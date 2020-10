Hayatta herşey birlik,beraberlik, samimiyet ve içtenlikle olur. Sayın Akıncı’nın böyle bir ortamda neşesiyle kameramana takılması, Tufan ve Kudret hocanın saydığım özelliklere tüm saf duygularla eşlik etmesi Serdar Denktaş’ın sayın Arıklı’nın aralarında olmaması nedeniyle ona televizyoniyen sarılması. Seçmenlerde liderleri gibi bu ışıkta siyasette aydınlık bir şekilde ilerlemelidir. Elbet biri kazanacak, diğerleri kaybedecek.

Sayın Ersin Tatar aralarında değildi fakat, ben kendisini bir vatandaş olarak en az diğer adaylar kadar sempatik buluyorum. Hiçbirisi için “kötü insandır” diyemeyiz. Toplum olarak BİRLİKTELİĞİMİZİ KAYBETMEMİZ DİLEĞİYLE.. Cevaplarınızı sandıkta vermeniz dileğiyle..

(Berkem Korbay)



Son durum: Yok kumarhane otelinden yayın yaptılar, yok sunucunun başı keldi, yok bilmem ne...Hollywood filmi gibi yayın yaptık gene yaranamadık bazılarına...Bu defaya Victoria’s Secret ile beraber yapıyoruz, hade onu da beğenmeyin da görelim madem..

(Ulaş Barış)



yargı konuşsun. Bu konuda birilerinin halen siyaset yapıyor olması, Aslında bu ülkede neden bir adım ileti gitmediğimizin de göstergesi.

Yargının talebine rağmen “evet” diyemeyen siyasetçiler var hala...

(Hüseyin Ekmekçi)



Bu ülkede dürüst olmak, zararsız olmak, iyi bir birey olmak karın doyurmaz sadece taktir edilip sevilirsiniz.

Ama yalaka olup, zarar verici olursanız, her devir bir yıldız gibi parlarsanız ve yalakalık paçanızdan akarsa o zaman para da kazanırsınız ve yine iyi insan olarak yaşayabilirsiniz..

Biz dürüstlüğümüzle ve “neysek o” halimizle yola devam edeceğiz ama “biz” olmayanlar hakettiğini bulacak bundan sonra

(Ahmet Özsoy)



Sporu ağzına almayanlar ve sporu yüzüne gözüne benzetenler, bu seçim spora sarıldılar. Süper

(Tonguç Kotak)



ZEKİ BÖCÜKLER

Kimse Kıbrıs Türkünü Küçümsemesin, onlar bu oyunu çok iyi biliyor.. 1980 li yıllardan berli , ne zaman işler kötüye gitse, Türkiyeye katşı oynanan oyun yine sahnede,

İYİ POLİS- KÖTÜ POLİS . Vatanseverler ve Rumcular, "rumcuları" susturmak, için Türkiye, ekonomisinin çok kötü olduğu yıllarda bile, halkı devalüasyonla, ekonomik krizle boğuşurken, bir parça ekmeğe muhtaç milyonları varken dahi, ne yapıp edip parayı bir şekilde gönderiyor.

Yıl 2020 ve yine ayni taktik..

..Siribilla (hamamböcüsü) gibi bu insan topluluğu, tam öldü bitti, bu kez üstüne basıldı, boku çikdi derken yine kalkiyor ayağa ve koşarak, hiç üretmek ihtiyacı olmadan yasayabileceği, lağumuna geri dönüyor.

Bazı toplumlar, arı olmayı, bazıları kelebege dönüşen tırtıl, bazıları ise siribilla ( ama tinyoz olanı) gibi yaşamayı seçer, biz bize en yakın türü seçtik gibime geliyor...

(Ediz Uzun)





Bu ülkenin her sokağında farklı kuşakların savrulmuş hayatları var ve nereye sürüklendiği bilinmeyen bir gelecek.

Her kuşağın kendine dair bir evsizliği var, bir yurtsuzluğu... Ya da Ahmet Oktay’dan ödünç alacağımız bir tanımla, buralarda herkes bir ötekinin yurtsuzudur artık...

Çatışmayla kucak kucağa yaşanan süslü hayatlar, farklılaşan nüfus, birbirine yabancılaşan insanlar, barikatın iki yanında birbirinden uzaklaşan kuşaklar...

Tadı kaçtı buraların... Üryan kaldık...

O tadı geri getirmek değil mi zaten ortak derdimiz...

(Cenk Mutluyakalı)