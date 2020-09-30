Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve şimdi de Kafkaslar. Bu coğrafyaların tarihi savaşların tarihidir. Sorunları askeri değil diplomasi yolu ile çözmek savaşlardan acı deneyimler yaşayan devletlerin izlediği bir yöntemdir. Ancak Türkiye'nin dış politikasında bu anlayış günümüzde yerini gerginlik ve askeri tercihe bırakıyor. "Tarihi sorumluluk" rolüyle bölgede herkesle sorunlu bir dış politika. Bu politika insanın aklına ister istemez "Acaba Kıbrıs'da da mı? ..." sorusunu getiriyor. Kıbrıslı Türkler savaşın yıkımlarını çok iyi biliyor. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçimine giderken, sorunları Türkiye'yi de ikna edebilecek, diplomasi ve akıl yolu ile çözme yeteneği olan adayları tercih etmeli. BM'de kabul görmüş resmi Türk tezi olan federasyon dışındaki arayışlara şans vermemeli.

(Ahmet Billuroğlu)





Seçim propaganda filmlerindeki şarkılar bir tek bana mı çok kötü geliyor?

Bu ne yahu? Zorlama beste da bir yere kadar. Tamam, San Remo'ya katılmayacaksınız ama bize da günah be buba. Hepsi da ortaokul müsamere şarkısı...

(Mahmut Anayasa)







Damadın ekonomiyi power point sunumundan ibaret zannederik yaptığı Yeni Ekonomik Program sunumundan sonra daha kötü günler bizi bekler . Dövizin düşmesini bırakın daha da artar! Tek kurtuluşumuz istikrarlı para birimi yani çözüm yani dünyaya açılma yani Birleşik Kıbrıs!

(Hamit Sakallı)



Birçoğumuzun gündemine gelmeyen bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Amacım bu konunun da tartışılmasını ve kapsamının anlaşılmasını sağlamaya yardımcı olmaktır:

11 Ekim Pazar günü oy vermek için sandığa gidenlere 2 oy pusulası verilecek: Birisi cumhurbaşkanı seçimi için, diğeri ise Anayasa değişikliği referandumu için.

Anayasa değişikliği referandumu pek gündeme getirilmiyor ama önemli bir konu: Diğer mahkemelerin yargıç sayıları ihtiyaca göre gerektiğinde artırılabiliyorken Yüksek Mahkeme’nin yargıç sayısının 8 olacağı Anayasa ile belirlenmiştir. Artan nüfus ve biriken dava dosyalarına yetmediği söylenen bu sayının 16 yargıca kadar artırılabilmesi için onay aranıyor referandumda. Önerilen değişiklik tabii ki bununla sınırlı değil. Kapsamın ne olduğunu anlamamız için hukukçularımızın bizlere ayrıntıları açıklamasına ihtiyacımız var. Dolayısı ile seçmenler Anayasa değişikliği referandumu için verilen pusulada EVET oyunu seçmekle Yüksek Mahkeme yargıçlarının Anayasa’da belirlenen sayısının 8’den 16’ya kadar çıkarılabilmesi ile birlikte diğer değişikliklere onay vermiş olacak. HAYIR oyunu seçmek ise, yargıç sayısının 8 olarak kalmasının yanı sıra Anayasa’nın değişmemesi anlamı taşıyacak.

(Özlem Gürkut)







Komik memleket... Aynı anayasaya uygun Cumhurbaşkanı seçiyoruz. O Cumhurbaşkanı da bu anayasaya uygun yemin edip, yetki alıyor.

Ama aynı anayasadaki bir değişiklik için kampanya şu:

Geçici 10’uncu madde değişmezse hiçbir değişikliğe oy vermem.

Doğru olabilir; o zaman cumhurbaşkanına da oy verme. Hem aynı anayasadaki Cumhurbaşkanlığı seçimine evet de, hem değişikliğe hayır.

Bu ülkede en çok yargıya güvenirim. Yargının talebi olan bu değişikliğe de “EVET” diyeceğim.

Bir vatandaş olarak da önerim yargının talebi olan bu küçük değişikliğe herkesin evet demesidir...

(Hüseyin Ekmekçi)









Aklımda deli sorular.

1) 12 Ekim'de ortaokul ve liseler açılacakmış. Peki, bu okulların bir çoğunda 11 Ekim günü yani bir gün önce seçim sandıkları kurulacak.12 Ekim'e hijyen tedbirleri 5-6 saatte nasıl alınacak acaba?

2) Önceden açılacak olan, ilkokul ve anaokullarda da 11 Ekim'de seçim sandıkları kurulacak. 12 Ekim'de o okullardaki eğitim için 5-6 saatte hijyen ve temizlik nasıl yapılacak acaba?

Geçmiş seçim dönemlerinin bir gün sonrasında bu tip bazı okullarda eğitime bir gün ara verilmişti. Şimdi, hastalığın ve bulaşın nereden geldiği de belli değilken şayet bu 12 Ekim tarihinde okullar açık olacaksa sandık, paravan, kağıt, çöp yığınları ve pislik içinde ders mi yapılacak? Ben de aptal aptal amma şeyler düşünürüm öyle. Yahu, bizim gibi GELİŞMİŞ bir ülkede bunları dert etmeye gerek yok. Ulemalar, düşünür ve son dakika karar alır veya oluruna bırakır. "Saldım çayıra mevlam kayıra". İşte böyle deli sorular var aklımda.

(Derviş Atakan)



