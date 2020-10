Güney Kıbrıs’ta, çatır çatır vatandaşlık satılıyor.

Uyuşturucu baronlarına, suç örgütü liderlerine...

Güney Kıbrıs skandallarla çalkalanıyor.

Rum meclis Başkanı istifa etme kararı aldı.

Ana muhalefet vekili skandalın içerisinde..

Bir çok Rum devlet yetkilisi olayın içerisinde...

Görüntüler saçıldı...

Bir görüntüde suçlunun adının alacağı pasaportta değiştirilmesi isteniyor.

Rum avukat aynen şu cevabı veriyor: ‘DEĞİŞİR TABİ Kİ BURASI KIBRIS...'

En küçük olayda ‘Burası Kuzey Kıbrıs, bakın Güney’e devlet’ diyenler, nerede...

İki gündür bir tek cümle dahi yazmadılar, ceplerinde taşıdıkları AB pasaportunun ‘uyuşturucu ve suç örgütü liderlerine’ zebil gibi satılmasıyla ilgili!

(Sefa Karahasan)





Sevgili siyasi parti mensubu üyeler ( UBP-CTP-DP vs..) lütfen konuşma uslublarınıza dikkat ediniz.. Özellikle ikinci tura kalan CB'nı adaylarını destekleyenler , ikinci tura kimin oyuyla kaldığınızı iyi analiz edin, ve kendinize gelin.. 'Mecbursunuz, eşşek gibi, biz istersek böyle olur, vs.. terimler hoş değildir... Her vatandaşın kendi iradesi ve aklı vardır.. Lütfen saygımızı koruyalım..

(Tamer Karakaşlı)





Beni çevrem şan ile gurur ile Özker hoca, Naci Talat yüreği ile büyüttüler, Mertekçi başkanım, Koreli abim doğruyu hep anlattılar, Mehmet Ali Talat zamanı oy kullanamazdım Top ile Tüfek ile omuzlarda bir yürek idik.. Belediyelerde Osman abimizi, Benli, Harmancı, Kaya hep bir yürek alkışlarla destekledik. Akıncı kazanması gerekiyordu bu kitle yine minimum yüzde 60 oldu. Ben bir sloganı duyunca hücuma kalkarım, mücadele-birlik-dayanışma.

Bu seçimler olmadı, yine zamanı gelir Tufan hocamızı bayraklarla zafere ulaştırırız. Ama pazar günü yine birlik günü. Karar madem ki bu kitlenindir, bu ne yaptığını en iyi bilen kesim cevabını verecektir. Ne demiş bizimkiler Kimdir be bunlar (sözüm meclisten dışarı)

(Berkem Korbay)









Müsteşar: Efendim saat 11:00’de CTP ile randevunuz var...

Ersin Tatar: Be gardaş ben nasıl isteyim bunlardan oy? 2’şer bin TL dağıtsam?

Müsteşar: Bunlar yemez efendim...

Ersin Tatar: Hükümet kuralım desem?

Müsteşar: E 4’lüyü bozdurduğumuzu bilirler...

Ersin Tatar: Maraş’tan arsa versem?

Müsteşar: Ona hiç yanaşmazlar...

Ersin Tatar: Akıncıya karşı fitlesem, oylarınızı çaldı desem...

Müsteşar: Bir kısmı yer, bir kısmı gene yemez...

Ersin Tatar: E napmaya gidiyorum be gardaş ben bunlara?!

Müsteşar: Bir sade gave efendim....

(Mehmet Ekin Vaiz)









Tufan Erhürman; seçin süreci boyunca en çok “birleştirici ve bütünleştiren” olacağından bahsetti. Seçim akşamı da “bu halkı bölmeyeceğiz” dedi; o sonuçlara bakarak.

Kimdi bölen? Kimdi ayrıştıran? Kimlerdi kampanyası “bölme” üzerine kuran?

CTP bu akşam tarihi misyonuna da bakarak seçmenine bir yol gösterecektir. Ama bu bu toplumu bölen ve gerenlere de bir “yol haritası” sunmayacağı anlamına gelmez. Kampanya döneminde ‘bölen’ olanlara da eleştirisini yapmalı.

Sadece “federasyon” temelli bir fikir birliği üzerinden destek talebi ya da “Türkiye ile tarihi işbirliği” üzerinden bir destek yeterli değildir.

Şimdi “ponçik ponçik” sevgi pıtırcığı açıklamalar seçim döneminde yalanan gerilimler, bölünmeyi, ayrışmayı ortadan kaldırmıyor.

Şimdi...

Bu tarihi misyon, “19’unun sabahı bu halkı birleştireceğim” diyen ve CTP tabanı dışından da ciddi oy alan Tufan hocanın sınavıdır.

(Hüseyin Ekmekçi)









Sandıklara köy bazında şöyle bir baktım! Ersin Tatar' verilen desteğin %5-6 kesimin YDP taraftarlarından gittiği açık. YDP etrafında bazı Karadenizli köyler kalmış. Mersinliler, Antalyalılar, Adanalılar büyük çoğunlukla Ersin Tatar'a kaymış. Tufan'ın da oyu Türkiye asıllı köyler arasında düşmesine rağmen fena değil, özellikle Doğulu oylar arasında. Karpaz'da katılımın çok düşük olması, müdahaleden rahatsız olup suç ortağı olmamak için fakat aynı zamanda Akıncı ve Erhürman'a oy vermekten çekinen seçmen sandığa gitmemiş!

(Mete Hatay)



5 yıl önce, 2'nci tur sonrası ilk yazımda ‘2'nci turda neden Akıncı’ sorusuna 13 maddelik bir cevap yazmıştım. Bazıları bayatlasa ya da aradan geçen 5 yılda beklentilerim karşılanmamış olsa da, hala birçok eski ve yeni sebep var. Bu yüzden bu pazar da sandığa gidecek, 'gereğini' yapacağım. Çünkü ilkelerim var, toplumsal ideallerim var, bugüne ve yarınlara dair sorumluluklarım var...

(Sami Özuslu)