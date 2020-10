Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en çok görülen kanserdir. Öyle ki yaşamı boyunca her 8 kadından birisinin meme kanserine yakalanacağı hesaplanmıştır. Kadınlara göre çok daha nadir olsa da erkeklerde de meme kanseri görülebilmektedir. Kadınlarda en sık görülen kanser olmakla birlikte, en çok yaşam kaybına neden olan kanser değildir. Akciğer kanseri hem erkeklerde hem kadınlarda en çok yaşam kaybına neden olan kanser olmaya devam etmektedir.

Günümüzde birçok insan meme kanseri ile ilgili bilgi sahibidir ancak erken tanıya ve önlemeye yönelik çalışmalar zaman zaman göz ardı edilebilmektedir. Ekim ayı dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmiştir ve bu konudaki farkındalığı artırmaya, konuya dikkat çekmeye yönelik etkinliklere yer verilir.

Meme kanserinden korunmak için yapılabilecekler ile erken tanı için bireylere birçok görev düşmesine rağmen erken tanısı ve taraması mümkün olan meme kanseri konusunda devletlerin yapması gerekenler de çoktur.

Meme kanseri artık yaşam kaybı ile ilişkilendirilen kanserlerden biri olmaktan çıkmıştır; öyle ki, bir kanserden tamamen kurtulmayı ifade eden 5 yıllık sağ kalım oranları, meme kanserinin tüm evreleri için %89’a ulaşmıştır.

(Özlem Gürkut)





Şimdiye kadar, hükümet başkanları ile cumhurbaşkanları arasında yer alan kavgalarda, hep hükümet tarafı “Cumhurbaşkanı’nın işlerine karışmasından” şikayetçi olurlardı…

bu dönemde tam tersi yaşanıyor… İki hükümet ortağı, Cumhurbaşkanı’nın ve dolayısıyla Kıbrıs Türk Toplumu’nun itibarı ile oynuyorlar…

Cumhurbaşkanı, işlerine karışmamak için “maksimum” özeni gösterirken, onlar barikatlar için bile “Akıncı’yı by pas yapmaya” çalışıyorlar…

bu konuda, Özersay’ın bm nezdinde “yardımcı olun da Rumlar kolayca bize gelip alışveriş yapsınlar” şeklindeki garip ricası, bu işleri ne kadar bildiklerini gösteriyor…

Akıncı-Anastasiades’in barikatlar konusunda ortak kararlar almalarını sabote eden Özersay, şimdi “dolambaçlı” yollardan çözüm arıyor…

Bunların bu politikası yüzünden, barikatlar, “Arapsaçı”na döndü ve hangisi açık, hangisi kapalı belli değil…

Cumhurbaşkanı ile bu konuda işbirliği yapacaklarına ve “yetki”lerine saygı göstereceklerine, "siyasal kaprisleri" yüzünden topluma büyük zarar veriyorlar…

(Hasan Kahvecioğlu)





Ersin Tatar bu ülkenin bir seneden fazladır başbakanıdır. Yüzlerce açıklama, yüzlerce bakanlar kurulu toplantısına başkanlık yaptı, yurtdışında defalarca ülkemizi temsil etti. Kendisini Başbakan da Halkın Partisi yaptı. Belki de erken seçim olsa seçilemeyecek, siyasi hayatı bitecekti. Şimdi de Cumhurbaşkanı olabilir, Kıbrıs konusunda bizi temsil edebilir, bakanlar kurulu toplar, hükümet onaylar, yurtdışında bizi temsil eder vs. Bu yazdıklarımın bazıları sizleri güldürebilir. Zaten gülmeniz için yazdım. Ama yazılanların hepsini ciddiye alıp da okuyabilirsiniz. İşte o zaman.

(Merter Refikoğlu)





Eşimin Nisan 2020 pandemi dönemi vesilesiyle alması gereken 1500 TL'yi henüz alamadık. Zamanında alabilseydi 220 dolar ederdi,

Şimdi alsa 190 dolar, ki bugün daireye gitti, inceledikten sonra uygunsa yatıracaklarmış.

Dosyası hazır, masada keyiflerini bekler..

Sahi ihtiyat sandığı hangisine bağlıydı?

(Ali Çomunoğlu)





Bizim insanımızda “Nato Kafa Nato Mermer”dir napacan. Önce Saçma sapan kesimlerin etkisi altında kalıp Anayasa Değişikliğine “HAYIR” der. Sonra da Arayacak bizi AVGAAAAT noldu bizim dava ? ? Ee senin dava ilerlemez bitmez yargıç yok aa mübarek insan

(İbrahim Mısırlıoğlu)





Sevgili öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, okul çalışanlarımız velilerimiz ve velilerin yokluğunda çocuklarımıza göz kulak olacak insanlarımız;

Sağlıkçıların ciddi gayretleri, kurum-kuruluşların yoğun çabaları ve uyarıları doğrultusunda uygulamaya konan küresel salgın tedbirleri sayesinde son haftada yüzümüz biraz olsun gülmüş ve hade bu defa da olacak düşüncesi haklı olarak gündeme gelmiştir. Yine de işi çok sıkı tutalım.

Tekrar tekrar eski sıkıntılı günlere geri dönmek için artık herkes bedenen, ruhen ve ekonomik yönden çok yorulmuştur. Lütfen bu şansımızı tepmeyelim artık.

(Erden Aşardağ)