Tüm dünya çocuklarının ; neşesi çalındı , çocukların özgürlüğü, okul bahçesinde koşması, eğitim ve öğrenim hakları çalındı !

okullar açılmalıdır!!

Okulların açılması için mutlaka bir yol bulunmalıdır;

Okulların açılmasını ve tekrar uzun süreli kapanmamasını garantileyecek akılcı bir açılım programı yapılmalıdır .

Vakaların tekrar kontrol altına alındığı ve yüzümüzün tekrar gülmeye başladığı bugünlerde kişisel önlemlerimize (maske, sosyal mesafe, hijyen) hiç ara vermeden kontrollü bir şekilde tekrar açılım planlanmalı ve bu plan yapılırken sağlık ve eğitim önceliğimiz olmalı ; bu öncelikler asla ekonomik kaygılara yem edilmemelidir .

Geleceğimizin mimarı, savaşçısı, çocuklarımız ve gençlerimizin donanımlı yetişmeleri için daha fazla eğitim kaybı yaşanmamalıdır. Ülkemizi ilerde, her alanda yönetecek beyinlerde , daha fazla eğitime ara verilmeden , geçen yılki açık da mümkün olduğunca kapatılarak eğitim devam etmelidir.

Pekçok formül şekillendirilebilir bu süreçte , mesela ilkokul 1 -2 -5’ ler ve lise son sınıflar tamgün, ara sınıflar dönüşümlü açılabilir , 2 hf’lık bir değerlendirme sonrası yeniden düzenlemeye gidilebilir . Bu sadece formüllerden biri olabilir ve daha pekçok formül tartışılabilir .

Hepimiz ; yaklaşık 6 aylık süreçte deneyimledik ki vaka sayısı çok iyi takip edilerek ve gereğinde hükümet ve halkımız tarafından uygulanan önlemler gevşetilip arttırılarak bu süreç en az zararla atlatılabilecektir.

COVID-19’suz günler gelene kadar COVID-19 ile yaşamayı öğrenmek zorundayız

(Zafer Erdoğmuş)





Lefkoşalı sakin A.O (35) bundan 5 yıl önce kendisine:

“Sen gel Döviz borçlan abim... Faizi daha düşüktür, sterlin 8 olsa bile taksitleri seni gene kurtarır. 10 da olacak hali yok ya... Sen baa bak... Boşa faiz ödeme...”

Diye akıl veren Bacanağı ile artık bacanak değil, çok daha yakın akraba olduğunu borsaya bildirdi...

(Mehmet Ekin Vaiz)





Garanti Anlaşması’ndan ve o anlaşmadan kaynaklanan haklardan asla vazgeçmeyiz diyen, "Kıbrıs’ta Federasyon" görüşmeyeceğini ve “iki egemen eşit devlet” görüşeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı adaylarının ve onları destekleyenlerin dikkatine:

GARANTİ ANLAŞMASI

Madde I

Kıbrıs Cumhuriyetinin, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin idamesini ve ayni zamanda Anayasasına riayet edilmesini sağlamayı taahhüt eder.

Kıbrıs Cumhuriyeti, herhangi bir devlet ile tamamen veya kısmen, herhangi bir siyasî veya iktisadi birliğe katılmamağı taahhüt eder.

Bu itibarla, herhangi diğer bir devlet ile birleşmeyi veya Adanın taksimini, doğrudan doğruya veya dolayısıyla, teşvik edecek her nevi hareketi yasak ilan eder.

Dikkatle okuyunuz.

Asla vazgeçmeyiz dediğiniz bu anlaşmada,

“HAKLAR” yoktur,

“TAAHHÜTLER” vardır.

(Ülker Fahri)



Okullar açılsın mı?! Tabii ki açılsın... Okul sadece müfredatın öğrenildiği bir yer değil aynı zamanda çocukların toplum algısını yaşadıkları, sosyalleştikleri ayrı bir eğitim alanıdır ve muadili de yoktur! Ama pandemi ortamında sadece okulların alacağı tedbirlerle okulların açık kalması mümkün görünmüyor. Örneğin ben en fazla adaya girişlerde nasıl bir düzenleme olacağını merak ediyorum. Eğer karantinasız girişler başlar, denetimler yapılamazsa okullar da diğer yaşam alanları da açık kalamama riski taşıyor. Üstelik önümüz zaten kendi doğallığında bir salgın mevsimi. Kötü tecrübeleri hepbirlikte yaşadık, bedelini de ödedik. Umarım süreç en azından bundan sonra sağduyuyla yönetilir.

(Aysu Basri Akter)



Her anketin okunacak bir yönü vardır. Gezici'nin son dönemlerde yaptığı anketlerin sahibinin kim olduğu ve o sahibin kimlerden neden korktuğuyla ilgili değerlendirmem...

(Emin Akkor)