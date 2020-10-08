Maraş açıldı mı?

HAYIR...

Sadece açık olan sahile bir bölüm daha eklendi.

Uluslarası siyaseti etkileyecek bir boyutu yok.

Ancak iç siyaseti darmadağın ettiği kesin.

Siyasi istikrarın olmadığı bu ülkede bizi daha çok zor günler bekliyor

(İrfan Gündüzler)





Mağusayı Dubai yapıyoruk Lefkoşa Girne Omorfo A. Grubu 2 pcr ile girebilirler. İskele Lefke B Grubu 1 pcr ile girebilrler. Dış ülkeler 1000 euro kelle başı ödeyip Mağusamıza gelebilirler. Maraş’ta 1 hafta garantina bedava.

(Onur Bozkurt)



Yunanistan'la ilgili müthiş güzel bir haber düştü medyaya! Göçmen, yabancı ve Türk düşmanı, şiddet taraftarı faşist "Altın Şafak" partisi mahkeme kararıyla suç örgütü ilan edildi! Mahkemenin kararının ardından Yunanistan sokaklarında olaylar çıktı. Yüzbinler sokaklarda coşkulu eylemler yaparak kararı kutluyor..

(Mete Hatay)



Seçim kazanmak adına bir tören bir "açılım". Sonuç: Deprem gibi.

1. Hükümet bozuldu.

2. Seçim yasakları çiğnendi.

3. Uluslarası tepki oluştu.

Müdahalelerin tarihi yazılmaya devam ediyor.

Kıbrıslı Türklerin iradesini çiğneyerek Kıbrıslı Türklerin lideri olamazsınız.

(Ahmet Billuroğlu)



Eğitime ciddi önerimdir:

Cumartesi günleri de okul olsun.

Zaten yeterince evde oturuldu.

En azından sınıflarda haftada 3 / 2 şeklinde acayip bir bölünmeye uğrayan çocuklar haftada 3'er gün okula giderler..

Daha düzenli olur.

Nihayetinde bu da geçici bir süreç!

(Sevdiye Gökaydın)



Yoğurt alırken herzaman üretim ve son kullanma tarihine bakar, HP düşerdi aklıma, bilinçaltı olsa gerek diye düşünürdüm hep. Nitekim az önce sebebini anladım..

Sana akademik Hayatında başarılar Kudret hocam.. Sakın maraz etmeyin, Size sahnede küçük ama önemli bir rol verdiler, üzülmeyin, Kısaydı ama güzeldi..

(Ediz Uzun)



Maraş açılıyor.. Hayırlara vesile olsun. Zaten açık olan Maraş'a; Üniversite, Banka, Hotel yaptık ya; açılacak olan yeni yere da hastahane , vs. YAPARIZ. Marifet açmada değil, doğru yatırımları yapmadadır. Malisef şu an o potansiyeli şahsım adına ben göremiyorum.. Bugüne kadar olmadı ama İnşallah yanılırım...

(Tamer Karakaşlı)



