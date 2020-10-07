Dün Dünya Öğretmenler günüymüş!

Benim hissettiklerim şunlar:

Uzaktan eğitim desen; linç edecek gurup hazır.

Okullar açılsın desen başka bir gurup yine linçe hazır.Bir de Öğretmeni her fırsatta linç edecek bir gurup var, her daim hazır...

Bir toplumu mahvetmek için, itibarsızlaştırılan;

Velilerin fırçaladığı, öğrencilerin hakaret ettiği, sıradan memura dönmüş,ne bir nesil yetiştirecek heyecanları,ne topluma yön verecek cesareti,ne de topluma liderlik edecek önderliği, ne de zorluklarla baş edecek gücü kalmayan...

Neyse, bilenler çözsün!

Öğretmen olmamda emeği geçen, yaşamını yitiren öğretmenlerimi rahmetle anar, hayatta olanların ellerinden öperim...İyi ki benim Öğretmenim oldunuz. Hakkınız ödenmez

(Eralp Şerifoğlu)





Anayasa değişikliğine EVET... Bu toplumun kalan son kalelerinden biri yargıdır.. Yargı istediği için evet deycem.. Bu evet, bataklıktaki sivrisinekleri sağa sola koşup pıspıs sıkarak yok etmeye benzeycek ama, yine de EVET... Geçen defa sağlam hayır dediydim. Şimdi, yargı öyle istediği için, melada EVET... Bu defa yüksek mahkeme yargıç sayısını 40’a çıkarmak için anayasa değişikliği referandumu yapılırsa, şimdiden söylüyorum, HAYIR deycem..

(Mustafa Gürsel)



Su yok, su tankeri bulamıyoruz, depo başına 100 TL verdik diye bir aydır ağlayanlar şimdi su gelince dalga geçmeye başladı. Lütfen siz kapatın vanalarınızı ve kullanmayın bu suyu tanker çağırmaya devam edin. Tuzlu suyla dişlerinizi fırçalayın, bulaşıklarınız çamaşırlarınız kireçten bembeyaz olsun.

(İrfan Gündüzler)



Önyargılarımızı bir kenara koyup birbirimizi sevmemiz ve kollamamız gerektiğini asla unutmamalıyız . Yalnız ve çaresiz hissetmemeli insan, hissettirmemeliyiz .

(Fazilet Özdenefe)



65 yaş üzerinde olan ve Dİabetes Mellitus ( şeker hastalığı) Kalp damar hastalığı , KOAH, Astım bronşiale, Kronik bronşiti olan hastalarımızın pnömoni aşıları sağlık ocaklarında yapılmaya başlanmıştır. Sınırlı sayıda aşı tedarik edildiği için lütfen başvurmakta geç kalmayınız.

(Zafer Erdoğmuş)



Yapılan açıklamada üniversitelere kaydolan 20bin yeni öğrencinin sadece 3000i yerliyken 4000den fazla 3. Ülkeden öğrenci geliyormuş .

Sadece bu yıl kaydolan 4000 binden fazla uluslararası öğrenci....

Bu 4000 kusur öğrenci Avrupa’dan gelmiyor ne de Amerika’dan , çok büyük bir kısmının geleceği yeri tahmin ediyorsunuz.... ve hepimiz biliyoruz ki bu insanların yine büyük çoğunluğu öğrenci falan da değil öğrenci maskesiyle gelecek ve mevcut olan 10binlerce populasyona eklenecek... su anda memleketin en büyük sorunlarından biri bu , işlenilen suçlar ortada... Kapı kapı gezip dilenenler sahipsiz çocuklar da cabası.... Bugünlerde Barolar birliğinin tvlerde dönen bir reklamı var... iste olay tam da bu....

(Tekin Birinci)



Gerek karantinadaki ve gerekse Hapishanedeki insanların oy haklarının gaspetilmesi kabul edilecek bir durum değildir! Ufak düzenlemelerle bunun üstesinde gelinilebilirdi! Mobil sandık veya Havalanında karantinaya alınmadan oy verme sağlanılabilinirdi.

(Mete Hatay)





Su hattındaki tadilat hayatımız için çok önemli ve dört gözle beklediğimiz bir haberdi.. ilk etapta hayatımıza dokunmayacak ama etkilerinin çok olumlu sonuçlar doğuracağı bir gelişme daha duyuruluyor.. Kapalı Maraş artık halka kapalı olmayacak.. Hayati bir adım daha atılıyor.. hayırlı olsun

(Aytuğ Türkkan)



Su geldi, hastanenin bitişi herhalde Cuma’ya denk gelir, Maraş da açılır mı açılır...

Peki tüm bunlar sandığa nasıl yansır cidden?

Şu seçim olsun bitsin istiyorum artık, çok gerildik!

(Nazar Erişkin)



