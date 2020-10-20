Türkiyeli göçmenler konusunda ırkçılık ve bölücülük işine hiç girmeyin boşuna... Yoksul bir işçi 2 kuruş para alıp tehditnan, baskıynan mecbur gidip oy verdiyse ben o adamı affederim. Benim affedemediğim konfor alanı bozulmasın diye iradesini satan “Zengin” ve “Eğitimli” Kıbrıslılardır... Ve bilmezsiniz ki sizi satın alan adamlar çok iyi bilir ki, bugün kendisinin satın aldığını yarın bir kuruş daha fazla para verse İngiliz, Fransız, Amerikalı da satın alabilir... Bunu bildiği için da size asla ve asla saygı duymaz... Sadece kullanır ve bir kenara atar... Hatta bu ülkeye de zamanında üzerinde altın yüklü eşşeklerle giren İngilizlerin Ortadoğu’da Araplar için kullandığı bir laf vardır. “Arapları kiralayabilirsin ancak hiçbir zaman satın aldığına emin olamazsın...”

(Mehmet Ekin Vaiz)







İlk turda yerlerde sürünen 3 partinin seçmeninin yazdıklarına bakınca, gülmemek elde değil.

Hadi YDP'yi anlıyorum; TC'nin parası ve emri gereği UBP adayına oy verdiler. DP ile Halkın Partisi taraftarlarına ne oluyor? İlk turda düşman gördüğünüz partinin adayına oy verip, sanki kendiniz kazandırmış gibi pay çıkarmak da neyin nesi?

İlk seçimde iki parti de silinip gidecek. Ha... şimdiden UBP'ye kapılanmak için yapıyorsanız, nasihat alırsınız. UBP'de yerler tutulmuştur. Boşuna yalakalık yapmayın.

(Nezihi Beyaz)







Güzel heyecanlı bir seçim yarışı oldu, istemeyerek de olsa birini kırıp üzmüşsem affola, herkes oturup şapkasını önüne koyup neyi doğru neyi yanlış yaptığını değerlendirecek. Eroğlu’na karşı kazanırken de Tatar'a karşı kaybederken de sonuçta bu halkın oyları nihai kararı verdi. Ne ilk kez bir sağ aday kazandı ne ilk kez bir sol aday kaybetti... Her ne olursa olsun bu topraklarda yine birlikte yaşayıp birbirimizin yüzüne bakacağız. Belki de çok yakın bir zamanda yeni bir seçim yarışı bizi bekliyor bunun yanında savaşmamız gereken bir korona var... Henüz resmi sonuç açıklanmamış olsa da görünen o ki önümüzdeki 5 senede yeni bir Cumhurbaşkanımız var kendisine başarılar dilerim....

(Tekin K. Birinci)



Kelimeler düğümlenir ya bazen boğazında insanın,

Kızmak ister,

Bağırmak, çağırmak,

Yeterince öfkelenemediğine öfkelenir kendi kendine...

Tam da o duygularla boğuşurken yüzüme gülen gözlerinle baktın ya kızım dün akşam eve döndüğümde...

Üzülme baba! Dedin...

Bir sonraki seçimde daha çok çalışırız ve kazanırız dedin inanan gözlerin ve samimi yüreğinle bana...

Sana sözüm olsun canım kızım...

Mücadelemiz bitmedi!

Bugün yeniden başlıyor sana tüm yüreğimle söz veriyorum!

(Doğa Yalçın)





Akıncı'nın hatası İskele-Karpaz bölgesini sallamamasıydı. Ben hiç geldiğini görmedim. Ara ara gelip kendini göstermiş olsaydı belki de Tufan Hoca kadar oy alabilirdi ve kazanabilirdi de...Yetim bıraktığı bölge verdi cezayı aslında. Bence biraz da kendilerini de sorgulamaları gerek.

(Ahmet Alpmut)



Sabahtan beri takip ediyorum, facebook isyan duvarı, dünyanın sonumu geliyor; 2004 Annan planına evet dedik bişey olmadı, Sn. Talat 'ı seçtik bir şey olmadı, Sonra Sn. Eroğlu’nu, daha sonra Sn. Akıncı bunların hepsini seçende bu memlekette yaşayan vatandaşlarımızdır. Sn. Talat ve Sn. Akıncı seçildiğinde tamamdır; başka biri seçilince müdahale ve satılma var. Annan planına evet çıktığında niye bunları yazmadık; o zaman tamamdı.. İşin aslı kimin Cumhurbaşkanı olduğu değildir, Mesele Rum tarafının bizi istememesi, eşit görmemesi ve azınlık kabul etmesidir.. Sonuç , federasyon işi kapanmıştır.. Artık başka alternatifler için yol alma zamanıdır..

(Tamer Karakaşlı)







KKTC’de "başkanlık sistemi" artık ciddi ciddi gündeme getirilmelidir.

Ülkemizde yıllardır bire bir yaşayıp, şahit olduğumuz siyasi ve kısır çekişmelerin önüne geçeceği,

Erken seçimlerin gündeme gelmeyeceği,

Sürekli değişen istikrarsız koalisyon hükümetlerine son vereceği,

KKTC'deki siyasi tıkanıklığın her daim önünü açacağı,

Güven oyunu direk halktan alacak olan Liderlerin yöneteceği,

Kuvvetler ayrılığına dayalı,

En önemlisi de istikrarlı hükümetlerin ülkeyi yöneteceği,

Çağdaş bir başkanlık sistemi şart oldu.

Bence Siyaset kurumları zaman kaybetmeden, başkanlık sistemi için gerekli çalışmayı başlatmalı...!

(Kürşat Özer)



