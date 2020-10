Ekim 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde müdahale oldu mu? Olmadı mı?

Tamamen demokratik teamüllere uygun ülkedeki irade mi sandığa yansıdı?

Bu iradeye çeşitli noktalarda müdahale yapıldı mı? Yapıldıysa bunlar nelerdi?

Benzer olaylara birçok seçimde rastlansa da, bu denli belki de 1990’da arka arkaya yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinde de rastlanmıştı. Bu konuda seçimden sonra ülke siyasetinde alt üst oluşlar yaşanmış ve sonuçta bu müdahale mecliste o günkü siyasi partilerle araştırılarak madde madde yazılarak onaylanmıştı.

Bu seçimlere yapılan müdahale için araştırma önerisi verilecek mi? Yoksa yaşananlar yaşandı bitti mi denilecek? Bu konuda UBP dışındaki siyasi partilerimiz herhangi bir çalışma yapacak mı?

Toplumun yakıcı sorunları devam ediyor/ seçim sorunları bitirmedi. 20 bin işsiz, bir kısmı iş değiştirdi önemli bir bölümü iş arıyor. Öğrencisiz okullar, turist olmayan oteller.

Hızla güçsüzleşen kamu maliyesi... iflaslar, geri ödenemeyen banka kredileri.

Haaaa; bu arada hükümet de yok.

Cumhurbaşkanı hiçbir sıkıntınızı çözmeyecek.

Yönetmeye muktedir, sorunları dert eden, siyasi kariyerini toplumsal sorunların önüne koymayan bir Başbakan ve hükümet modeline ihtiyacımız var. UBP başkanlık krizini erken aşacak.

HP’de Kudret hoca kenara çekilse de toplam 9 milletvekili ile HP oradadır ve sorumluluğu devam ediyor.

Sorunları bilen UBP- HP, ikinci bir hükümet protokolü ile Ersin Tatar- Kudret Özersay olmadan işbirliği yapmalı be bu cendereden halkı bir de erken seçim krizi ile yüz yüze bırakmamalı.

9 Liralık pirinç 15 Lira oldu. Fark ettiniz?

Erken seçim kimse istemesin! Ekonomiyi bu hale getiren hükümetimizin bu sorunları aşacağına inancımız sonsuz. Hükümet devam! Kimse ateşten gömleği başkasına giydirmeye yeltenmesin! Herkes kendi belediğini temizlesin da gitsin!

Mahalle arasına meyhane açmanın da iyi tarafı var. Müzikler bedavaya geliyor. Ancak arada bir repertuarı değiştirseniz, arada bir de sesi kıssanız iyi olacak. Her aksam evde meyhane havasını kafam kaldırmıyor...

Türkiye Cumhuriyeti milletvekili koca profesör adam, Türkiye’den ekipler gitti ve ev ev çalışma yaptı diyor canlı yayında.

Bu kadar basit !!!

hayır yapıldı bari susun, sonra da KKTC alt yönetim diye iddia ettiklerinde uluslararası arenada kızarız.

Koca milletvekili müdahale ile övünecek diye KKTC yi(devletimizi)meze etti.

Dünyanın her yerinde ligler başladı yan tarafımızda(Rum) bile biz halen daha garar almaya çalışırık. Tabi ki sağlık en başta gelir ancak tüm bu gece kulüpleri casinolar halı saha turnuvaları açıkken Futbol'un sporun durması dehşet bir karar olur. Umarım yetkililer bir an evvel doğru kararı alıp futbolumuzu bize geri verir.

Halı saha turnuvaları başladı, master takımlarının maçları hiç durmadan devam eder (asla karşı değilim) cafeler barlar restorantlar meyhaneler açık hijyen kurallarına uyma şartı ile faaliyet gösteriyorlar. Ama söz konusu futbol ligleri olunca temaslı oyun adı altında engele takılıyor. bir de seyircisiz oynanması gündeme geliyor sanki 10-15bin kişiye oynuyoruz. Devlet dairelerinin turnuvasında daha çok seyirci var ama bunu görebilmek önemli. Futbol temaslı oyun ise halı sahada da master maçlarında da temaslıdır. Lig adı altında oynanıp oynanmaması önemli değildir. Umarım ilgili makamlar ve kurullar tüm bunlar göz önünde bulundurup doğru kararı en erken zamanda verirler...

Bu kadar toplumun gözü önünde aleni yaşanmışlık varken UBP nin sözde toplumsal uzlaşı adına UBP -CTP Koalisyonunu dillendirmesi nasıl bir akıl tutulmasıdır anlamadım gitti. (Not: Ha!! kahve içmeye isterseniz gelin oza, sultan, con hiç sıkıntı yok, bizde hepsi mevcut)

(Hüseyin Öztörel)