Sandık görevlilerinin konuşmasını bilmesi gerekir.

Çocuğumla birlikte oy kullanmak için gittiğimiz Karakol İlkokulunda daha kapıdan girer girmez görevli beyefendi çocuğa köşeye geçip sandalyeye oturması için emrivaki tarzda, sesini de yükselterek direktif veriyor

Sanki karşısında 40 yaşında insan var

Daha kapıdan yeni girdik bismillah. Ben zaten çocuğa geçip oturmasını yada orda beklemesini söyleyecektim.

Çocuk korktu, kapının önüne çıkıp bekledi.

4 yaşında çocuktur karşındaki, 40 yaşında degil. İnsan biraz dikkat eder ses tonuna söylemine...

(Aysel Özüak)



9 kişi oy pusulasının resmini çekerken yakalandı... Bu insanlar ayan beyan iradesini açık açık sattı... Sen sandığa gitmeyerek bunların yaptığı bu beyanı bile yapamıyorsun... “Satıldım” / “Korktum” bile diyemiyorsun... İtirazım yok gitme. Sadece ne yaptığını ve ne olduğunu bil...

(Mehmet Ekin Vaiz)



Bizi tanıyan Türkiye Cumhuriyeti aa ne tesadüf CYPRUS Havayolları ile anlaşmış.

Bizi SPOR alanında da tanıyan TÜRKİYE CUMHURİYETİ ne tesadüf bizimle değil de hep Rum takımlarıyla maç yapmış.

uluslararası alanda boy göstermek adına çabalamaya devam etmek, gençlermizin, sporcularımızın ve bizim dünyaya açılabilmemiz için bugün elini kalbine koyup oyunu ver! Doğru cevabı bulacaksınız

(Hamit Sakallı)

Çok zor günlerden geçerek bugünlere geldik. Anılarımızın çoğu bizi hüzünlendirir. Siyah beyaz fotoğraf 1963 sonrası göçmenlik yıllarımızın ilk aylarından... Gömlek de pantalon da yardım olusun diye verilendi... zorluklar, yokluklar yüreğimizi acıttı ama başımız, onurla hep dik durdu. Anacığım, " yüz sene garagöz gibi yaşayacağına bir gün onurunla adam olarak yaşa" derdi. Anacığımın nasihatını unutmadan yaşadım. Bugün de oyumu anacığımın sesi kulaklarımda olarak kullanacağım.. Vijdanımın sesine kulak vereceğim...

(Hasan Hastürer)



Kullandıkları oyun resmini çekenler kime neyi ispatlayacaklar? Herkes kime oy verdiğini özgürce söyleyebildiğine göre neden verilen oyun resmi çekiliyor? Polis bu kişileri tıpkı diğer adli vakalar gibi sorgulamalı ve işlenen suçun varsa ortaklarını ortaya çıkarmalıdır...

(Göktürk Ötüken)



Çok değil, 6 ay önceydi. TC vatandaşı sigortalı işçilere 1500 tl yi vermemek için çırpınan, ülkeme bir faydaları yok, benim okulumu, benim hastanemi kullanırlar ama ülkeye hiçbir katkıları yok deyen sanırım sn. Tatar'dı. Şimdi Tatar'a oy vermeyecek kişileri Türkiyeyi sevmeyenler diye nitetelendiriyorlar. Bu seçimi her kim kazanırsa kazansın Türkiye ile ilişkiler iyi olmak zorundadır zaten. Herhangi bir görüşmede TC'nin onayı olmadan KKTC'den kimse taviz veremez. Buna haritada dahil. Federasyon ve konfederasyonun ne olduğunu ve nasıl yapılacağını bile bilmeyen, iki kelimeyi birleştirip cümle kuramayan kişiler yüksek mevkilere getirilirse maalesef KKTC'den bir cacık olmaz. Herkes kendi iradesine sahip çıksın ve hak ettiğimiz şekilde insan gibi yaşayalım. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal.

(Ali Ozanlar)



Farklı farklı bölgelerde oy kullandıktan sonra cep telefonu ile fotoğrafını çekenler yakalanıyor. Polis Basın Bülteni, bu olayların hangi sandıklarda gerçekleştiğini de belirtiyor. Bunlar daha yakalananlar... Çok merak ediyorum, o mühürler kimlere vuruldu ve kimlere ne için ispatlanacaktı... Bu oy karşılığında ne vaatlerde bulunulmuş? Keşke bunlar da açıklansa, ifşa edilse...

(Serkan Soyalan)



Sahtekarlık olur da bu kadarı da olmaz.. Nasıl olsa sandığa gelmez diye tahmin edilenlerin yerine imza atılıp oy mu kullanılıyor? Oğlum uzun süre yurt dışında olduğu için Değirmenlik'teki seçmen kütüğünü Lefkoşa'ya aldıramadık.. Ve bugün oy kullanmaya gittiğinde onun imzalaması gereken yerde başka bir imza vardı.. Sandık görevlisi ise: "Değirmenlik'te yaşamıyor nasıl olsa gelmez diye imzalandı herhalde" gibisinden saçma bir yorum yapmış...

(Canan Sümer)



