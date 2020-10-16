

Sosyal medyayı ülke yönetiminde veya halkın yönlendirilmesinde kullanılmasına şiddetle karşı olmakla beraber, sosyal medyada dönen mesajlarını hiç okumadığım halde; aklı başında olan kişilerle sürekli konuşuyorum. Haberleri ve açık oturumları izliyorum; aklıma 2003 Annan Planı dönemi geliyor ve şimdi ben de bir şeyler yazmak istiyorum.

Anne babaların evlatlarıyla ayrışmaları, komşuların birbirleri ile kavgaları, aile için küfürleşmeler hatta küslükler...Vatan bayrağımızı ve Anavatan bayrağımızı asmaktan korkar duruma gelmiştik... Biraz o günlere dönüp neler yaşamıştık, neler yapmıştık ve sonuçta ne kazandık; hatırlayın lütfen...

Bağımlılık kötü bir şey ama bağlılık o kadar güçlü bir duygu ki... İşine bağlılık, aileye bağlılık... BAĞ ile yapılan her işin neticesi çok güzel olur; verimli olur, faydalı olur. Bundan niye korkuyoruz, hiç anlam veremiyorum...

Demokrasi, hak, hukuk, düzen, sistem, irade, güven, saygı, sevgi... Bunlara sahip çıkalım diyoruz..

Soruyorum bu kavramları, ulusal davamız ve ülke çıkarları için kendi içimizde sağlayabildik mi??

Bunları başkasından istiyoruz ama niye ilk önce kendimize bakmıyoruz? 15 Temmuz 1974’te bizi bu ülkeden silmek, yok etmek isteyen ve 2004’te, sizinle bir damla su bile paylaşmam deyen bir milletle yürümek istenen yolun nereye çıkabileceğini idrak edemeyen bireylerin iyice düşünmesini tavsiye edebilirim sadece.

Ama ben şunu biliyorum.... Var olmak ve Kıbrıslı Türkler olarak dünyadaki yerimizi bulmak için; yukardaki saydığım kavramları ilk önce kendi içimizde sağlamak ve aşımızı kazanmak için,yıllardır her türlü yardımı bizden esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti desteği ile çok çalışarak yolumuzu çizmemiz gerektiğine inanıyorum.

(Güliz Kaner)







Güney Kıbrıs yıkılıyor!

AB pasaportu paçoz edilmiş, insanlar sokaklarda, eylem yapıyor!

Uyuşturucu baronları, mafyalar, rüşvetçiler, adi suçlular hepsi ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşı olmuş!

Hem de hiç bir sıkıntı yaşamadan!

‘Burası Kıbrıs, rahat ol’ sözleriyle!

Rüşvet almış başını gitmiş.

Milyar dolarlar havada uçuşuyor!

Rum Meclis Başkanı, olaya karışan vekil istifa etti.

Rüşvet çarkına onlarca ‘yetkilinin’ karıştığı konuşuluyor.

Kuzey’de bunun haberini okudunuz mu, sadece merak ediyorum!

İki de bir ‘KKTC’ye hakaret eden ‘tipleri’ sıvışmış gördüm, sesleri hiç çıkmıyor!

(Sefa Karahasan)







Bu seçimi diğer parti gönüllüleri ve sandığa gitmeyen vatandaşlarımızın %15'i belirleyecek, bu sebeple irademizi sandığa yansıtmak zorundayız.

Bu seçimi " Milli Birlik ve Beraberlik" ruhuyla birlikte kazanacağız.

(Emrah Yeşilırmak)



Siyasi tarihimize bakacak olursak Ömer Kalyoncu'nun başbakanlığın da kurulan CTP-UBP koalisyon hükümeti bu iki partinin biraraya gelebildiği biraz da zoraki kurulan tek hükümettir. Halkın reddettiği iki anayasa değişikliğinin dışında UBP ile CTP hiçbir zaman sandıktan ayni sonucu çıkarmak için ortak bir mücadele vermemişler... Yani eleştiri yaparken bunları da bilerek ve hatırlayarak yapalım... Ve önce özeleştiri yapalım...

(Göktürk Ötüken)







Bir Kıbrıs haritası çıkarmışlar analarının sandığından ve tutturmuşlar " Akıncı'nın Haritası"

diye ortalığı bulandırmaya çalışıyorlar, ulan bu bilgi çağında herkesin elinde bu telefonlar var iken ve biraz da meraklıysan Google amcaya sormazmısın bu harita neyin nesidir diye? Siz milleti aptal mı sandınız? ( Aptal olanlar var muhakkak, söylenene araştırmadan inananlar mesela)

Bu harita ne zaman ortaya çıktı?

Çıktığı zaman Cumhurbaşkanı kimdi ve haritanın altında imzası olan Ata Atun'un görevi neydi?

Rozeti neydi?

Bana kimse Lo Lo Lo okumasın

(Hasan Mullaoğluları)





