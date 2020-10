Mağusa'nın en işlek caddesi Salamis Yolu. Tee seçimlerden önce bir ara tırmıklanmış, sonra öyle bırakıldı. Zaman içinde tırmıklanan yol sürtünme ile eridi. Şimdi yolun bir kısmından diğerine geçerken katmanlar oluşuyor. Burada dükkanlar bölgedeki en yüksek kirayı ödeyen dükkanlar, belediye vergisi ödüyorlar, meslek vergisi veriyorlar, kdv veriyorlar. Karşılığında biraz olmayan yol, kanalizasyon kokusu ve egsoz dumanı alıyorlar. Gençler bu manzaraya karşı kahvelerini yudumluyor. Bu kentin yaşayan tarafı.

Bir de ölü tarafı var. İçinde insan yaşamayan, binaları terk edilmiş. Sahipleri kısa bir süre için çıkmış, 46 yıldır geri dönememiş. Kapsamlıydı, parçalıydı derken bir gün uyduruk bir adım atılır. 46 yılın utancını, asfaltla saklamaya çalışırlar. Kentin yaşayan tarafına asfalt dökemeyenler, bir anda ölü kente asfalt dökmeye başlar.

Emirleri halktan değil, deniz aşırı bir yerden alırlar.

Egemenlik derler, liderlik derler, seçim derler...

Herşey mübah derler...

Biz utanmaktan usandıkça, onlar hiç utanmazlar...

Sahi, "utanmayan insan olur mu lan?"

(Mertkan Hamit)



Seçime müdahale var, seçime müdahale var!

Yıllardır hep vardı zaten! Sadece Ankara’dan değil, Brüksel’den de oldu New York’tan da!!

Bazen onlar müdahale etmedi, biz onları müdahale için davet ettik!!

müdahale işimize geldiğinde destek bizeyse çıt yok, müdahale bize değil ve işimize gelmiyorsa bağırıyoruz!

Müdahaleye her zaman, heryerden ve her kime yapılırsa karşı çıkılsın ve toplumsal bir reaksiyon olsun, o zaman işe yarar!

(Zeka Yılmaz)



Ne mutlu bize ki tüm yollarımız Amerikan yolu gibi hiç bozuk yolumuz yok Maraş yolu da dökülür eksik yolumuz kalmadı tüm halkımız adına teşekkür ederiz

(Ozan Birşen)





‘Maraş açılıyor’ iddiası tam bir illüzyondur.

“Kapalı Maraş’ın sahil yolu kontrollü geziye” açılıyor.

Tıpkı önceki sene bir plajın açıldığı gibi.

Maraş'ı açmak için yasal sakinleriyle müzakereye, Birleşmiş Milletler'le uzlaşıya, çok ciddi siyasi, hukuki süreçlere ihtiyaç vardır.

(Cenk Mutluyakalı)





Bizimdir değip açtığımız yerin giriş-çıkış saati mi olur?...

Açtık dediğimiz bölgeye muhaceret işlemi yaparak mı gireceyik?

E neyi açmış olduk....Nasıl bizimdir? Zaten aynı şartlarda Maraş’a giriliyordu....

(Necati Özsoy)





Çok ilginç ve tarihi günler yaşamaktayız. Herkes ellerini başına koyup bir kez daha düşünmelidir.

Ülkemizi ilk kez 1974’ten sonra bir savaş alanına çevirdiler. Çoğu aday 19 Ekim gününü konuşmak bile istemez. Kavga ve baskı siyaseti ile sözde hedefe ulaşma gailesine düştüler. Ülke param parça.

Toplumu bölenlerin, her türlü hukuksuzluğu yapanların bugün söyledikleri ve yaptıkları, yarın yapacaklarından şüphe duymamıza neden oluyor.

Burda asıl görev bu çarpık zihniyetlere oy vereceğim diyenlere düşmektedir. Özellikle UBP’lilere.

Çünkü bugün kendi lehine her türlü müdahaleye izin veren, seçim yasaklarını yok sayan zihniyette biri ne size parti başkanı olarak ne de bize Cumhurbaşkanı olarak yakışmaz.

Öyle bir ders verilmelidir ki bir daha halkın karşısına siyaset adamı olarak çıkamasın.

Aranızda o kadar deneyimli ve kapasiteli adam var ki ancak onlarla demokrasimizi ileriye taşıyabiliriz.

Ülkesini, devletini gerçekten seven UBP’lileri ve Kıbrıs Türk halkının uzlaşı içerisinde yaşaması gerektiğini savunanları selamlar, saygılarımı sunarım.

(Hüseyin Arca)





Seçimler gelir geçer herkes gönlündeki inandıgı adaya oy verebilir oy vermek serbest tercih serbest ama dostunu arkadaşını yakınlarını üzerek kırarak seçime gitmek bize yakışmaz adam gibi seçelim adam gibi dostluklarımızı bozmayalım herkes özgür iradesi ile seçime gidsin istedigine oy versin ama dostlarınızı sizi sevenleri de kırmadan dökmeden seçimi bitirmeyi de bilelim.

Her seçim bir umut demektir. Umutlarımızı yenileme vakti geldi.

Herşey güzel olur inş.

(Süleyman Özkoç)