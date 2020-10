Su faturası için Girne Belediyesine gittim. Dışarıda sıra, içeride sıra. Sanki bankadayız, millet bir türlü vezneden ayrılamıyor. Gidince anladım neden çok beklediğimizi.

Sol iki veznedeki hatunlar, arkalarında siyah tişörtlü bir herif kah kah,kih kih gülüp bir şeyler konuşuyorlar, vakit bulduklarında da ödemeyi yapıyorlar. Kendi paramızla bu torpille işe girenlere kızmamak için sabır taşı olmak gerekir.

Geçen yıl 10 Mart tarihinde hayatını kaybeden Tavuri, 55 yıllık yaşamının 36 yılını hapiste geçirmişti. Yaptığı bunca hırsızlık ve dolandırıcılığa rağmen halk arasında sevilen bir insan olan Tavuri'nin akıllarda kalan en güzel anılarından birisi Ercan hava alanında gümrük memurunun ona "Demek bu memleketten gidiyorsun ha?" sorusu üzerine. "Evet gidiyorum. Çünkü bu memlekette bazı siyasiler mesleğimi elimden aldı" demesiydi. Mekanı cennet olsun

1605 yıldır bitmeyen Gönyeli- YDÜ arkası kaçış yolu yüzünden her taraf felç, yarın öğrenci gelinca bunun içine İstanbul boğaz köprüsünden beter olacayık. Bir ambulans gımıldanamaz ne Gönyeli çemberinde, ne başka yerde.. naptıydınız bu arada sanayi içerisini? Kış geldi Allah istersa gene yüzecekler içinde bu sene?

Dava; bir hakkı savunmak, muhafaza ve müdafaa etmek için sahiplenmek demektir. Dava kararlılıkla taşınan, uğrunda fedakârlık yapılan, hep daha ileriye götürülmek istenen şeyin bizatihi kendisidir.

Dava adalettir, mazlum her kimse, ırk, cinsiyet, renk, milliyet, din farkı gözetmeksizin mazlumun safında durmaktır dava. Dava hüzündür, mücadeledir, ümittir, sıkılmamaktır, pes etmemektir, yorulduğunda dinlenmesini bilip hemencecik yeniden yola koyulabilmektir. Dava aşktır, samimiyeti dibine kadar yaşamaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, sandık görevlilerine PCR testi yapılması önemlidir.

Karantina ve izolasyondaki seçmenin oy kullanma hakkı elinden alınmıştır. Hangi yasal gerekçe ile buhak ellerinden alınmıştır.

Seçim sağlığı ve seçim adaleti adına, yetkililer izah etmelidir.

11 adaylı bir seçim, her bir adayın kendine göre geliştirilmiş kampanya stratejileri olabilir...

Bu stratejilerin bir gereği olarak kendilerine “Esas Rakip” olarak adaylardan sadece birisini seçmiş de olabilirler...

'Taraflı" programcılar aracılığıyla ille iki federalist adayı “Rakip” haline getirme çabasına girişilmesi bundan sonra da olası…

Tamam da herkes bu stratejiye ayak uydurmak zorunda mı...??? Akıncı kendini başka adaylar üzerinden anlatmaya çalışmıyor, kendi vizyonunu ortaya koyarak halkın desteğini alıyor...

Yakın, orta ve uzun vadede birlikte yürümesi, iş birliği yapması en muhtemel iki federalist gurup arasındaki ayrılıkları çoğaltma çabası akılcı bir yaklaşım değil...

Akıncı’nın hangi koşullarda, hangi çevrelerle mücadele etmekte olduğunu ve asıl sorunun ne olduğunu toplumumuz çok net olarak görmüş ve tavrını almıştır...

Israrla tekrarlıyorum, lütfen biraz hoşgörü, biraz sağduyu...

Ferhat Atik'in belgeseli, bu yıl Avrupa'da en çok ödül kazanan film oldu... Cemal Tunçeri'nin çizgilerine, uluslararası ödüller yağıyor... Prof. Tamer Şanlıdağ'ın yönetimindeki bir YDÜ ekibinin ürettiği sprey, Avrupa'da "covide karşı en etkili ilaç" seçildi... Bakın, "tanıyın bizi" demeden nasıl tanınılır, görün...

(Nazım Beratlı)