EVET EVET EVET VE EVET

Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasına yönelik Anayasa değişiklik referandumunda oyum “Evet” …

Talep siyasi değil. Aksine bizzat oluşan tıkanıklığı aşmak için Yüksek Mahkeme tarafından talep edildi.

Bu referandumun sonunda mahkemelerde sorunlar bitecek mi? Tabi ki hayır. Ama sorunların çözülmesi yönünde dev bir adım atılacaktır.

Bir yandan “Gecikmiş Adalet adalet değildir” diyeceksin diğer yandan da adaletin hızlanması için yapılan talebe "hayır" diyeceksin. Bu olmaz.

Sırf bu nedenle “EVET EVET EVET”

(Bülent Dizdarlı)





UYANIK OL EY HALKIM

Bu ülke ne çekmişse,

Kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan, bu uğurda bayrağı, şehitleri, ve milliyetçi söylemleri dilinden düşürmeyen,

Elde ettiği ganimet ve düzenden sağladığı çıkarlarına dokunulacağı endişesi ile çözüme ve barışa karşı çıkan,

Felaket tellallığı yapıp, kaos yaratmaya çalışanlardan,

Ve...

Oy uğruna onlarla işbirliği yapan siyasetçilerden çekmiştir.

Ülkenizin ve çocuklarınızın geleceği için,

Onlara geçit vermeyiniz.

(Ülker Fahri)



Başbakan ‘kaçmış’ ‘programa çıkmamış...’

‘Bazıları' öyle ağır laflar da yazıyorlar ki, kendi ailesi kendileriyle ilgili yazılsa; ‘ilk yapacakları’ iş kendilerinde olmayan ‘ahlak dersini’ verecekler!

Hatta tehdit dahi edebilirler.

Şu anda ülkede hükümet var mı, var!

Hükümetin ‘maaşlar’dan tutun da tüm sorumluluları yerine getirme zorunluluğu var mı, var!

Memur maaşlarının ödenmesi, belediyelerin katkılarının ödenmesi, hayvancının, çiftçinin, sütçünün.... ödemelerinin yapılması gerekiyor mu, gerekiyor!

Peki bunlar nasıl ödeniyor?

Bunların ödenmesi için Türkiye’ye uçmak gerekiyorsa, neden ortalık toz duman!

Bir Başbakan’ın program değişikliği yapması kadar normal ne olabilir hayatta.

TV programı; KUTSAL KİTAP mıydı ki Başbakan SORUMLUKLARINI dahi bırakarak katılmak zorundaydı?

Siz hiç BİREY olarak gün içerisinde program değişikliği yapmadınız mı?

BİREY diyorum!

Başbakan özel kanalda seçim programına çıkmamış olabilir, ama BRT’de TÜM adayların olduğu programa çıkar.

Bu nedir, isyan, öfke, hakaret...

(Sefa Karahasan)



En tehlikelisi de dün akşam daha da belirginleşen Türkiye benim seçilmemi istiyor tavrıdır. Bu tavır Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü ilişkilere zarar verebilecek bir tavırdır...

(Göktürk Ötüken)



Nasıl ki,

40 yıllık Kani olamaz Gani 40 yıllık KKTC de olamaz, ne Paris ne Miami. O yüzden boşuna Çene yormayalım.

(Togay Menekşeli)

