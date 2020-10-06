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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Sosyal Medyanın Sesi

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Sosyal Medyanın Sesi
Su faturası için Girne Belediyesine gittim. Dışarıda sıra, içeride sıra. Sanki bankadayız, millet bir türlü vezneden ayrılamıyor. Gidince anladım neden çok beklediğimizi.
Sol iki veznedeki hatunlar, arkalarında siyah tişörtlü bir herif kah kah,kih kih gülüp bir şeyler konuşuyorlar, vakit bulduklarında da ödemeyi yapıyorlar. Kendi paramızla bu torpille işe girenlere kızmamak için sabır taşı olmak gerekir.
(Nezihi Beyaz)
 
 
 
Geçen yıl 10 Mart tarihinde hayatını kaybeden Tavuri, 55 yıllık yaşamının 36 yılını hapiste geçirmişti. Yaptığı bunca hırsızlık ve dolandırıcılığa rağmen halk arasında sevilen bir insan olan Tavuri'nin akıllarda kalan en güzel anılarından birisi Ercan hava alanında gümrük memurunun ona "Demek bu memleketten gidiyorsun ha?" sorusu üzerine. "Evet gidiyorum. Çünkü bu memlekette bazı siyasiler mesleğimi elimden aldı" demesiydi. Mekanı cennet olsun
(Mehmet Derya)
 
 
 
1605 yıldır bitmeyen Gönyeli- YDÜ arkası kaçış yolu yüzünden her taraf felç, yarın öğrenci gelinca bunun içine İstanbul boğaz köprüsünden beter olacayık. Bir ambulans gımıldanamaz ne Gönyeli çemberinde, ne başka yerde.. naptıydınız bu arada sanayi içerisini? Kış geldi Allah istersa gene yüzecekler içinde bu sene?
(Berkem Korbay)
 
 
Dava; bir hakkı savunmak, muhafaza ve müdafaa etmek için sahiplenmek demektir. Dava kararlılıkla taşınan, uğrunda fedakârlık yapılan, hep daha ileriye götürülmek istenen şeyin bizatihi kendisidir.
Dava adalettir, mazlum her kimse, ırk, cinsiyet, renk, milliyet, din farkı gözetmeksizin mazlumun safında durmaktır dava. Dava hüzündür, mücadeledir, ümittir, sıkılmamaktır, pes etmemektir, yorulduğunda dinlenmesini bilip hemencecik yeniden yola koyulabilmektir. Dava aşktır, samimiyeti dibine kadar yaşamaktır.
(Tamer Karakaşlı)
 
 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, sandık görevlilerine PCR testi yapılması önemlidir.
Karantina ve izolasyondaki seçmenin oy kullanma hakkı elinden alınmıştır. Hangi yasal gerekçe ile buhak ellerinden alınmıştır.
Seçim sağlığı ve seçim adaleti adına, yetkililer izah etmelidir.
(İlker İpekdal)
 
 
11 adaylı bir seçim, her bir adayın kendine göre geliştirilmiş kampanya stratejileri olabilir...
Bu stratejilerin bir gereği olarak kendilerine “Esas Rakip” olarak adaylardan sadece birisini seçmiş de olabilirler...
'Taraflı" programcılar aracılığıyla ille iki federalist adayı “Rakip” haline getirme çabasına girişilmesi bundan sonra da olası…
Tamam da herkes bu stratejiye ayak uydurmak zorunda mı...??? Akıncı kendini başka adaylar üzerinden anlatmaya çalışmıyor, kendi vizyonunu ortaya koyarak halkın desteğini alıyor...
Yakın, orta ve uzun vadede birlikte yürümesi, iş birliği yapması en muhtemel iki federalist gurup arasındaki ayrılıkları çoğaltma çabası akılcı bir yaklaşım değil...
Akıncı’nın hangi koşullarda, hangi çevrelerle mücadele etmekte olduğunu ve asıl sorunun ne olduğunu toplumumuz çok net olarak görmüş ve tavrını almıştır...
Israrla tekrarlıyorum, lütfen biraz hoşgörü, biraz sağduyu...
(Mahmut Anayasa)
 
 
 
Ferhat Atik'in belgeseli, bu yıl Avrupa'da en çok ödül kazanan film oldu... Cemal Tunçeri'nin çizgilerine, uluslararası ödüller yağıyor... Prof. Tamer Şanlıdağ'ın yönetimindeki bir YDÜ ekibinin ürettiği sprey, Avrupa'da "covide karşı en etkili ilaç" seçildi... Bakın, "tanıyın bizi" demeden nasıl tanınılır, görün...
(Nazım Beratlı)
 
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