Şu "Erken seçim çığırtkanları" acaba ülkenin içinde bulunduğu mali ve psikolojik durumun farkında mı? Topyekun hareket edilmesi gereken bir zamanda erken seçim diye bağırmak yerine "BİRLİK" çağrısı neden yapılmıyor? Değil bölünmek "PARAMPARÇA" olunan bu zamanda yangına körükle gitmenin mantığı nedir?

Yada bu zihniyet "KİME" hizmet etmektedir?

Kişisel hırsları ve çıkarları için 3-5 "KLAVYE AYAKÇISINI" ortalığa salıp oy devşireceğini düşünenler büyük bir "HAYALİN" içindedir. Saldırganlığınızı, ortalığı kızıştırma çabalarınızı, bir de üstüne oynanan "MAĞDUR" oyunlarınızı bu millet artık "YEMİYOR"

Vatandaş sizden bıktı! Bilin istedim..

Elçiye zeval olmaz..

Evet köylerdeki sandıklara bakmaya devam ediyorum. Dediğim gibi, Türkiyeli kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı Dipkarpaz gibi yerlerde katılımın %50'lerde seyretmesi, ilginç. Doğrudur bir kısım Türkiye'de ziyaretten gelememiş olabilir ama bu sandığa gitmeyen %50'nin nedenini açıklayamaz. Kıbrıslı Türklerin ağırlıkta olduğu Mesarya köylerine baktığımızda ise CTP'nin Değirmenlik bölgesinde çok başarılı olduğunu görürüz. Örneğin Abohor/Cihangir'e (%76 katılım) baktığımızda oy dağılımı şöyle: Akıncı (%21); Ersin Tatar (%22), Tufan Erhürman (%47). Daha milliyetçi has Kıbrıslı Türk köylerinde katılımın yüksekliği ve Ersin Tatar'ın oylar dikkat çekici. Mesela Gaziköy yani Afanya'daki oylar şöyle dağıldı: %74 katılım. Akıncı: %15, Erhürman %30, Tatar %44. Yeni Erenköy'deki has Kıbrıslı Dillirgalı oylarına baktığımızda ise yine çok ilginç sonuçlarla karşılaşırız: Komşu köy Dipkarpaz'da katılım %50 civarında seyrederken, Yeni Erenköy'de seçmenin (1392 kişi) 855 kişisi yani %61'i katıldı. Ersin tatar %42.5; Tufan Erhürman: %20; Akıncı: %12. Özersay %8; Serdar Denktaş: %10; Özersay %8; Serdar Denktaş: %10 aldı. Buna benzer örnekler çoğaltılabilir. Mesela Beyköy, Çukurova, Dilekkaya, Yeniceköy, Yiğitler, Yılmazköy, Meriç (Mora) vesairede de böyle.Yani kırsalda çöken Akıncı anlayacağınız şehirlerde patlamış! Konu Türkiyeli, Kıbrıslı'nın ötesinde kırsal gayleler ve şeherli gayleler arasında. Bunu bir yere not edelim! İrdelemeye de devam edelim..

Kin , nefret ve kavga . Bunun adı seçim. Anlamadınız daha. İnsanımızın derdi seçim değil geçimdir. 82 Bin kişi yetmedi değil 100 bini geçince anlarsınız...

Sayın Arıklı, “Türkiye’yi sevenler tarafını seçsin diyor.” Ben bahsettiği tarafın aksini seçtim. İddaam da bırakıp geldiği topraklar olan Türkiyeyi daha çok sevdiğim. Ayına da yıldızına saygım ve sevgim bakidir. Bu ayrıştırımcı ifadelerden bu Kıbrıs halkı bölünemez, bölemezsiniz. Kıbrıslı-Türkiyeli-Kürt-Laz vs. asırlarca kardeş kalacaktır. Kıbrıslı insan ayırımı yapmaz, yaptıramazsınız. Millet-Din-Renk iğrençlerin ayrım yapabileceği kategorilerdir. Ersin abimiz da gazanırsa bölünecek değiliz, Akıncı abimiz da!!!

(Berkem Korbay)





Bir zamanlar KKTC’de futbol vardı. Bir bilgisi olan var mı, futbol unutulup gidiyor. Hiçbir açıklamada yok neden bu kadar uzadı, sebebi ne nerde anlaşılamadı secimin geçmesini mi bekliyoruz açıklama için…

Genç arkadaşlar görüyorum Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile Avrupa’da okuyor ama UBP’yi yani çözümsüzlüğü, kısacası 74’ten 2003’e kadar bizi Kıbrıs’ın kuzeyine hapseden zihniyeti destekliyor... bugünlerde temsil ettiği zihniyeti yazmıyorum bile!

Politik partiler artık bu yarı-ülkede aile geleneği olmaktan çıkmalı! Senin düşüncen, senin oyun, senin geleceğin!

Lütfen...

Oyunu hem senden sonra gelecek nesil, hem de lisedeki bazı sıra arkadaşların senin gibi istediği ülkede okuyabilsin, seyahat edebilsin, dünya vatandaşı olabilsin diye çözümü temsil eden adaya ver, bizi Kıbrıs’ın kuzeyine hapsedenlere değil! Kıbrıs’ın kuzeyinde doğan ama bu haklara erişemeyen gençlerin de çözümden başka şansı yok! Çözümsüzlük dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs’ta yaşayan bir çok insanın haklarını gasp ediyor. Kıbrıs’ta doğuyor, büyüyor, yaşıyor ama “Kıbrıslı” “olamıyor”! Biri 15 sene burada yaşıyor vatandaş olamıyor, bir diğeri gelmeden olabiliyor! Tüm bu eşitsizliklere son ver! Tüm bunlar için uluslararası toplumun işaret ettiği çözümden, uluslararası hukuğun kabul ettiği gibi davranmaktan başka şansımız yok! Tatar zihniyeti bizi 2003’ün de gerisine götürecektir! Vaat edilen gelecek karanlık!

(Yetin Arslan)