tarih boyunca böyle oldu ve bundan sonra da böyle gidecek...Ama “yeni bir dönem” dediğim şey aslında Türkiye ile KKTC arasında ekonomik ve stratejik iş birliği aslında.Tam da şu anda, güçlü ve doğru işbirliği büyük önem taşıyor.Uzun süredir yaşanan gerginlik yalnızlığa terk edilen Kıbrıslı Türk iş insanları ve çalışanları büyük bedeller ödemeye devam ediyor.Şuan yeni bir dönem dediğim şey Türkiye ile KKTC’nin etkin iş birliği ve sürdürebilir yapısı daha olumlu değişeceğini düşünüyorum.Kıbrıslı Türkler ve bu ülkede iş insanları bir kere daha bunu teyit etmiştir...Ama bundan sonra atılacak ve kurgulanacak iş birliği eskisinden çok daha pozitif ve etkin, ama sürdürülebilir olmalıdır... Kişilere ve siyasetçilere göre değişmeyen, TC- KKTC tarihsel geçmişine uygun bir şekilde.Sürdürülebilir, doğru bir zeminde, reformlara dayalı, Kıbrıslı Türklerin ev ödevlerini iyi yaptığı bir dönem olmayacaksa bu yeni dönem…Yine pamuk ipliğine bağlı kalacaktır…Umarım bu noktaya gelmeyiz ....Sabah yayınlanan bir spor programında futbolcular oynadığı mevkiye göre pozitif olursa yani covid 19 a yakalanırsa takım içinde uygulanacak karantina şeması aşağıdaki gibidir.Kaleci pozitif okursa defans 4’lüsü olduğu gibi karantinaya alınacak.Defans pozitif çıkarsa Orta saha olduğu gibi karantinaya alınacak.Orta saha pozitif çıkarsa defans artı forvet karantinaya alınacak. Toplu hücum toplu defans toplu pozitif toplu negatif gibi yani.Forvet oyuncusu pozitif çıkarsa karşı takım olduğu gibi karantinaya alınacak.Not : Takımın kenar yönetimi pozitif olursa takım olduğu gibi karantinaya alınacak yönetim başkanı üyeleri ile birlikteHerkes laga luga yapar. En iyi antrenman maçtır... Futbol Federasyonu Başkanı (ve yönetim kurulu ama bizde bir işlevi yok diye söylemiyorum) çıkıp ben ligi bu şartlarda en geç 24 Ekim Cumartesi başlatıyorum deyip başlatması lazım... Ver çocuğa goggoyu ağlamasın zihniyetiyle antrenmana basla antrenmanı durdur diyerek bu is olmaz ... En geç önümüzdeki hafta lig başlamalı.. çok geç kalındı... 7 Aralık da hiç başlatmamak için ortaya atılmış bir tarihti....Sağlık bakanlığı müsteşarı futbolla ilgili tam bir aydır çalışıyoruz dedi ve ekledi. Kaleci pozitif çıkarsa, sadece defansı karantinaya alacağız dedi. Peki sayın müsteşar efendi. Gece kulübünde pezo pozitif çıkarsa kimleri karantinaya alacaksın. Bunu merak ettim.KTHY'nin tasfiye edilmesinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bu 10 yılda 8 farklı ismin başbakanlık yaptığı birçok hükümet geldi geçti. Her gelen yeni havayolları kuracağız vaadiyle bu halkı uyuttu ve uyutmaya da devam ediyor. Atıp tutmaya gelince milliyetçi söylemlerle mangalda kül bırakmayan siyasileri bir vatandaş olarak göreve davet ediyorum. Gerçekten halkını kim düşünüyor, kim kendi çıkarları için uğraşıyor görelim...Kıbrıslı Rum siyasetçiler bugüne kadar hep direk Türkiye ile müzakere etmek istediklerini söylerlerdi. Eskiden Denktaş bey buna engeldi. Rahmetlik bırakın Kıbrıs'ın iç siyasetini Türkiye'nin Kıbrıs siyasetini bile yönlendirecek güce sahipti! Daha sonra gelen liderler ise Kıbrıslı Rumların yanında, Türkiye ile de müzakere etmek zorunda kalırlardı. Fakat sonuçta Kıbrıslı Türklerin görüşlerini bir nebze masaya yansıtmayı başarırlardı. Şimdi ise Kıbrıs Rum siyasi eliti bayram yapabilir çünkü karşılarında Tatar'da vücut bulmuş Türkiye Hükümetini bulacaklar artık.25 Ekim Pazar günü saatlerimizi bir saat geriye alacak mıyız acaba?Yoksa Türkiye saatine uyup bırakacak mıyız ?Resmi bir açıklama yapıldı mı? Seçim telaşı ile unutuldu mu ?Ersan beyi gören olursa selamımı söyleyin lütfen. Mağusa, iskele, Yeniboğaziçi imar planı çalışmaları nasıl gider diye sorabilirsiniz hem lütfen. Çünkü Saner bey Amerikada’yken Ersan Beyin posta kutusuna bir broşür bırakırlardı o bölgedeki planla ilgili. Yarı şehir plancısı sayılır o da.