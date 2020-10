Önceki geceden beridir herkes birbirini aklıselime davet eder.

KKTC halkı davet istemez bugüne kadar gereği neysa onu yapmıştır.

(Özgür Göksel)





Covid veya pandemi işin hikâye kısmıdır, bahanedir...

Yani Kıbrıslının deyişiyle "mahanadır"...

Halk size diyor ki:

"Benim sağlığım pamuk ipliğine bağlıysa, ekonomim kötüyse, cebimde para yoksa, sandığa gidip de oy vermem..."

Bir de bu yönden değerlendirin, bu açıdan bakın, çıkarımlarınızı da ona göre yapın...

(Raif Uzkan)





Unutmayın! Biz birbirimizi sokakta, meydanda, mücadelede, omuz omuza, bazen İnönü meydanında bazen KTHY eylemlerinde, her 1 Mayıs'ta, aynı güneşin altında sıcaktan kavrulurken, aynı yağmurun altında ıslanırken bulduk...

(Ahmet Vamık)





Federasyon istemeyen Rum faşistlerin sınıra yürüyüp olay çıkarmalarından kimler mutlu oldu gördük!! İnadına barış

(Saffet Aşıksoy)



CTP'li arkadaşlarımızdan bir tanesi, "2.Turda ne Tatar'a ne de Akıncı'ya oy yok " diye paylaşım yaptı...!

Canın sağolsun arkadaşım.Tatar kazanırsa, sabaha kadar Mücahitler marşını, arkasından Dağbaşını duman almış marşını

Daha sonra da tekbir eşliğinde mehter marşını dinlersin.!..

Sonra mı ? Tatar'ın yeni bir geleceği olan ilhak'a beraberce yürürsünüz...

(Şener İzmen)



Arkadaşlar Derinia kapısındaki olayları Rumlar yaptı demeyin lütfen. Rum olduklarından değil faşist, ırkçı, milliyetçi, dar görüşlü ve geri zekalı oldukları için. Ayrıca, sırf bir takım faşist Rum bunları yaptı diye barış, çözüm, yeniden birleşme, yeniden birlikte yaşamanın imkansız olduğuna inanırsak onlar hedeflerine ulaştı demek. Maalesef güneydeki hükümet bu insanları çoğu zaman cezasız bırakıyor ama unutmayın bu hükümet sağcı ve tüm Kıbrıslı Rumları temsil etmez.

(Maria Siakalli)



Seçimde vizyon, proje ve mantık yerine gerilim, çatışma ve duygular seçmeni daha çok etkiledi. Sandığa gidenlerin oy doğrultusunu TC-KKTC ilişkileri belirledi. Kıbrıs sorunu gibi her seçimin ana meselesi bile neredeyse kimsenin umurunda olmadı. Buna karşın federal çözümü savunan iki adayın oy oranı, çözüm karşıtlarını geride bıraktı. Bu, Kıbrıslı Türklerin iddia edildiği gibi ‘federal çözüm’ hedefinden -her ne olursa olsun- kopmadığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilmelidir.

(Sami Özuslu)









Anayasa referandumunun bu kadar az bir oyla reddedilmesi yazık oldu.

Bu değişiklik maddesi daha çok anlatılabilse ve daha çok gündem olsa sonuç daha farklı olabilirdi. Oylar hem sistemin kendisine, hem de özellikle YSK yasaklarının fütursuzca delinip, karşılığının olmamasına bir tepki olarak şekillendi. Ama evet kampanyacılarının da nisbeten başarılı olduğu söylenebilir. Sanırım artık hukuk fakültelerinin sistemin geliştirilmesi, meslek içi eğitimlerin yaygınlaştırılması için sorumluluk üstlenmesi de gerekiyor.

(Aysu Basri Akter)